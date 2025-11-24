Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
Во Владимирской области пять человек умерли после употребления суррогата
Во Владимирской области пять человек умерли после употребления технической жидкости
В Коврове во Владимирской области группа мужчин скончалась после употребления спиртосодержащей технической жидкости.
По предварительным данным, причиной трагедии стала техническая жидкость на основе спирта, которую один из местных жителей принес с работы и употреблял вместе с друзьями 22 ноября, сообщило СУ СК по региону в Telegram-канале.
После употребления опасного вещества все пятеро мужчин, включая молодого человека, который принес жидкость, скончались. Некоторые из них умерли в реанимации городской больницы.
Следственная группа уже осмотрела производственное помещение, где подозреваемый взял жидкость, а также дома погибших. Были изъяты канистры с остатками технического алкоголя и иные предметы, имеющие значение для расследования. Назначен комплекс судебных экспертиз для установления всех обстоятельств произошедшего.
В прошлом году в больнице скончался житель Северной Осетии, госпитализированный с ожогом пищевода после глотка из бутылки минеральной воды торговой марки «Джермук».