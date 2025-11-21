Если на перевооружение Европе нужно время (5-10 лет), то на идеологическом уровне подготовка к войне с Россией уже близится к завершению. Столь запутанная и сложная ситуация, казалось бы, может решиться только через войну – как она и решалась раньше в той же Европе. Однако как раньше – не получится.3 комментария
Замруководителя САП Украины Синюка уволили из-за подозрения в утечках данных
Заместителя руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Андрея Синюка уволили по подозрению в причастности к утечкам информации по резонансному коррупционному делу в энергетике, сообщили СМИ.
Как сообщает украинская радиостанция NV со ссылкой на источники, Синюка подозревают в «системном сливе» данных о расследованиях, в том числе дела «Мидас», передает РИА «Новости».
В материале подчеркивается, что решению об увольнении предшествовало служебное расследование по факту встреч Синюка с возможными фигурантами следствий. Также СМИ утверждают, что Синюк мог систематически передавать сведения из других расследований, включая дела, связанные с офисом Владимира Зеленского.
Глава САП Александр Клименко ранее подтверждал наличие служебных расследований в ведомстве, связанных с возможными утечками информации по расследованиям коррупции в энергетике на Украине. По его словам, такие служебные проверки касаются причастности прокуроров ведомства к распространению данных.
Как писала газета ВЗГЛЯД, участники украинской коррупционной схемы, возглавляемой бизнесменом Тимуром Миндичем, собирали информацию о руководителях НАБУ и САП. Также сообщается, что заместитель главы САП Андрей Синюк мог передавать ключевую информацию фигурантам коррупционных дел. В октябре в СМИ появилась информация, что главу САП Александра Клименко могут временно отстранить с последующим назначением Андрея Синюка исполняющим обязанности руководителя.
Ранее руководителя межрегионального управления детективов НАБУ Руслана Магомедрасулова задержали сотрудники СБУ.
Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило, что легализацией незаконных доходов в энергетике занимался офис в центре Киева, принадлежащий семье Андрея Деркача. Через так называемую прачечную, по оценкам НАБУ, прошло около 100 млн долларов.