Замруководителя САП Украины Синюка уволили из-за подозрения в утечках данных

Tекст: Дарья Григоренко

Как сообщает украинская радиостанция NV со ссылкой на источники, Синюка подозревают в «системном сливе» данных о расследованиях, в том числе дела «Мидас», передает РИА «Новости».

В материале подчеркивается, что решению об увольнении предшествовало служебное расследование по факту встреч Синюка с возможными фигурантами следствий. Также СМИ утверждают, что Синюк мог систематически передавать сведения из других расследований, включая дела, связанные с офисом Владимира Зеленского.

Глава САП Александр Клименко ранее подтверждал наличие служебных расследований в ведомстве, связанных с возможными утечками информации по расследованиям коррупции в энергетике на Украине. По его словам, такие служебные проверки касаются причастности прокуроров ведомства к распространению данных.

Как писала газета ВЗГЛЯД, участники украинской коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, собирали информацию о руководителях НАБУ и САП. Также сообщается, что заместитель главы САП Андрей Синюк мог передавать ключевую информацию фигурантам коррупционных дел. В октябре в СМИ появилась информация, что главу САП Александра Клименко могут временно отстранить с последующим назначением Андрея Синюка исполняющим обязанности руководителя.

Ранее руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова задержали сотрудники СБУ.

Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис в центре Киева, принадлежащий семье Андрея Деркача. Через так называемую прачечную, по оценкам НАБУ, прошло около 100 млн долларов.