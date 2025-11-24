Главное для международного порядка – не вывеска на его «здании», а согласие по поводу того, что лежит в его основании, не сам по себе состав «цемента», из которого оно построено, а договоренность об этом основных «строителей».0 комментариев
В Италии не подтвердили поездку Мелони в Вашингтон
В итальянских и европейских источниках отсутствуют сведения о визите Джорджи Мелони в Вашингтон, несмотря на ранее появившиеся сообщениях о визите премьера Италии в США.
Факт возможного визита премьер-министра Италии Мелони в Вашингтон пока остается неподтвержденным, передает ТАСС.
Итальянские СМИ не публиковали информации о ее визите, также дипломатические источники в Европе не подтвердили эти сведения. Собеседники агентства напомнили, что накануне Мелони вместе с Александром Стуббом провела телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
После саммита G20 в Йоханнесбурге Мелони сообщила журналистам, что американский лидер выразил готовность обсуждать поправки Европы к мирному плану по Украине. По словам премьера Италии, к моменту обсуждения европейские государства придерживались предложений США, не готовя отдельного «контрпредложения».
Мелони заявила, что продолжит диалог с европейскими коллегами на форуме Африканского союза и ЕС, который открывается в Анголе. Она примет участие в секции, посвященной вопросам мира, международной безопасности и многостороннего управления. Местные аналитики не исключают, что Мелони прибудет в Вашингтон синхронно с Владимиром Зеленским, который, согласно СМИ, намерен приехать для консультаций с Трампом.
До этого в августе Мелони уже посещала США совместно со Стуббом и Зеленским для переговоров с американским президентом.
Ранее газета Le Temps сообщала, что президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр республики находятся на пути в Вашингтон.
Лидеры Евросоюза соберутся в Анголе на полях саммита с Африканским союзом для обсуждения мирного плана по Украине.