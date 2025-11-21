  • Новость часаПутин заявил, что Россию устроит достижение целей СВО военным путем
    Фронтовой генерал «Ермак» возглавил «Юг»
    Путин пригрозил Киеву новыми «Купянсками»
    Сейм Польши потребовал перенести российское посольство из Варшавы
    Минэнерго Украины сообщило о повреждении всех крупных ТЭС и ГЭС страны
    Путин: Украина и ее европейские союзники находятся в иллюзиях о ситуации на поле боя
    Путин: План США по Украине может лечь в основу урегулирования
    Белоусов поздравил бойцов с освобождением Купянска
    Минобороны опубликовало кадры боев за Ямполь и Новоселовку в ДНР
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европейская бюрократия не годится в самураи

    Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.

    Игорь Караулов Игорь Караулов «Безлюдные» технологии меняют смысл войны

    Кому жить и кому умереть, решают операторы-дроноводы. Но они не похожи на «героев былых времен». Они не обязаны быть сильными, ловкими, смелыми. Им достаточно освоить ноутбук, клавиатуру, мышь. Таковы воины нового типа – и к этому нам предстоит привыкнуть.

    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Какую сказку рисует России искусственный интеллект

    Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.

    21 ноября 2025, 21:40 • Новости дня

    Трамп пригрозил демократам серьезными последствиями за призывы к военным

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп поставил под сомнение законность призывов демократов к военным не подчиняться и в прямом эфире Fox News Radio пригрозил своим политическим конкурентам серьезными последствиями.

    Президент США Дональд Трамп в прямом эфире Fox News Radio заявил, что считает призывы демократов к военным США не слушать приказыадминистрации Штатов крайне опасными, передает РИА «Новости». Он напомнил, что в прошлом за подобное могли вынести смертный приговор: «Я не угрожаю смертью, но я думаю, что это серьезная проблема», – отметил Трамп в эфире.

    Он подчеркнул серьезность подобного рода публичных обращений и добавил, что сейчас меры наказания стали намного мягче, чем раньше. Трамп признал, что не грозит демократам казнью, но указал на тяжесть совершенного ими действия.

    Ранее, как уточняет агентство, шесть членов демократической партии из Конгресса США обратились к военным с призывом не исполнять приказы администрации Трампа, если они покажутся им незаконными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти США экстренно привлекли более пяти млрд долларов для сохранения выплат военным на фоне приостановки работы правительства.

    Демократ Абигейл Спанбергер одержала убедительную победу на выборах губернатора Вирджинии, став первой женщиной на этом посту.

    Демократическая партия победила на ключевых выборах в Нью-Йорке и Калифорнии.

    20 ноября 2025, 22:25 • Новости дня
    Путин назначил Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг»

    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Верховный главнокомандующий посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад», сообщив о назначении генерала Сергея Медведева командующим «Юга».

    «Сегодня в нашем совещании также принимает участие начальник Генерального штаба, начальник ГОУ, командующий и оперативный командный состав группировки «Запад», а также командующий группировкой «Юг». Бывший командующий группировкой «Юг» назначен на новую должность – заместителем министра обороны Российской Федерации. Уверен, что на новом месте работы он использует все свои знания, опыт боевого командира. Это сегодня востребовано», – сказал Путин.

    Так президент говорил о генерал-полковнике Александре Санчике, его сменил на посту начальника Южной группировки войск генерал Сергей Медведев.

    «Хотел бы заслушать нового командующего группировкой «Юг». Для вас это не новая работа, имея в виду, что вы были начальником штаба этой же группировки. В этом смысле преемственность у нас полная, стопроцентная. Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении», – запросил Путин доклад по южному направлению фронта.

    Медведев доложил о том, что Южная группировка войск продолжает вести наступательные действия на всех направлениях.

    «Все задачи, стоящие перед соединениями и воинскими частями группировки, будут выполнены», – заявил новый командующий группировкой.

    Напомним, в начале ноября Владимир Путин подписал указ, освобождающий от занимаемой должности заместителя министра обороны Андрея Булыгу. Другим указом на пост замминистра обороны назначен командующий ЮВО Александр Санчик.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг и заслушал доклады военных о ситуации вокруг Купянска и Константиновки.

    Глава Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов в докладе президенту России сообщил о продвижении российских войск в Северске и Константиновке.

    21 ноября 2025, 13:58 • Новости дня
    Кнутов объяснил назначение Медведева командующим группировкой «Юг»

    Военный эксперт Кнутов: Опыт Сергея Медведева поможет наступлению войск «Юга»

    @ Пресс-служба Кремля/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Сергей Медведев, будучи начальником штаба «Юга», руководил разработкой и подготовкой операций в зоне действий группировки. Речь, в частности, о Часове Яре, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. Это одно из наиболее важных направлений, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Так он прокомментировал назначение Сергея Медведева командующим группировкой войск «Юг».

    «Группировка «Юг» создана на базе Южного военного округа. Ее новый командующий – Сергей Медведев – прошел все ступени: прежде был начальником штаба 58-й гвардейской общевойсковой армии, затем сменил Дениса Лямина на посту командующего, а впоследствии был назначен начальником штаба Южной группировки ВС России», – напомнил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, Медведев на последней своей должности руководил разработкой и подготовкой операций группировки. «Речь идет в частности о Часове Яре, за освобождение которого велись тяжелые бои, Курахово, а сейчас Северске и Константиновке. «В зоне действия также находится Славянск и Краматорск. Это одно из наиболее важных направлений», – подчеркнул собеседник.

    Говоря о кадровой перестановке, Кнутов напомнил, что бывший командующий «Югом» Александр Санчик был назначен замминистра обороны России. «При этом Санчик взрастил себе замену. Неслучайно Владимир Путин заявил о стопроцентной преемственности. Медведев знаком с ситуацией, что крайне важно во время ведения боевых действий», – рассуждает аналитик.

    «Если ставить на этот пост, скажем, генерала с другого направления, то потребуется примерно месяц, чтобы войти в курс дел, а это сразу скажется на результатах. Сейчас же произошло абсолютно бесшовное, логичное и закономерное перемещение по вертикали», – уточнил спикер.

    Что касается задач «Юга», то это в первую очередь операции в Константиновке и Северске, продолжил Кнутов. «Первый населенный пункт находится на возвышенности. Другими словами, географические особенности создают сложности при освобождении Константиновки: противник даже без дронов видит нас», – детализировал эксперт.

    «Если говорить о Северске, то ВС России на юго-западе зашли в город. Нам предстоит взять населенный пункт в оперативное окружение и изолировать район боевых действий. Тактика командования уже известна и отработана. И опыт Медведева позволит достичь поставленных целей», – заключил Кнутов.

    Ранее стало известно, что командующим Южной группировкой вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Сергей Медведев. Его предшественник генерал-полковник Александр Санчик, занимавший этот пост с осени 2024 года, стал замминистра обороны России. Об этом сообщил Владимир Путин в ходе совещания в рамках в посещения командного пункта группировки войск «Запад».

    Президент назвал назначение Медведева «стопроцентной преемственностью», напомнив, что прежде генерал занимал должность начальника штаба группировки. «Кто, кроме вас, лучше знает ситуацию на этом направлении? Вам, как говорится, в прямом и переносном смысле слова, и карты в руки», – сказал он.

    В докладе верховному главнокомандующему Медведев заявил, что «Юг» продолжает наступать на всех направлениях боевых действий. «На Северском направлении штурмовые подразделения 3-й армии продвигаются вдоль правого берега реки Северский Донецк, наступая в направлении населенного пункта Закотное. В населенном пункте Северск ведется зачистка городских кварталов от формирований ВСУ», – рассказал командующий «Югом».

    Кроме того, на этой неделе освобожден населенный пункт Платоновка, завершается зачистка от подразделений противника Васюковки и Звановки, продолжил он. «На Краматорско-Дружковском направлении основные усилия соединений и воинских частей группировки сосредоточены на освобождении населенного пункта Константиновка. Несмотря на сопротивление противника, штурмовые подразделения группировки полностью взяли под свой контроль восточную и юго-восточную часть города, приступили к зачистке центра», – подчеркнул генерал.

    «На Александро-Калиновском направлении завершается освобождение населенного пункта Иванополье. Одновременно с этим развивается наступление севернее Клебан-Быкского водохранилища с целью овладения господствующими высотами и обеспечения выхода к южным окраинам населенного пункта Константиновка», – добавил Медведев.

    По его словам, подразделения Южной группировки войск зачистили более четырех тыс. зданий в Константиновке. «Продолжаем наращивать усилия и планируем к середине декабря овладеть большей частью населенного пункта», – заявил генерал. «Не будем ставить конкретных дат, неважно. Важно, чтобы ритмично работали и добивались всех целей, которые вы считаете приоритетными», – ответил Медведеву Путин.

    21 ноября 2025, 18:56 • Видео
    Украина отвергла мирный план США

    Официальные представители Украины отвергли мирный план из 28 пунктов, который предложила администрация президента США. При этом лично Владимир Зеленский как будто согласился. Как это понимать?

    21 ноября 2025, 16:38 • Новости дня
    Озвучены угрозы США при отказе Киева от мирного плана

    Reuters: США пригрозили прекратить поставки оружия Киеву при отказе от мирного плана

    @ Wolfgang Maria Weber/IMAGO/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Белый дом предупредил власти Украины о прекращении военной и разведывательной поддержки, если американский план урегулирования не будет подписан до 27 ноября.

    Администрация США предъявила Украине ультиматум, требуя до 27 ноября подписать предложенный Вашингтоном план урегулирования конфликта, передает Reuters. В противном случае Белый дом пригрозил прекратить поставки вооружений и обмен разведывательными данными с Киевом, отмечает агентство со ссылкой на источники, передает ТАСС.

    По данным Reuters, на этот раз давление со стороны США оказалось значительно сильнее, чем ранее. Официальные лица утверждают, что Украина раньше уже сталкивалась с подобным давлением, но текущий ультиматум стал самым жестким за все время противостояния.

    Американский план, как утверждается, предполагает подписание документов о мире на условиях Вашингтона. Детали предложенного урегулирования агентством не раскрываются, однако источники подчеркивают, что времени на принятие решения у Киева остается крайне мало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина исключила из подготовленного Вашингтоном плана пункт об ответственности за коррупцию при использовании выделяемых средств. Вашингтон убрал из этого документа требование о проведении аудита всей международной помощи с самого начала спецоперации на Украине.

    21 ноября 2025, 01:25 • Новости дня
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    ВС России уничтожили до 3 тыс. солдат ВСУ за время попыток вырваться из Купянска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские войска уничтожили до 3 тыс. украинских солдат и почти 900 единиц техники при попытках ВСУ вырваться из Купянска, сообщили в российских силовых структурах.

    «Отчаянные меры командования противника не помогли: группировка ВСУ оказалась заблокирована в городе. Попытки прорыва и деблокирования ВСУ в городе привели к гибели до 3 тысяч боевиков, а также уничтожению 891 единицы вооружения и военной техники», – сообщил источник ТАСС.

    Он добавил, что ради удержания Купянска ВСУ стянули до 20 тыс. солдат в город, «выдергивая разрозненные подразделения со всей линии фронта».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Военный эксперт Андрей Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска. При этом в МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске.

    21 ноября 2025, 06:18 • Новости дня
    Белый дом объяснил слова Трампа «Тише, поросенок!» в адрес журналистки
    @ Bonnie Cash/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Белый дом в четверг выступил в защиту президента США Дональда Трампа после того, как он назвал женщину-репортера «поросенком», когда она расспрашивала его о покойном преступнике Джеффри Эпштейне.

    Отвечая на вопрос об инциденте, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт  заявила, что американские избиратели переизбрали Трампа за его откровенность,  что журналисты должны ценить, как и открытость президента в ответах на вопросы.

    «Он разоблачает фейковые новости, а когда видит их, раздражается на журналистов, распространяющих ложную информацию», – передает Reuters  объяснение Левитт.

    Она добавила, что президент предоставляет беспрецедентный доступ пресс в Белый дом и отвечает на вопросы почти ежедневно.

    Правда, уже на этой неделе, во вторник, в Овальном кабинете Трамп назвал другую женщину-репортера «ужасным человеком» после того, как она спросила находящегося с визитом в Вашингтоне наследного принца Мухаммеда бен Салмана об убийстве журналиста Джамаля Хашогги, а у Трампа – почему он не обнародовал файлы Эпштейна.

    Напомним, во время обмена репликами на борту Air Force One на прошлой неделе Трамп наклонился к репортерше, ткнул в нее пальцем и сказал: «Тише, поросенок». Это произошло в момент, когда женщина настаивала на том, чтобы президент США рассказал о недавно опубликованном электронном письме Эпштейна, в котором тот утверждал, что Трамп «знал о девушках».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, борющийся с фейками в СМИ Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи в фильме о событиях 6 января 2021 года. Генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии.

    20 ноября 2025, 23:35 • Новости дня
    Марочко указал, к чему приведет продвижение ВС России за пределы Купянска

    Tекст: Катерина Туманова

    Продвижение ВС России за пределы Купянска в Харьковской области сократит возможности Вооруженных сил Украины (ВСУ) бить по гражданской инфраструктуре на северных окраинах Луганской Народной Республики (ЛНР), заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    «Это очень большой, ключевой успех наших российских войск и очень хорошая новость для жителей Луганской Народной Республики на северных ее окраинах, поскольку наши граждане очень сильно страдали от тех действий, которые происходили в населенном пункте Купянск», – сказал он ТАСС.

    Марочко пояснил, что украинские боевики доставали до северных окраин ЛНР и постоянно наносили удары по гражданской инфраструктуре.

    «Если мы продвинемся дальше, то у украинского командования и украинских боевиков будет меньше возможностей наносить удары по территории Луганской Народной Республики», – объяснил военный эксперт.

    Напомним, президент России Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад» в четверг.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    Путин заслушал доклады командиров о ситуации на различных направлениях, включая район Купянска, Константиновки и Краматорское направление.

    20 ноября 2025, 23:10 • Новости дня
    Посол Украины в Вашингтоне назвала бессмысленным новый план США
    @ Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Новый план урегулирования конфликта на Украине бессмысленно рассматривать, если в его основе – предложения России, заявила посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Если говорить о плане из 28 пунктов, который адаптирует российские предложения, то даже смысла нет на это смотреть, потому что там нет ничего нового», – приводит РИА «Новости» слова украинского посла на женском саммите в Вашингтоне.

    Стефанишина также указала на положительную динамику визита министра армии США Дэниела Дрисколла в Киев и подчеркнула важность прямого диалога с американской стороной для запуска конструктивного процесса.

    Напомним, Россия и Украина провели три раунда переговоров в Стамбуле, по итогам которых состоялся обмен пленными. Также был осуществлен обмен телами погибших военнослужащих, стороны обменялись проектами меморандумов по урегулированию.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Reuters передало, что США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ. Портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева.

    21 ноября 2025, 16:15 • Новости дня
    Власти Венгрии подтвердили выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Сийярто подтвердил выбор Будапешта для встречи Путина и Трампа

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Будущий саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в столице Венгрии, что подтверждено американской и российской стороной, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Власти Венгрии получили официальные заверения от представителей США и России, что следующая встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Будапеште. Как сообщил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, это решение было подтверждено в ходе его переговоров с госсекретарем США Марко Рубио и главой МИД России Сергеем Лавровым, передает ТАСС.

    Сийярто на пресс-конференции, которую транслировал телеканал М1, акцентировал внимание на значимости предварительных договоренностей между США и Россией для урегулирования конфликта на Украине.

    Сийярто также упрекнул ЕС, подчеркнув, что союз сам себя изолирует, в то время как Венгрия, находясь в центре Европы, продолжает поддерживать связи с мировыми политическими лидерами. Министр отметил, что наличие таких точек соприкосновения между Соединенными Штатами и Россией способствует интересам мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Пресс-секретарь президента России Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа.

    В октябре Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, после чего была согласована их встреча в Будапеште, но позднее она была отменена.


    21 ноября 2025, 00:42 • Новости дня
    FT назвала предложенные Зеленскому сроки для согласия с мирным планом

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские чиновники заявили, что администрация президента США Дональда Трампа сообщила Владимиру Зеленскому и другим людям в его команде, что Белый дом работает в «агрессивном» режиме, чтобы завершить войну до конца года.

    По словам украинских чиновников, на Украину оказывается сильное давление, требующее от нее скорейшего принятия масштабного мирного плана, разработанного администрацией Трампа совместно с Москвой с целью положить конец войне России в стране.

    Мирный план из 28 пунктов, одобренный президентом Дональдом Трампом в четверг и разработанный переговорщиками из США и России, предусматривает серьезные уступки со стороны Киева, которые нарушат его давние красные линии.

    «Чиновники заявили, что официальные лица США ожидают от Зеленского подписания соглашения «до Дня благодарения» в четверг на следующей неделе, с целью представить мирное соглашение в Москве позднее в этом месяце и завершить [мирный] процесс к началу декабря», – пишет Financial Times (FT).

    Соблюдение этих сроков представляется крайне маловероятным, поскольку в офисе Зеленского заявили, что есть несколько пунктов, которые являются четкими красными линиями для Киева, пишет газета.

    Они добавили, что работают над встречными предложениями для представления американской стороне.

    «В офисе Зеленского заявили, что президент Украины официально получил от американской стороны проект плана, который, по оценке американской стороны, может способствовать активизации дипломатии», – сказано в статье.

    Однако Киев «согласился работать над положениями плана таким образом, чтобы обеспечить справедливое завершение войны», к тому же Зеленский рассчитывает в ближайшие дни поговорить с Трампом о «существующих дипломатических возможностях и ключевых моментах, необходимых для достижения мира», отметила FT.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, портал Axios сообщил, что США ведут с Россией «тайные консультации» по новому плану по урегулированию конфликта на Украине.

    Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что с момента обсуждений на Аляске никаких новых шагов по теме мирного урегулирования не предпринималось. NBC News сообщил об одобрении Трампом нового мирного плана по Украине.

    А политолог и главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов заявил о бессмысленности оценок слухов о некоем новом мирном плане США для Киева. А посол Украины в Вашингтоне Ольга Стефанишина назвала бессмысленным новый план США.

    21 ноября 2025, 07:33 • Новости дня
    Иностранцы похвалили полностью российский УТС-800 на Dubai Airshow

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители делегаций силовых ведомств и промышленных предприятий из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и Европы проявили большой интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800 и хвалили Россию за то, что все компоненты машины отечественного производства, рассказала официальный представитель Уральского завода гражданской авиации (АО «УЗГА») Екатерина Згировская.

    По ее словам, на Dubai Airshow 2025 делегации из стран Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии, Африки и Европы проявили особый интерес к новому российскому учебно-тренировочному самолету УТС-800, передает ТАСС. Згировская отметила, что зарубежные специалисты хвалили Россию за полную локализацию производства компонентов самолета.

    «Гости экспозиции интересовались летно-техническими характеристиками, возможностями акробатических полетов, установкой вооружения, катапультными креслами и адаптивной стеклянной кабиной», – заявила Згировская. Среди иностранных заказчиков одним из главных вопросов оказалось серийное производство и статус испытаний самолета, а также сравнение с аналогичными зарубежными проектами.

    Кроме того, по словам представителя УЗГА, значительный интерес вызвал экспортный беспилотник «Форпост-РЭ». Посетители экспозиции интересовались полезными нагрузками БПЛА и возможностями его модификации. Отмечалось, что на данный момент беспилотник полностью российской разработки, а от израильского Searcher II осталась только внешняя форма.

    На Dubai Airshow 2025 Уральский завод гражданской авиации впервые представил УТС-800 и «Форпост-РЭ» на российской экспозиции в виде макетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, УЗГА анонсировал показ БПЛА «Форпост-РЭ» и учебного самолета УТС-800 на авиасалоне Dubai Airshow. Катапульта учебного самолета УТС-800 прошла успешные испытания. УТС-800 и БПЛА «Форпост» вызвали интерес посетителей выставки IDEX-2025 в Абу-Даби.

    21 ноября 2025, 00:11 • Новости дня
    В МИД России заявили о достаточной доказательной базе зверств ВСУ в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия располагает достаточной доказательной базой о зверствах ВСУ в Купянске: и свидетельскими показаниями, и данными о захоронениях убитых боевиками ВСУ жителей города, заявил посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «У нас достаточно показаний мирных граждан, ставших свидетелями и жертвами преступных злодеяний, пыток и издевательств», – заявил он РИА «Новости».

    Кроме того, в МИД России есть сведения о захоронениях убитых военными ВСУ мирных жителей.

    «Есть предварительные данные и о захоронениях убитых нацистами гражданских, и о местах где совершались преступления. Теперь, как только позволит безопасность, можно будет восстановить полную картину преступных деяний «на земле», – добавил посол.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сети появилось видео, как украинские дроны атаковали в Харьковской области мирных граждан, шедших по дороге. Омбудсмен ВГА Харьковской области призвала осудить убийства мирных жителей.

    Город Купянск в Харьковской области перешел под контроль российских войск, военные продолжают уничтожать окруженные украинские формирования в районе реки Оскол, сообщил 20 ноября начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов.

    20 ноября 2025, 23:23 • Новости дня
    Путину доложили об освобождении Петропавловки в Харьковской области

    Tекст: Катерина Туманова

    Командующий группировкой войск «Запад» командующий группировкой Сергей Кузовлев доложил верховному главнокомандующему Владимиру Путину об освобождении населенного пункта Петропавловка в Харьковской области.

    «В настоящее время соединения и части дивизии во взаимодействии с 47-й дивизией и 27-й мотострелковой бригадой 1-й танковой армии продолжают уничтожение формирований вооруженных сил Украины, окруженных на левом берегу реки Оскол. Освобожден населенный пункт Петропавловка, идут бои по освобождению населенных пунктов Кучеровка, Куриловка и Купянск-Узловой», – доложил Кузовлев.

    Он добавил, что противник неоднократно пытался деблокировать окруженную группировку, восстановить переправы через реку Оскол и вырваться из кольца окружения.

    «Все контратаки отбиты, прорыва украинских формирований из окружения не допущено», – рапортовал командующий.

    Напомним, 20 ноября президент Владимир Путин посетил один из командных пунктов группировки «Запад», где провел совещание с начальником Генштаба, начальником главного оперативного управления, командующим Южной группировкой войск, командующим группировкой «Запад».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов доложил Путину об освобождении Купянска в Харьковской области. Герасимов также сообщил, что ВС России освободили 75% Красноармейска. Командующий группировкой «Запад» ВС России доложил, что освобожден Ямполь на Краснолиманском направлении.

    21 ноября 2025, 09:28 • Новости дня
    «Панцирь-СМД-Е» стал главным хитом выставки в Дубае

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит» вызвали наибольший интерес посетителей на стенде холдинга «Высокоточные комплексы» (входит в Ростех) на Международной выставке Dubai Airshow 2025, сообщили в холдинге.

    На выставке Dubai Airshow 2025 экспозицию холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в «Ростех», посетило несколько тысяч человек, сообщает ТАСС.

    Представители холдинга отметили, что главный интерес публики и представителей СМИ вызвали зенитный ракетный комплекс «Панцирь-СМД-Е» и опорно-пусковая установка «Джигит».

    Помимо этих моделей посетители ознакомились с переносным зенитным ракетным комплексом «Верба», современной системой контроля воздушного пространства и авиационной управляемой ракетой «Х-БПЛА». В рамках выставки представители холдинга также провели встречи с зарубежными партнерами, обсуждая возможное сотрудничество и перспективы экспорта российских оборонных технологий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иностранные эксперты отметили высокое качество полностью российского УТС-800 на выставке Dubai Airshow.

    Многие зарубежные гости проявили интерес к боевому опыту российских беспилотников Supercam.

    Концерн «Калашников» представил зарубежным журналистам новейшие разработки «Скат 350М» и «Куб-2Э».

    21 ноября 2025, 08:30 • Новости дня
    ОАК передала Минобороны новую партию истребителей Су-30СМ2

    ОАК передала Минобороны партию истребителей Су-30СМ2 с новыми РЛС

    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В состав российских вооруженных сил поступила очередная партия многофункциональных истребителей Су-30СМ2, оснащенных современными радиолокационными станциями.

    Объединенная авиастроительная корпорация, входящая в Ростех, передала Минобороны России новую партию многофункциональных истребителей Су-30СМ2, передает Ростех.

    Отмечается, что эти самолеты подтвердили свою эффективность в ходе спецоперации на Украине, на их счету – сотни уничтоженных воздушных и наземных целей, среди которых, по заявлениям Ростеха, значатся установки Patriot.

    В корпорации подчеркивают, что Су-30СМ2 обладают отличными летно-техническими характеристиками и оснащены современной номенклатурой вооружения. Благодаря новой мощной радиолокационной станции истребитель может на дальнем расстоянии обнаруживать цели, что облегчает работу экипажа, а передовая система радиоэлектронной борьбы позволяет эффективно противодействовать оружию противника.

    В ОАК добавили, что ведутся работы по дальнейшему совершенствованию как Су-30СМ2, так и других боевых самолетов, в том числе с учетом опыта их применения в зоне спецоперации на Украине. Также компания активно наращивает темпы производства, чтобы удовлетворять потребности Министерства обороны в современных авиационных комплексах.

    Напомним, ранее Минобороны Белоруссии получило многоцелевые истребители Су-30СМ2 в рамках военно-технического сотрудничества с Россией.

    В Ростехе отмечали, что французские истребители Mirage 2000, переданные Украине, уступают российским Су-35С и МиГ-31 по дальности работы по воздушным целям и могут применяться только в глубоком тылу.

    21 ноября 2025, 19:36 • Новости дня
    Трамп дал Украине срок для мирной сделки до Дня благодарения

    @ Beata Zawrzel/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что следующий четверг, 27 ноября, станет крайним сроком для принятия Киевом условий его мирной сделки.

    Трамп в эфире радио Fox News назвал именно эту дату «вполне подходящей», передает РИА «Новости».

    «Но следующий четверг – это оно, мы считаем, что время вполне подходящее», – заявил он.

    Стоит отметить, что именно в следующий четверг, 27 ноября, в США отмечается один из главных национальных праздников США – День благодарения. Этот праздник был придуман переселенцами в 1621 году, которые пережили в тяжелейших условиях свой первый год на американской земле. Они сумели собрать необычно щедрый урожай и в честь этого устроили пышную трапезу. В 1864 году День боагодарения стал официальным праздником США.

    День благодарения восходит к празднику колонистов, которые пережили свой первый тяжелый год в Новой Англии и благодарили за урожай и помощь индейцев. Сегодня это символ благодарности за жизнь и поддержку близких.

    Агентство Reuters писало, что США дали понять Владимиру Зеленскому, что Украина должна поддержать их план по мирному урегулированию, предусматривающий уступки территорий и сокращение армии. По информации издания, США потребовали от Киева территориальных уступок и сокращения численности ВСУ.

    Ранее Зеленский в обращении к украинцам признал, что может не выдержать давления.

