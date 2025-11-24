Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Суд в Москве арестовал ИТ-бизнесмена Килина по обвинению в госизмене
ИТ-предприниматель Тимур Килин из Томска отправлен под стражу по обвинению в государственной измене после решения Мещанского суда Москвы.
Мещанский районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу IT-бизнесмену из Томска Тимуру Килину по обвинению в государственной измене, сообщает ТАСС.
В судебной картотеке уточняется, что Килин будет находиться под арестом. Подробности обвинения и обстоятельства дела не раскрываются на текущий момент. Известно, что ранее по аналогичному обвинению был задержан также 34-летний житель Кабардино-Балкарии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, суд приговорил жителя прифронтового района Запорожской области Юрия Зинченко к 16 годам лишения свободы по делу о государственной измене за передачу координат блокпоста в Энергодаре.
Верховный суд Карачаево-Черкесии вынес приговор мужчине, который передавал сведения о сотрудниках ФСБ представителям СБУ.
В квартире курского предпринимателя Виталия Ревина, обвиняемого в помощи украинскому нацбату «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), нашли несколько десятков сим-карт «Мегафона».