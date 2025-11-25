NYP: Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

Tекст: Валерия Городецкая

Организаторы заявили, что Букер не раскрыла информацию о своем поле при рождении, из-за чего ее дисквалифицировали спустя несколько дней после победы на чемпионате Official Strongman Games в Арлингтоне, штат Техас, пишет NYP.

«Похоже, что спортсменка, которая является биологически мужчиной и теперь идентифицирует себя как женщина, приняла участие в категории Women’s Open», – говорится в заявлении организаторов. По их словам, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

Британская спортсменка и серебряный призер Андреа Томпсон бурно отреагировала на присуждение титула Букер, резко покинув подиум. Теперь именно Томпсон признана победительницей, а итоги пересмотрены. «Мы четко заявляем: участвовать в определенной категории могут только те, чей биологический пол при рождении соответствует правилам», – подчеркнули организаторы.

Трехкратная чемпионка Ребекка Робертс также выразила недовольство произошедшим, отметив, что никто из участниц и даже организаторы не знали о поле Букер при рождении. Она добавила, что женские дивизионы должны быть открыты исключительно для людей, родившихся женщинами, несмотря на то, что в спорте обязательно должно быть место для трансгендеров.

На данный момент Букер не прокомментировала свою дисквалификацию. Организаторам не удалось связаться с ней после завершения турнира.

В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.