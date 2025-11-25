  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 16 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
    Китай пригрозил Японии войной по праву победителя
    В Госдуме объяснили возможную блокировку Whatsapp
    Филолог: Марьино и Внуково не заставят исчезнуть падежи из русского языка
    Путин подводит Запад к стратегическому поражению
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    Ракетоносцы Ту-160 пролетели более 11 часов над Ледовитым океаном
    Россия получила план Трампа по Украине по неофициальным каналам
    Лукашенко пригласил Мадуро в Минск из-за угроз США Венесуэле
    США заключили контракты на космические перехватчики для ПРО
    Леонид Цуканов Леонид Цуканов Отношения с Европой поправят Евразией

    Диалог между БРИКС и странами ЕС сегодня носит достаточно условный характер, но может стать шагом к построению новой системы отношений в Евразии. Особенно если Европа вовремя одумается.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Онлайн-казино еще опаснее, чем настоящие

    Об опасности спиться знают все – а вот перспектива закончить свою жизнь из-за увлечения ставками в интернете выглядит какой-то нереальной. Как она в свое время выглядела нереальной и для тех, кто уже завершил свой жизненный путь таким образом.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Китай напомнил, что власть принадлежит победителям

    Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».

    3 комментария
    25 ноября 2025, 21:50 • Новости дня

    Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

    Победительница конкурса «Самая сильная женщина мира» оказалась мужчиной

    Tекст: Валерия Городецкая

    Чемпионка соревнования World’s Strongest Woman Джемми Букер была лишена титула из-за нарушения регламента, сообщает The New York Post (NYP).

    Организаторы заявили, что Букер не раскрыла информацию о своем поле при рождении, из-за чего ее дисквалифицировали спустя несколько дней после победы на чемпионате Official Strongman Games в Арлингтоне, штат Техас, пишет NYP.

    «Похоже, что спортсменка, которая является биологически мужчиной и теперь идентифицирует себя как женщина, приняла участие в категории Women’s Open», – говорится в заявлении организаторов. По их словам, если бы этот факт был известен до или во время соревнований, Букер не допустили бы к участию среди женщин. Разделение категорий в соревновании создается исключительно по биологическому полу, зафиксированному при рождении.

    Британская спортсменка и серебряный призер Андреа Томпсон бурно отреагировала на присуждение титула Букер, резко покинув подиум. Теперь именно Томпсон признана победительницей, а итоги пересмотрены. «Мы четко заявляем: участвовать в определенной категории могут только те, чей биологический пол при рождении соответствует правилам», – подчеркнули организаторы.

    Трехкратная чемпионка Ребекка Робертс также выразила недовольство произошедшим, отметив, что никто из участниц и даже организаторы не знали о поле Букер при рождении. Она добавила, что женские дивизионы должны быть открыты исключительно для людей, родившихся женщинами, несмотря на то, что в спорте обязательно должно быть место для трансгендеров.

    На данный момент Букер не прокомментировала свою дисквалификацию. Организаторам не удалось связаться с ней после завершения турнира.

    В прошлом году у алжирской боксерши Иман Хелиф обнаружили мужские половые признаки и кариотип.

    25 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об отмене пеней и штрафов по кредитам для женщин в декрете

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий рассказал о внесениив Госдуму проекта закона, предусматривающего отмену штрафов и пеней по кредитам для женщин в отпуске по уходу за ребенком.

    Как передает Ura.ru, новая инициатива ЛДПР предлагает ввести мораторий на начисление штрафов и пеней за просрочку кредитных выплат для женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком. Законопроект уже внесен в Государственную думу. Об этом заявил глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий на расширенном заседании партии.

    По словам Слуцкого, изменения должны помочь избежать попадания семей в финансовую зависимость в период снижения доходов при уходе за ребенком. Инициатива коснется как матерей, родивших первого ребенка, так и многодетных.

    Банки, согласно предложению, не смогут начислять дополнительные штрафы или пени по кредитам в период всего декретного отпуска. ЛДПР также продолжает работу над инициативами по снижению кредитного бремени для семей, ранее партия предлагала дифференцированную ставку по семейной ипотеке: 6% за первого ребенка, 3% – за второго, 0% – за третьего и последующих.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские парламентарии разработали инициативу об отмене штрафов и пеней по банковским кредитам для граждан в декретном отпуске.

    В России с первого января 2026 года декретный отпуск, вероятно, будет приравнен к трудовому стажу.

    Комментарии (4)
    25 ноября 2025, 14:30 • Новости дня
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    Лавров назвал мечтами заявление Макрона о вводе войск в Киев и Одессу
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Заявления президента Франции Эммануэля Макрона о планах по Украине не связаны с мирным урегулированием, это «просто мечты», заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

    По словам Лаврова, заявления Макрона по вопросу урегулирования ситуации на Украине не имеют никакого отношения к реальному мирному процессу, передает ТАСС.

    Лавров подчеркнул, что Макрон сделал «агрессивнейшее заявление», назвав Россию единственной проблемой для Украины и обвинив Москву в стратегической конфронтации с Европой. Французский президент, по его словам, заявил о намерении направить войска в район Киева и Одессы после достижения урегулирования. Министр назвал подобную риторику далекими от мира фантазиями.

    Кроме того, Лавров отметил, что в странах Европы все чаще задаются вопросом о будущем региона, поскольку Украина, по его выражению, «не на веки».

    «Некоторые европейцы начинают задумываться о том, а что дальше? Украина – это не на веки. Мы – соседи, когда-то придется восстанавливать отношения», – отметил министр иностранных дел России.

    Ранее Макрон заявил о планах международной коалиции разместить свои силы вдали от линии фронта после завершения конфликта, в том числе в Киеве и Одессе.

    Лавров отметил, что Европа «провалилась по всем статьям» в действиях по Украине.

    Помощник президента России Юрий Ушаков назвал предложения Евросоюза по урегулированию ситуации на Украине неконструктивными.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Европа предложила абсурдный план урегулирования ситуации на Украине.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 20:08 • Видео
    Лавров ответил Евросоюзу по Украине

    Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 07:09 • Новости дня
    Обвиняемая в растрате депутат ДНР Бондаренко купила 285 объектов недвижимости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Депутат народного совета ДНР Татьяна Бондаренко оказалась владелицей сотен объектов недвижимости, их стоимость существенно превышает ее официальные доходы, говорится в судебных материалах.

    Бондаренко, обвиняемая в присвоении или растрате, приобрела и зарегистрировала на себя 285 объектов недвижимости, в том числе во время предполагаемых хищений, передает РИА «Новости» со ссылкой на документы.

    От части такого имущества она избавилась, формально перерегистрировав его под видом заключения договоров дарения на своего брата.

    Стоимость всех объектов многократно превысила общий доход Бондаренко и ее семьи. В настоящее время по официальным данным за депутатом не числится недвижимое имущество, что указано в ходатайстве следствия о наложении ареста на имущество.

    Ранее осужденный за растрату директор строительной компании Виталий Синьговский заявил, что Бондаренко при строительстве курских фортификаций обналичила около 30 млн рублей.

    До этого СМИ писали, что депутат участвовала в обналичивании и присвоении бюджетных денег, предназначенных для строительства оборонительных сооружений в Курской области.

    Комментарии (15)
    25 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    Захарова назвала условия фон дер Ляйен по Украине «галлюцинациями Брюсселя»
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД России оценила условия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по урегулированию ситуации на Украине, как ее видит Евросоюз, и не смогла не отметить их нелепость.

    Среди перечисленный фон дер Ляйен пунктов, – сохранение численности ВСУ, неизменяемость границ Украины и право Еврокомиссии распоряжаться фондами восстановления. Она также подчеркнула, что Украина должна сама выбирать свой путь развития, так как она уже «выбрала европейскую судьбу».

    В ответ Мария Захарова в своем Telegram-канале назвала заявления фон дер Ляйен нелепыми, напомнив о событиях 2014 года и установлении киевского режима после государственного переворота, который был поддержан Западом.

    «Это, надо понимать, и есть та самая «европейская судьба». Круг замкнулся», – написала дипломат.

    Захарова также раскритиковала призыв Еврокомиссии к неизменяемости границ Украины, отметив прецедент с Косово, когда Запад поддержал перекройку границ Сербии вопреки воле местного населения.

    Больше всего из заявлений глав Еврокомиссии российского дипломата удивило требование о роли Евросоюза в обеспечении мира на Украине.

    «А с какого момента Европейский союз обеспечивает мир для Украины? Это важный вопрос, потому что нужно зафиксировать дату начала галлюцинаций у Брюсселя. И, если можно, пусть уточнят, кто за это у них отвечает и на каком основании», – поиронизировала она.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские чиновники выступили против нового плана США по урегулированию ситуации на Украине, в ЕС их в этом поддержали. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан даже обратился к главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением прекратить поддержку Украины деньгами и поддержать мирную инициативу США.

    Комментарии (3)
    25 ноября 2025, 07:23 • Новости дня
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    Британия призвала Россию сесть за стол переговоров по Украине
    @ Charles McQuillan/AP/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российской стороне следует присоединиться к переговорному процессу по мирному урегулированию конфлитка на Украине, заявила глава британского МИД Иветт Купер.

    Необходимо проделать много работы, но самое главное – важно, чтобы Россия села за стол переговоров, сказала Купер, передает РИА «Новости».

    По словам главы ведомства, сейчас по украинскому вопросу проводится «интенсивная работа».

    Ранее ЕС выдвинул собственный план из 24 пунктов для урегулирования конфликта на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что таким образом Европа пытается выиграть время.

    Комментарии (18)
    25 ноября 2025, 12:14 • Новости дня
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    Немецкий политик Гердт: Германия находится в депрессии
    @ Michael Probst/AP/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Экономика ФРГ находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по настроениям граждан страны, по СМИ, которые не пытаются скрыть общего положения. В последний раз в таком состоянии Германия пребывала в 30-е годы прошлого столетия, сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага Вальдемар Гердт. Ранее стало известно, что большинство немецких городов оказалось на грани банкротства.

    «Бюджеты немецких городов и муниципалитетов испытывают дефицит по нескольким причинам. Одна из них заключается в том, что в Германии закрываются предприятия: некоторые подают на банкротство, – в этом году их число достигнет 30 тыс., – а другие сокращают производство или вовсе переносят мощности за границу», – отметил Вальдемар Гердт, экс-депутат Бундестага.

    В итоге, с одной стороны, падает налоговый сбор в местные бюджеты, а с другой – растет социальная нагрузка. «К беженцам и мигрантам, которых продолжают завозить в ФРГ, прибавились сотни тысяч людей, потерявших работу. Государство обязано платить им пособия», – уточнил собеседник.

    Граждане уже видят у себя на пороге нищету, продолжил политик. «Германия находится не в рецессии, а в депрессии. Это видно по людям на улице, по средствам массовой информации, которые уже не могут и не пытаются скрыть общего положения и настроения в обществе. В последний раз в таком состоянии страна находилась в 30-е годы пошлого столетия», – указал Гердт.

    «Народ загоняют в безысходность. В ФРГ царит полное непонимание и всеобщий психоз. В такой ситуации есть опасность, что история повторится, – считает экс-депутат. – Также растет риск социальных беспорядков. Например, беженцы ехали сюда за пособиями, и как только выплаты будут резко сокращены или отменены, начнутся акции протеста, которые будут граничить с гражданской войной».

    По мнению собеседника, единственный шанс избежать всего этого – приход к власти правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ). «Это позволило бы смягчить экономическое, социальное, общественное и моральное падение. Я думаю, «Альтернатива» в состоянии остановить процесс распада во всех этих сферах. Другого же политического выхода и решения на сегодняшний день просто нет», – заключил Гердт.

    Ранее стало известно, что почти все немецкие города оказались на грани банкротства. По данным газеты Bild, совокупный дефицит местных бюджетов в текущем году достигнет 30 млрд евро. «На бюрократическом языке это называется «структурным дефицитом». В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти», – пишет издание.

    Самый большой дефицит образовался у Берлина – 4,3 млрд евро. На втором месте находится Кельн (0,6 млрд евро). Далее следуют Дюссельдорф (0, 4 млрд евро), Дортмунд (0,3 млрд евро). В случае усугубления кризиса у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы – финансирование молодежных центров, музеев и других подобных учреждений.

    «Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге», – говорится в материале. Ранее главы 13 федеральных земель уже обратились к канцлеру Фридриху Мерцу с просьбой о помощи. «Решения лежат, скорее, в сфере корректировки расходов, чем в сфере увеличения доходов. Ни федеральное правительство, ни земли не в состоянии компенсировать этот рост расходов за счет увеличения субсидий муниципалитетам», – сказал он, призвав «бережнее относиться к деньгам».

    На этом фоне правительство Германии одобрило поправки, согласно которым украинцы, прибывшие в страну после 1 апреля 2025 года, больше не смогут получать гражданские пособия Buergergeld («бюргергельд»). «Тем самым они будут поставлены в равное положение с людьми, которые прибыли к нам в качестве беженцев из других стран и по другим причинам», – заявили в минтруде.

    Сейчас размер Buergergeld достигает 563 евро. Базовая поддержка беженцев составляет 441 евро в месяц. Вместе с тем, немецкое власти продолжают оказывать военную и финансовую помощь Украине, за что получили второе место в рейтинге недружественных правительств, составленном редакцией газеты ВЗГЛЯД.

    Комментарии (7)
    25 ноября 2025, 12:50 • Новости дня
    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров

    В Госдуме ответили на призыв Лондона к Москве сесть за стол переговоров
    @ Александр Кряжев/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Лондон призвал Москву к мирным переговорам по Украине, но сам не имеет права садиться за этот стол. Британия – одни из главных разжигателей украинского кризиса, а ее премьер Борис Джонсон сорвал стамбульский мирный трек, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять участие во встречах по украинскому урегулированию.

    «Призыв британского МИД к России сесть за стол переговоров – форменное лицемерие со стороны Лондона. Британия – один из главных разжигателей и спонсоров украинского кризиса. Ее ракеты, поставленные ВСУ, уже несколько лет падают на российские города и гражданские объекты, далекие от военной инфраструктуры», – напомнил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    По его словам, у Лондона нет никакого морального права что-либо требовать от Москвы, особенно в части украинского урегулирования. «Россия с весны 2022 года так или иначе находится за столом переговоров. А вот места для Британии я там пока не вижу. Экс-премьер Борис Джонсон прямо вмешался и сорвал намечавшиеся мирные треки в рамках стамбульских переговоров», – указал он.

    «Британские власти никогда не были образцом честности. Но в последние несколько десятилетий стали просто олицетворением лицемерия. Собственно, выражение «англичанка гадит» знают не только в России – оно известно по всему миру», – заметил депутат. Собеседник отметил, что заявление Купер только подтверждает справедливость рейтинга газеты ВЗГЛЯД, в котором Британия занимает первое место.

    «Впрочем, нынешний выпад в сторону России, на мой взгляд, показывает слабость британской стороны и отсутствие у нее понимания путей урегулирования украинского кризиса. Это похоже на немного боязливое прощупывание почвы Лондоном на предмет того, как можно развивать переговорные треки. Тем более, что их союзники за несколько лет так и не предоставили внятного плана по деэскалации», – заключил Колесник.

    Ранее глава МИД Британии Иветт Купер призвала Москву принять непосредственное участие во встречах, посвященных урегулированию украинского кризиса. «Главное – чтобы Россия села за стол переговоров», – сказала она по итогам телефонных бесед с коллегами с Украины, Германии, Франции, Финляндии, Италии и Польши.

    При этом, несколькими днями ранее министр обороны Британии Джон Хили заявил об активизации плана отправки войск на Украину в связи с возобновлением переговоров с США. Лондон уже определил, какие подразделения готовы к быстрому развертыванию в рамках так называемой «Коалиции готовности» с участием 30 стран, пишет Bloomberg.

    Лондон заверяет в намерении разместить свои войска только после прекращения огня и заключения мирного соглашения. Кроме того, сейчас Британия обучает украинских военных на своей территории, но хочет иметь возможность делать это непосредственно на Украине.

    Стоит напомнить, что полтора года назад на тот момент глава МИД Британии Дэвид Кэмерон заявлял, что Лондон будет предоставлять Украине военную помощь в размере трех млрд фунтов стерлингов (3,74 млрд долларов) ежегодно «столько, сколько потребуется».

    Также, дипломат говорил, что Украина имеет право использовать предоставленное Лондоном оружие для нанесения ударов по целям в любой точке российской территории. По его словам, у Киев есть карт-бланш на принятие решений самостоятельно, сообщает Reuters.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД писала, как Британия сорвала мирные переговоры в Стамбуле в 2022 году. По итогам нескольких встреч проект «Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины» из 18 пунктов был парафирован руководителем переговорной группы из Киева. Но затем украинская сторона «выбросила его на свалку истории».

    Позднее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент России Владимир Путин сказал, что подпись под документом поставил Давид Арахамия, лидер парламентской фракции партии «Слуга народа». На тот момент депутат возглавлял группу украинских переговорщиков.

    Сам Арахамия объяснил отказ Киева от условий России влиянием на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Сразу после возвращения украинской делегации из Стамбула дипломат приехал в Киев и сказал: «Мы вообще не будем с ними ничего подписывать». «Давайте будем просто воевать», – призывал он.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 16:50 • Новости дня
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    Производитель Jeep предупредил о «необратимом упадке» автопрома в Европе
    @ Ariana Ruiz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Европейская автомобильная промышленность сталкивается с серьезными вызовами, предупреждает председатель правления концерна Stellantis Джон Элканн.

    Как пишет Reuters со ссылкой на одного из руководителей компании, «европейской автомобильной промышленности грозит риск необратимого спада», передает РИА «Новости».

    По словам Элканна, сейчас профильные компании уже подготовили пакет предложений, который будет представлен Европейской комиссии. Этот документ включает инициативы, предусматривающие большую гибкость для автопроизводителей в достижении целевых показателей по сокращению выбросов, что должно помочь отрасли преодолеть кризис.

    Stellantis, среди брендов которого – известная марка Jeep, отмечает, что адаптация европейских экологических стандартов важна для выживания и динамичного развития автопрома в ЕС. Компания рассчитывает, что новые предложения поддержат производителей, сохранив при этом приверженность общим климатическим целям региона.

    Европейская ассоциация автопроизводителей ранее сообщила, что по итогам октября продажи новых легковых автомобилей в Евросоюзе увеличились на 6%, составив 917 тыс. экземпляров. В то же время продажи автомобилей Stellantis в октябре выросли на 7,9% в годовом выражении, однако общий результат за январь–октябрь оказался ниже на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    Ранее автомобильный холдинг Stellantis, владеющий такими брендами, как Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Dodge, Fiat, Jeep, Maserati, Opel, Peugeot, Ram Trucks и Vauxhall, временно приостанавливает работу некоторых своих заводов в Канаде и Мексике из-за пошлин.

    Газета ВЗГЛЯД изучала, что будет с мировым автомобильным рынком после новых пошлин США.

    Комментарии (0)
    25 ноября 2025, 15:21 • Новости дня
    Прокуратура: Украденные на фортификациях в Курской области деньги могли вывести в Мексику

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший депутат Курской думы Максим Васильев мог использовать похищенные при строительстве фортификаций средства в Мексике, где, по версии следствия, он появлялся в 2023 году, заявили в прокуратуре Курской области.

    Бывший депутат Курской областной думы Максим Васильев, проходящий по делу о крупной растрате средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе с Украиной, мог потратить похищенные деньги в Мексике. Во время судебного заседания гособвинитель напомнил, что Васильев отказался раскрыть, куда именно были потрачены средства, однако подтвердил, что на момент пребывания в Мексике деньги уже были присвоены, сообщает ТАСС.

    В январе 2023 года в Интернете появились видеозаписи, где Васильев с пляжа в Мексике поздравляет с Новым годом. Прокурор добавил, что сын экс-депутата обладает гражданством Мексики, что может значительно облегчить вложение средств в недвижимость и имущество за рубежом.

    Защита Васильева попросила суд направить официальный запрос в пограничную службу ФСБ по Курской области, чтобы получить сведения о его перемещениях в 2022–2023 годах.

    Ранее Васильев признал, что около пяти млн рублей, предназначенных для строительства взводных опорных пунктов, были потрачены им на личные нужды.

    Среди фигурантов уголовного дела также значатся бывшие руководители АО «Корпорация развития Курской области» и региональные чиновники, которым инкриминируют особо крупную растрату и мошенничество при возведении оборонительных объектов на границе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Васильев признал участие в хищениях при строительстве фортификаций и принес публичные извинения жителям Курска.

    Ленинский райсуд Курска приговорил руководителя компании «Сиэми» Виталия Синьговского к реальному сроку за растрату средств при строительстве фортификаций. Синьговский получал 5% от суммы договора за контроль обналичивания денег. Эту аферу ему предложил Васильев.

    Синьговский также сообщил, что депутат ДНР Татьяна Бондаренко обналичила около 30 млн рублей при строительстве курских фортификаций.

    Комментарии (13)
    25 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрылся в США
    Обвиняемый в мошенничестве продюсер «Ласкового мая» Разин скрылся в США
    @ Филиппов Алексей/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин, против которого возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, сейчас скрывается от следствия на территории Соединенных Штатов, сообщили в правоохранительных органах.

    Разин не намерен возвращаться в Россию для участия в следственных действиях, передает ТАСС со ссылкой на источник.

    По информации собеседника агентства, Разин обладает также гражданством Турецкой Республики.

    Напомним, против продюсера группы «Ласковый май» Андрея Разина возбудили уголовное дело о мошенничестве. Уголовное дело связано с присвоением денежных средств, которые должны были пойти в качестве лицензионного вознаграждения поэту Сергею Кузнецову за исполнение его песен. Сумма материального ущерба оценивается в 500 млн рублей.

    Комментарии (15)
    25 ноября 2025, 06:35 • Новости дня
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    Чемезов: Противникам России даже не снились ее объемы производства вооружений
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Ростеха Сергей Чемезов заявил, что противникам России даже «не снились» ее объемы производства вооружений.

    По его словам, объемы производства вооружений в России оказались гораздо больше, чем могут представить себе ее противники, передает ТАСС.

    «Конкретные цифры, конечно, назвать не могу. Поэтому отвечу так: нашим противникам не снились такие объемы», – сказал Чемезов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Ростеха Чемезов заявил о возможности корпорации увеличить выпуск вооружений и военной техники.

    Корпорация Ростех подписала соглашения о сотрудничестве с ведущими российскими университетами.

    Ранее Чемезов отметил, что в России зафиксированы рекордные объемы производства вооружений.

    Комментарии (19)
    25 ноября 2025, 18:59 • Новости дня
    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»

    В Минобороны сообщили о пуске ракеты «Ангара-12» с космодрома Плесецк

    Космические войска осуществили успешный пуск ракеты «Ангара-12»
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Боевой расчет российских космических войск запустил новую легкую ракету «Ангара-12» для вывода аппаратов в интересах Минобороны с космодрома в Архангельской области, сообщает военное ведомство России.

    Ракета-носитель легкого класса «Ангара-12» успешно стартовала во вторник в 16 часов 42 минуты с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны России. Пуск был осуществлен расчетом космических войск Воздушно-космических сил в интересах министерства.

    На борту ракеты находились космические аппараты, запущенные в рамках выполнения задач ведомства. В Минобороны подчеркнули, что все этапы запуска, а также действия системы управления ракеты проходили в штатном режиме.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ракета с пилотируемым кораблем «Союз МС-28» была установлена на стартовый комплекс космодрома Байконур.

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, включая разработку стратегической ракеты «Буревестник», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 02:45 • Новости дня
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    Белый дом: С Украиной осталось несколько пунктов разногласий
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявил в эфире телеканала Fox News о том, что президент США Дональд Трамп настроен оптимистично в отношении соглашение о прекращении украинского конфликта, так как в Женеве удалось «детально обсудить» мирный план из 28 пунктов, и осталось «всего несколько пунктов разногласий».

    «Президент Трамп прекратил финансирование этой войны, но Соединенные Штаты продолжают продавать НАТО большое количество оружия. Мы не можем делать это вечно. Президент хочет, чтобы эта война закончилась», – приводит слова Левитт бельгийский портал Fakti.bg.

    Она добавила, что на этой неделе никаких встреч Трампа с Владимиром Зеленским не запланировано и фейки в СМИ о том, что глава Белого дома якобы был более благосклонен к одной из сторон конфликта, не имеют оснований.

    Напомним, США предложили план урегулирования конфликта на Украине с уступкой Киевом части Донбасса и предоставлением России экономических и политических преференций.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, европейские участники переговоров выступили  против признания российского суверенитета над Крымом, Донбассом и другими территориями. Европейский Союз подготовил свой план урегулирования из 24 пунктов с контролем третьих стран и снятием санкций поэтапно. Помощник президента России Ушаков назвал неконструктивным мирный план Европы по Украине. При этом эксперты объяснили, зачем ЕС понадобился очередной нереализуемый план.

    Комментарии (8)
    25 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    @ Pavel Durov/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров поделился советами, как редко болеть.

    В ответ на вопрос пользователя соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) о секрете людей, которые редко болеют, он отметил важность полноценного сна, правильного питания и регулярных физических нагрузок, передает РИА «Новости».

    «Спите 8+ часов, ешьте настоящую пищу, занимайтесь спортом, не нервничайте, никогда не пейте, никогда не курите, никогда не принимайте таблетки», – написал он.

    Ранее Дуров рассказал о собственном опыте голодания.

    Комментарии (6)
    24 ноября 2025, 23:45 • Новости дня
    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта

    Потомки советского информатора Жоржа Пака получили российские паспорта в Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Директора Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в ситуационном центре ведомства вручил российские паспорта Изабель Пак и Димитрию Фолимоноффу, потомкам Жоржа Пака, агента советской разведки во Франции, который получил прозвище «французский Филби».

    Француз Пак за 20 лет работы на СССР сумел передать огромные массивы ценных данных, в том числе из центрального аппарата НАТО, говорится в сюжете телеканала «Россия 1».

    Молодой журналист Пак в 1943 году уже работая с де Голлем, Пак подружился с советским резидентом Николаем Горшковым – сошлись на ненависти к фашизму. Пак начал помогать СССР, в том числе, работая в аппарате НАТО.

    «Ваш отец был преданным другом Советского союза. Будучи убежденным антифашистом, активным участником антифашистского движения в составе организации «Сражающаяся Франция», он инициативно установил контакт с советской внешней разведкой», – сказал Нарышкин на церемонии.

    По словам внука разведчика, Франция очень изменилась и французы не понимают, что делает Россия. Хотя бы потому, что у Димитрия русское имя и он часто встречается с негативным к себе отношением на родине из-за этого.

    «Кульминацией нашего отвращения стала пропаганда, развязанная вокруг спецоперации на Украине», – объяснила на русском языке желание получить российское гражданство Изабель Пак.

    Пока дочь и внук Жоржа Пака живут в Санкт-Петербурге.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил желание оформить российское гражданство, чтобы дать своим детям лучшее образование и сохранить традиционные ценности. Отец Илона Маска захотел получить российский паспорт.

    Комментарии (0)
    Мерц назвал отмену пособия стимулом для трудоустройства украинских беженцев
    В Москве арестовали подростка за нападение на охранника и полицейских
    Обнародована схема финансирования Западом оппозиционных онлайн-СМИ Грузии
    Матвиенко призвала рожать детей сразу после 18 лет
    Российский шахматист Есипенко занял третье место на Кубке мира
    Дуров раскрыл семь секретов жизни без болезней
    Психотерапевт: Отсроченная жизнь – главный враг живущих будущим людей

    Российская IT-отрасль показывает феноменальный рост пять лет подряд

    В России есть одна отрасль, которая уже пять лет лидирует среди всех крупных отраслей российской экономики по темпам роста вклада в ВВП. Это IT-отрасль. Причем, споры о том, как правильней считать ее вклад в экономику страны, не мешают признанию того факта, что это самая быстрорастущая сфера. Какой же вклад IT вносит в российскую экономику? Подробности

    США выбирают из трех военных целей в Америке

    Президент США Дональд Трамп включил режим «плохого полицейского» в отношении не только Владимира Зеленского. Касательно «заднего двора США» – Латинской Америки – у него тоже много планов. Только, в отличие от ситуации на Украине, он не хочет прекращения боевых действий. Скорее, наоборот: готовится к военным ударам. Подробности

    «Дальневосточный экспресс» смел оборону ВСУ под Гуляйполем

    «Дальневосточный экспресс» – такое неформальное обозначение получила с недавних пор российская группировка, развивающая стремительное наступление на Гуляйполе (Запорожская область). Почему экспресс назван именно дальневосточным и благодаря каким методам обеспечивается его скорость? Подробности

    Лондон подтвердил лидерство в рейтинге недругов фирменным лицемерием

    Британия, которая в 2022 году торпедировала заключение стамбульских соглашений, «потребовала» от России сесть за стол переговоров по Украине. При этом, как сообщили в СВР, в самом Лондоне хотят сбить настрой Дональда Трампа на разрешение конфликта. Удастся ли «англичанке» снова помешать миротворческим усилиям Москвы и Вашингтона? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Лавров ответил Евросоюзу по Украине

      Глава МИД России Сергей Лавров сделал ряд важных заявлений о новом мирном плане Соединенных Штатов и о роли Евросоюза в урегулировании на Украине. Если коротко: мнение ЕС больше не учитывается.

    • На что рассчитывает Украина

      Спикер Верховной рады – единственного безоговорочно легитимного органа власти на Украине – перечислил условия американского мирного плана, на которые Киев ни за что не согласится. Однако способы уговорить имеются.

    • Кто платит за Украину больше всех?

      Датчане оказались абсолютными лидерами по материальной поддержке Украины. С чем связаны упорство, щедрость и русофобия Копенгагена? Почему именно Дании «больше всех надо»?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Домовой чат: что такое, зачем нужен жильцам, как и в каком мессенджере создать чат дома

      В современном ритме жизни, когда соседи зачастую незнакомы даже спустя годы проживания в одном подъезде, на смену классическим доскам объявлений пришел новый формат общения – домовой чат. Это цифровое пространство, объединяющее жильцов для оперативного решения бытовых вопросов, обсуждения общедомовых проблем и укрепления добрососедских отношений. С развитием технологий и появлением удобных отечественных платформ ведение домового чата становится не просто удобным инструментом, а стандартом коммуникации между жильцами и управляющими компаниями.

    • Церковные праздники в декабре 2025 года: православный календарь важных дат, Рождественский пост

      Декабрь для православных христиан – это особое время, завершающее церковный год. Это период глубокого ожидания и духовной подготовки к одному из главных событий – Рождеству Христову. Практически весь месяц проходит под знаком Рождественского поста, который начался 28 ноября и продлится до 6 января 2026 года. Это время молитв, добрых дел и воздержания, позволяющее очистить душу и встретить праздник с чистым сердцем.

    • Лень продлевает жизнь? Как сказываются на здоровье труд и физическая активность

      Каждый мечтает прожить долгую и активную жизнь, сохранив при этом хорошее самочувствие и бодрость духа. Существует теория, согласно которой двигательная активность может ускорить расход жизненных сил и сократить срок существования. Именно такую позицию занимает немецкий специалист Петер Акст, считающий, что лень и долгий сон продлевают жизнь, а активные тренировки в спортзалах могут нанести вред здоровью. Насколько эффективна такая стратегия для увеличения продолжительности жизни?

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

