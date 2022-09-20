Актер Пускепалис погиб в ДТП в Ярославской области

Советский и российский актер театра и кино, худрук Ярославского театра драмы имени Волкова Сергей Пускепалис скончался после аварии в Ярославской области, сообщил источник в правоохранительных органах.

«В результате столкновения автомобиля Ford Transit и грузового автомобиля погибли два человека. Один из них Сергей Пускепалис – актер и художественный руководитель Российского государственного академического театра драмы имени Волкова в Ярославле», – сказал собеседник ТАСС.

Авария, по данным регионального УМВД, произошла утром во вторник в Ростовском районе на 201-м километре дороги М8 «Холмогоры».

«По предварительной информации в результате ДТП погибли два человека, один человек госпитализирован», – уточнили в ведомстве.

Между тем телеканал «Звезда» сообщил, что, по предварительным данным, в машине были одежда для солдат и гуманитарная помощь, которую планировалось отвезти в Москву, а затем – отправить в Донбасс.

Сергей Пускепалис – заслуженный артист России, в 2019 году стал художественным руководителем Ярославского театра драмы имени Волкова.