Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

Tекст: Вера Басилая

По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

«Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

