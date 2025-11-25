Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вернулись к штатной работе

Tекст: Катерина Туманова

«Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

В Росавиации уточнили, что аэропорт Геленджика готов к обслуживанию рейсов с 08.30 мск, аэропорт Краснодара готов к обслуживанию рейсов с 09.00 мск.

Напомним, в ночь на вторник Росавиация ввела ограничения полетов в аэропортах Сочи, Геленджика и краснодарском Пашковском.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в течение шести часов в понедельник были перехвачены 40 беспилотников над регионами России. При этом за три вечерних часа уничтожили над Россией более 30 БПЛА ВСУ.