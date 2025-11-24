Во Владимирской области пять человек умерли после употребления суррогата

Во Владимирской области пять человек умерли после употребления технической жидкости

Tекст: Валерия Городецкая

По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая жидкость на основе спирта, которую один из местных жителей принес с работы и употреблял вместе с друзьями 22 ноября, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.

После употребления опасного вещества все пятеро мужчин, включая молодого человека, который принес жидкость, скончались. Некоторые из них умерли в реанимации городской больницы.

Следственная группа уже осмотрела производственное помещение, где подозреваемый взял жидкость, а также дома погибших. Были изъяты канистры с остатками технического алкоголя и иные предметы, имеющие значение для расследования. Назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.

В прошлом году в больнице скончался житель Северной Осетии, госпитализированный с ожогом пищевода после глотка из бутылки минеральной воды торговой марки «Джермук».