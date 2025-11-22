Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.32 комментария
Армия обороны Израиля уничтожила пятерых лидеров радикального движения ХАМАС в секторе Газа после того, как боевики нарушили режим прекращения огня, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Армия обороны Израиля уничтожила пятерых высокопоставленных командиров ХАМАС в секторе Газа в ответ на нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков, передает ТАСС. Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
Он отметил, что 22 ноября ХАМАС вновь нарушил перемирие, направив вооруженного террориста на территорию, контролируемую Израилем, для нападения на солдат ЦАХАЛ. В ответ израильская армия ликвидировала пятерых представителей руководства группировки. По словам Нетаньяху, Израиль в полной мере соблюдает договоренности, в то время как ХАМАС продолжает их игнорировать.
Премьер также заявил, что за время перемирия десятки боевиков ХАМАС пытались атаковать израильских военных, пересекавших линию израильских позиций. Нетаньяху подчеркнул, что Израиль вновь призывает международных посредников требовать от ХАМАС выполнения своих обязательств по соглашению о прекращении огня, а также пункты плана, предложенного президентом США Дональдом Трампом.
Кроме того, он подчеркнул, что движение должно немедленно вернуть останки трех погибших российских заложников, полностью разоружиться и обеспечить демилитаризацию сектора Газа. Запрос остается актуальным, сообщает канцелярия премьер-министра.
Ранее израильская авиация нанесла новые удары по городу Бейт-Лахия на севере сектора Газа.
Al Jazeera сообщила о массовых авианалетах Израиля на Газу.
Палестинское движение ХАМАС считает, что предложенная США резолюция по Газе не приведет к стабилизации ситуации и требует альтернативных решений.