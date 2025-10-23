В Калуге наградили лауреатов первого этапа премии «Поступок»

Tекст: Валерия Городецкая

Премия учреждена в 2022 году и в этом году впервые провела региональный этап, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В мероприятии приняли участие известные деятели культуры, в том числе народный артист России Игорь Угольников и режиссер Глеб Пускепалис.

«Премия традиционно объединяет тех, кто сохраняет духовно-нравственные ценности, поддерживает культурные инициативы и помогает развитию новых регионов. Поэтому как никогда важно отметить людей, чей вклад в сохранение культурного кода нашей страны невозможно переоценить», – подчеркнула статс-секретарь – заместитель министра обороны России Анна Цивилева в приветственном слове к участникам.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша обратился к участникам в видеоформате и отметил, что лауреатами стали жители области, доказавшие своими поступками преданность Родине и народу. Председатель оргкомитета премии Виталий Елисеев отметил, что премия посвящена людям, связывающим свои проекты с новыми регионами и возвращающим жителей в общую систему ценностей.

Всего на соискание премии было подано более 70 заявок, а финалистами стали шесть жителей региона. Среди награжденных – военный священник Алексей Скрипкин, военный корреспондент Светлана Виноградова, писатель Сергей Михеенков, художник Сергей Гребенкин, руководитель волонтерского проекта Сергей Скрипкин и гимнаст Иван Куляк.

Накануне церемонии прошел круглый стол «Код патриотизма: дешифровка ценностей через кино, театр и музыку», где обсуждали патриотическое воспитание, государственную поддержку культурных инициатив и вовлечение ветеранов спецоперации в образовательные проекты.

В сентябре всероссийскую премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса вручили в Москве.