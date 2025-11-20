Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.3 комментария
Никитин: В России появилась профессия оператора беспилотного воздушного судна
В российской транспортной отрасли появилась новая профессия – оператор беспилотного воздушного судна, сообщил министр транспорта Андрей Никитин в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным.
«Сейчас у нас появилась новая профессия – оператор беспилотного воздушного судна, пилот беспилотного воздушного судна», – сказал глава Минтранса, передает РИА «Новости».
Транспортная инфраструктура России становится одной из немногих в мире, где создано отдельное воздушное пространство H для полетов беспилотников. В этом воздушном пространстве максимальная высота полета составляет 150 метров, а скорость – 450 километров в час.
Напомним, в четверг президент принимает главу Минтранса в День работника транспортной отрасли. Путин обсудил с Никитиным развитие транспортных проектов России.