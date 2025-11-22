Хинштейн победил в национальной премии «Губернатор года»

Хинштейн признан «Губернатором года» по итогам премии «Гамбургский счет»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Глава Курской области Александр Хинштейн удостоен звания «Губернатор года» по итогам политической премии «Гамбургский счет». Премия учреждена Российской Ассоциацией по связям с общественностью в 2016 году и вручается за результативность и технологичность в конкурентных политических кампаниях.

В 2025 году Хинштейн выдвигался сразу в двух номинациях: «Лучшая кампания врио губернатора» и «Губернатор года». В финальный список вместе с ним вошли также главы Республики Татарстан, ДНР и Мурманской области, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По итогам экспертных обсуждений и открытых презентаций компетентное жюри признало Хинштейна лучшим и присудило ему победу.

«Эта награда не столько моя – это благодарность всем жителям Курской области. За их доверие, поддержку, небезразличие к судьбе родного края. Уверен, что работая и дальше рука об руку с нашими людьми, сможем добиться процветания нашего региона – и это будет главной наградой!», - заявил на награждении Хинштейн.

Губернаторские выборы в Курской области прошли в 2025 году на фоне регулярных атак со стороны ВСУ. Явка избирателей составила 54,1%, а результат Хинштейна – 86,92% – стал рекордным как для истории выборов в регионе, так и среди врио губернаторов по итогам Единого дня голосования этого года.

В целом в этом году в рамках премии определили победителей в 18 российских и шесть зарубежных номинациях. Также вручено 6 специальных призов.

