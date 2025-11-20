Зеленский заявил, что битва за Красноармейск имеет не только военное, но и политическое значение. Поэтому украинское руководство кидает все резервы, которые может найти, чтобы отсрочить неизбежное – падение города.2 комментария
Петербургский актер оказался фигурантом дела о детской порнографии
Актера театра и кино Владимира Колганова из Петербурга обвинили в причастности к производству и распространению материалов с участием малолетних потерпевших, сообщил источник в правоохранительных органах.
Артиста обвиняют в создании и публикации фотоснимков порнографического характера с участием детей в возрасте одного-двух лет, сказал собеседник ТАСС.
Снимки были сделаны не позднее 2015 года, а распространение осуществлялось в даркнете и запрещенной на территории России соцсети Instagram* (владелец компания Meta*, признана экстремистской).
Из материалов регионального управления МВД известно, что вместе с Колгановым задержаны двое мужчин – им вменяется изготовление и оборот порнографических изображений несовершеннолетних, а также вовлечение детей для создания подобных материалов.
При обысках сотрудники правоохранительных органов изъяли мобильные телефоны и электронные носители, на которых, по данным следствия, найдены подтверждения публикации запрещенного контента.
Как уточнили в пресс-службе Главного следственного управления СК по Петербургу, потерпевших по этому делу двое, а расследованием занимается отдел по Центральному району города.
Колганову 47 лет, он известен по ролям в популярных криминальных сериалах и был артистом Александринского театра более 10 лет, а в последние годы сотрудничал с независимыми театральными площадками.
Ранее охранника в Петербурге задержали за интимные отношения с 15-летним подростком из Таджикистана. Также в этом же городе поймали педофила через три месяца после его выхода из колонии.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ