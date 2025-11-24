Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Дистрибьюторы Apple предупредили индийские магазины о штрафах за поставки в Россию
Официальные дистрибьюторы Apple в Индии предупредили местных розничных продавцов о серьезных штрафах за активацию новых iPhone, особенно моделей серии iPhone 17, с иностранными SIM-картами в течение 90 дней после покупки.
Мера направлена на борьбу с нелегальными поставками на так называемые «серые» рынки, в частности в Россию, где Apple приостановила официальные операции после начала спецоперации на Украине, сообщает Business Standard со ссылкой на Money Control.
По данным источника издания, если смартфон, проданный конкретным магазином, будет активирован за пределами Индии в установленные сроки, дистрибьюторы грозят не только крупными штрафами, но и блокировкой кода магазина согласно требованиям Apple. При этом точный размер санкций не раскрывается. Подчеркивается, что особое внимание уделяется именно последним моделям iPhone, которые массово исчезают из розничных сетей Индии.
Эксперты оценивают, что 3–5% экспорта iPhone приходится на неофициальные каналы, причем почти половина этих смартфонов идет напрямую в Россию. Только в октябре экспорт iPhone из Индии составил 1,6 млрд долларов, что почти треть всех индийских поставок смартфонов за месяц. Перенаправление устройств на зарубежные рынки, где прибыль выше, приводит к явному дефициту iPhone 17 на внутреннем рынке, особенно версий с 256 и 512 ГБ памяти, пишет издание.
В связи с нехваткой устройств Apple резко сократила программу кэшбэка на новые iPhone с 6 тыс. до 1 тыс. рупий, что сделало смартфоны менее доступными для покупателей в Индии. Как отмечают TechStory и другие индийские медиа, основные модели быстро распродаются или почти недоступны даже на крупнейших платформах вроде Flipkart и Amazon. Официальная цена iPhone 17 в Индии составляет 82 900 рупий, тогда как экспортная достигает 88 500 рупий – выше рекомендованной стоимости, не считая дополнительных аксессуаров.
Отмечается, что подобный экспорт через «серый» рынок касается также ряда моделей Samsung Galaxy, пишут индийские медиа. Индийские ритейлеры считают правила Apple несправедливыми, настаивая на том, что ограничения касаются в первую очередь малых магазинов, а крупные сети и онлайн-площадки часто избегают санкций. Впрочем, как подчеркнул глава Apple Тим Кук на последнем отчете, в этом году компания действительно столкнулась с существенными перебоями в поставках из-за ажиотажного спроса, но рассчитывает нормализовать ситуацию к декабрю.
В сентябре iPhone 17 поступили в свободную продажу в Москве.