Всероссийскую премию «Поступок» имени Сергея Пускепалиса вручили в Москве

Tекст: Ирма Каплан

Победители премии получили статуэтки в виде взлетающего журавля на торжественной церемонии в московском театре «Мастерская Петра Фоменко», передает ТАСС. Ими стали экс-защитник сборной России по футболу Андрей Соломатин, народный артист России Валерий Баринов, глава филиала государственного фонда «Защитники Отечества» по Белгородской области Анна Кочерова, гендиректор Херсонского областного краеведческого музея Татьяна Шандра, директор общеобразовательной школы №5 города Токмак Запорожской области Оксана Бухольцева и певец Алексей Поддубный «Джанго».

Лауреатов выбрали из 16 кандидатов, список которых предварительно был опубликован на сайте премии.

Перед началом церемонии статс-секретарь – замминистра обороны России, председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева в видеообращении заявила: «Сегодня мы отмечаем настоящих героев нашего времени, людей, чьи поступки служат примером для всех нас. Ваши мысли, идеи, важный вклад в сохранение и развитие культурного хода России, поддержку традиционных ценностей, объединение регионов. Ваши инициативы вдохновляют и дают надежду на светлое будущее. Вместе мы сильнее».

Кроме того, в третью годовщину гибели актера и режиссера Сергея Пускепалиса в сквере перед Донецким государственным академическим музыкально-драматическим театром имени Бровуна был открыт памятник в его честь, а сквер был назвал его именем еще в 2022 году, сообщило Донецкое агентство новостей.

На памятнике рядом с барельефом расположена цитата артиста: «Если не можешь изменить обстоятельства – перестройся, но никогда не прогибайся. Из минусов всегда делай плюсы, из недостатков – достоинства».

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области. Президент России Владимир Путин наградил Пускепалиса орденом Мужества посмертно.