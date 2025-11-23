Воздушная тревога отменена на территории Севастополя

Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.49 комментариев
Вэнс: Критики плана США по Украине искажают реалии на земле
Венс заявил в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России), что любой мирный план должен предусматривать прекращение боевых действий и сохранение суверенитета Украины; быть приемлемым как для России, так и для Украины; максимально способствовать предотвращению возобновления военных действий в будущем.
«Любая критика мирного соглашения, над которым работает администрация, либо неверно его понимает, либо искажает некоторые критические реалии на земле», – заявил он.
По его словам, распространено ошибочное мнение, что через увеличение финансовой и военной поддержки или санкций можно добиться победы. «Мир не будет установлен неудачливыми дипломатами или политиками, живущими в мире фантазий. Его могут установить умные люди, живущие в реальном мире», – заявил Вэнс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, США подготовили план для мирного урегулирования российско-украинского конфликта, который на Западе с возмущением назвали «капитуляцией» Украины.
Назначение главы офиса президента Украины Андрея Ермака на пост руководителя украинской делегации для переговоров с США и другими международными партнерами прокомментировал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Отличный выбор. Лучше него только Миндич», – написал Медведев с иронией.
Ранее Владимир Зеленский утвердил делегацию для переговоров по мирному соглашению и назначил Андрея Ермака ее главой.
Глава СНБО Украины Умеров объявил о начале консультаций США и Украины по мирному плану в Швейцарии.
Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что расследования по коррупции в отношении Владимира Зеленского и его окружения приостановлены по инициативе европейских дипломатов.
Рябков: Стратегическая ошибка Запада в пренебрежении решимостью России
Замглавы МИД России Сергей Рябков в интервью журналу «Международная жизнь», заявил, что Запад совершает стратегическую ошибку, недооценивая решимость Москвы защищать свои интересы и отрицая невозможность стратегического поражения ядерной державы.
По словам дипломата, идеологических и концептуальных разногласий между ЕС и США нет – их позиции представляют собой «две стороны одной медали», различия возможны только на уровне тактики. Он считает, что в дальнейшем подобная позиция Запада приведет к необходимости для него искать новые основы сосуществования с Россией.
Дипломат подчеркнул, что другого фундамента для отношений с Западом, кроме как на принципах равноправного и сбалансированного подхода, быть не может. Любые договоренности возможны только с полным учетом интересов России, добавил Рябков.
Замминистра также сообщил, что существует признание администрацией Дональда Трампа обоснованности вопросов России относительно первопричин конфликта на Украине. Он отметил, что расширение НАТО к российским границам стало одной из причин нынешнего кризиса, а работа над разрешением конфликта невозможна без обсуждения вопросов прав русских, русского языка и православной церкви.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Сергей Рябков заявил, что администрация Дональда Трампа ищет устойчивого и долгосрочного решения украинского кризиса, при этом рассматривает вопросы нерасширения НАТО на Восток и защиты прав русскоязычных на Украине.
Также Рябков отметил, что политика угроз санкциями во внешней политике властей США показывает алгоритм использования тактики кнута и пряника против непокорных государств.
Ранее Дональд Трамп поддержал новый мирный план по Украине.
Встреча министра армии США Дэниела Дрисколла с европейскими послами и чиновниками вечером в пятницу прошла в крайне напряжённой атмосфере, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times. По словам одного из высокопоставленных европейских чиновников, тон мероприятия был «тошнотворным», что подчеркивает значительное недовольство европейской стороны предложенным подходом Соединенных Штатов.
В ходе обсуждения представители администрации Трампа заявили украинским и европейским участникам, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет. Как пишет Financial Times в материале, посвященном деталям закрытых переговоров, американская сторона дала понять: ее позиция будет жесткой.
Дрисколл в свою очередь попытался продемонстрировать оптимизм, однако прямо предупредил, что Вашингтон не намерен проявлять особую гибкость.
Как писала газета ВЗГЛЯД, The Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву. Вашингтон допустил возможность корректировки плана урегулирования по просьбе Киева. Украина провела переговоры с США по мирному плану.
«Я думаю, что все страны мира, за исключением, возможно, Украины, России и, возможно, Израиля, отстают», – приводит слова Дрисколла РИА «Новости» со ссылкой на Politico.
По его словам, эти три страны находятся в состоянии военного конфликта, что вынуждает их внедрять инновационные решения гораздо быстрее, чем это делают страны с устоявшимися бюрократическими системами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Дрисколл совершил визит в Киев. СМИ сообщали, что после Киева Дрисколл намерен провести переговоры с представителями России. Guardian заявила о вероятном визите американских генералов в Москву в конце следующей недели.
План США по Украине может стать основой для урегулирования конфликта, однако лидеры ЕС, Канады и Японии настаивают на его доработке, передает ТАСС.
Совместное заявление было опубликовано Еврокомиссией по итогам встречи лидеров Евросоюза, восьми стран объединения, Норвегии, Японии и Канады в Йоханнесбурге. В документе отмечается, что текущая версия плана требует дополнительной работы, а также выражается обеспокоенность по поводу сокращения украинских вооруженных сил, поскольку это может сделать Киев уязвимым.
В заявлении подчеркивается важность диалога с Киевом и Вашингтоном – ЕС намерен в ближайшие дни продолжить обсуждение предложенного американского плана с представителями обеих стран. Лидеры институциональных органов Евросоюза и государств, подписавших документ, выразили готовность внести свой вклад для достижения устойчивого мирного урегулирования. Также в тексте говорится, что «ряд важных элементов» предложенной инициативы будет иметь принципиальное значение для справедливого и прочного мира.
Ранее США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.
Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.
Сообщалось, что Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение урегулирования ситуации на Украине.
Министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы, на которой он заявил, что пространства для переговоров по американскому плану завершения военного конфликта практически нет.
Президент России Владимир Путин отметил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.
Каллас: Россия не имеет права на уступки от Украины
Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Россия не имеет права рассчитывать на какие-либо уступки со стороны Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на Sky News.
По мнению Каллас, любые ожидания уступок со стороны России не оправданы и не должны быть предметом переговоров.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся обсуждений перспектив урегулирования ситуации вокруг спецоперации на Украине. Каллас занимает жесткую позицию по отношению к Москве, настаивая на невозможности компромисса в вопросах, связанных с территориальной целостностью Украины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Кая Каллас отметила креативность России при обходе санкций Евросоюза.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил о восхищении Каллас ударами по российской энергосистеме.
Каллас подчеркнула, что поддержка Украины обойдется дешевле, чем последствия победы России на Украине.
Шарий: Все расследования по коррупции Зеленского и его окружения замораживаются
Все антикоррупционные расследования в отношении Владимира Зеленского и его окружения, включая руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и министра обороны Рустема Умерова, будут заморожены на период проведения переговоров. Прямых подозрений этим фигурантам также выдвигаться не будет, заявил в своем Telegram-канале украинский блогер Анатолий Шарий.
Шарий заявил, что такое решение принято под гарантию неких европейских послов, которые курируют ситуацию. Блогер подчеркнул, что, по его мнению, особую роль в этом сыграла посол Евросоюза на Украине.
Он также предположил, что европейские чиновники опасаются раскрытия схем коррупции внутри Евросоюза, которые могут быть вскрыты в результате работы антикоррупционных органов Украины.
Шарий выразил уверенность, что расследования в итоге будут полностью свернуты. Блогер назвал сложившуюся ситуацию «тотальной мерзостью».
Ранее Шарий сообщил о возвращении секретаря Совета национальной безопасности и обороны Рустема Умерова на Украину на фоне коррупционного скандала.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы предъявили обвинения семи фигурантам дела о коррупции в энергетике, включая бизнесмена и соратника Зеленского Тимура Миндича.
Депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Владимир Зеленский лично украл из сферы энергетики Украины 100 млн долларов.
Российские силовики сообщили, что офицерский состав 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ и других украинских подразделений приступил к срочной эвакуации из населенного пункта Вильча, который расположен южнее Волчанска, передает ТАСС. Пункты управления украинских военных также переносятся на более безопасное расстояние.
Ситуация для ВСУ в Харьковской области ухудшается. В частности, в Волчанске подразделения 57-й бригады отступают и часть военных сдается в плен. Отмечалось также, что отдельные украинские бойцы пытаются избежать пленения, переодеваясь в гражданскую одежду.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ВС России сорвали попытку ВСУ деблокировать выход из Красноармейска. Огнеметная система поразила укрепрайон ВСУ на Красноармейском направлении. Потери ВСУ с начала СВО составили почти 1,5 млн военных убитыми и ранеными.
«Тогда он (Зеленский) может продолжать сражаться до разрыва его маленького сердца», – сказал Трамп журналистам на Южной лужайке у Белого дома, отвечая на вопрос, что будкт, если Зеленский не примет предложение США, передает РИА «Новости».
В то же время он отметил, что план урегулирования украинского кризиса, предложенный Вашингтоном, не является окончательным предложением для Киева, передает ТАСС.
На вопрос о том, стоит ли рассматривать американский вариант урегулирования как последнее слово Вашингтона в переговорах с Украиной, глава государства ответил отрицательно: «Нет».
Трамп подчеркнул: «Мы бы хотели добиться мира. Это должно было произойти уже давно». Кроме того, по его словам, США продолжают искать способы завершить конфликт: «Мы пытаемся положить этому конец тем или иным образом».
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Владимиру Зеленскому придется одобрить американский план по урегулированию ситуации на Украине или продолжать боевые действия.
Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки предложенного США плана по Украине.
Президент Владимир Путин сообщил, что текст новой версии мирного плана поступил в Москву и может лечь в основу урегулирования.
Атака беспилотников на промышленные предприятия Самарской области была отражена силами ПВО, сообщает РИА «Новости».
Федорищев уточнил, что целями были объекты топливно-энергетического комплекса.
«С глубочайшей скорбью сообщаю, что в Сызрани в результате падения БПЛА погибли два человека... Два человека пострадали», – сообщил губернатор.
Пострадавшим сейчас предоставляется вся необходимая медицинская помощь. Власти региона также обещают оказать поддержку семьям погибших.
Как писала газета ВЗГЛЯД, средства ПВО сбили за ночь над регионами России 69 украинских беспилотников самолетного типа.
Ранее 15 беспилотников уничтожили над Самарской областью.
Sabah: Зеленский превратился в испуганного кота
Тутар заявил, что Владимир Зеленский и его западные союзники лишились всех козырей из-за миллиардной коррупционной сети на Украине, передает РИА «Новости».
По словам автора, Зеленский, который прежде резко отвергал даже временное перемирие, оказался в новой ситуации, в которой, по мнению журналиста, он «превратился в испуганного кота».
Колумнист отметил, что после скандала со взятками высокий представитель Пентагона посетил Киев, где были выдвинуты ультиматумы украинскому президенту.
Тутар подчеркнул: «Зеленский теперь ничем не отличается от кошки, пролившей молоко».
По мнению автора публикации, Европа пребывает в шоке от произошедшего. Он предположил, что европейские лидеры фактически уже «списали Украину со счетов», а основной проблемой Европы является вовсе не судьба Украины.
Как отмечала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский оказался под ударом внутренних врагов, которые используют энергетическую сферу в качестве слабого места.
Сообщалось, что Зеленский лично присвоил 100 млн долларов из украинского энергетического сектора.
Между тем в субботу украинский блогер Шарий заявил о заморозке расследования коррупции Зеленского.
Страны G20 заявили о стремлении к справедливому миру на Украине
Страны Группы двадцати (G20) подчеркнули свою решимость прилагать усилия к установлению справедливого и всеобъемлющего мира на Украине, а также разрешению конфликтов в Демократической Республике Конго, Палестине и Судане, передает ТАСС.
«Мы будем работать над достижением справедливого и всеобъемлющего мира в Судане, Палестине, Демократической Республике Конго и на Украине», – цитирует телеканал Al Jazeera декларацию G20.
Европа решила разработать контрпредложение по урегулированию на Украине. Фон дер Ляйен объявила о планах обсудить предложения США по Украине на саммите G20.
FT сообщила, что министр армии США Дэниел Дрисколл провел «тошнотворную» встречу с представителями Европы.
Евросовет: Экстренный саммит ЕС по Украине пройдет в Луанде 24 ноября
Экстренный саммит Европейского союза по ситуации на Украине пройдет 24 ноября в Анголе, сообщает ТАСС. Глава Евросовета Антониу Кошта пригласил лидеров 27 стран ЕС провести экстренную встречу по Украине в Луанду .
Согласно его сообщению, необычный выбор места объясняется тем, что в этот же день в столице Анголы состоится запланированный саммит ЕС и Африканского союза.
Ранее Украина, Франция, Германия и Британия прорабатывают альтернативное предложение по урегулированию ситуации на Украине.
Министр армии США Дэниел Дрисколл провел встречу с представителями Европы и заявил, что пространства для переговоров по американскому плану практически нет.
Лидеры ЕС, Канады и Японии потребовали доработки американского плана по урегулированию ситуации на Украине.
Президент России Владимир Путин заявил, что Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России стратегическое поражение на поле боя.
FT: «Репарационный кредит» Киеву за счет активов России оказался под угрозой
Как пишет Financial Times, подход США вызывает серьезное недовольство у чиновников в Европе, где хранятся основные российские активы. Один из них назвал американскую инициативу «намеренной провокацией», а другой отметил, что передача замороженных российских средств США и России выглядит «немыслимой». При этом издание считает, что давление Вашингтона может изменить ситуацию, передает ТАСС.
По мнению Politico, предложения Вашингтона уже ставят под угрозу экспроприацию российских средств в ЕС и финансирование Киева в 2026-2027 годах. «Трамп вставляет палки в колеса одного из самых сложных переговорных процессов, происходящих в Европе», – пишет Politico в статье под заголовком «Уиткоффу нужен психиатр». Источники Politico считают, что требование США о разблокировке российских активов и передаче значительной их части в фонд восстановления Украины «будет всеми отвергнуто».
Об обеспокоенности европейских столиц пишет и Handelsblatt. Бельгийский чиновник сообщил газете, что инициатива Вашингтона может обязать ЕС компенсировать изъятые средства, а планы ЕС по финансированию Украины фактически «превращаются в ничто». Реализация американской схемы приведет к затягиванию переговоров и грозит новым конфликтом между Брюсселем и Вашингтоном.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия рассмотрела три варианта финансирования Украины, одним из которых является экспроприация российских активов. Министерство финансов России разработало проект ответных мер на случай конфискации российских активов странами Запада.