  Лента новостей
    Иран показывает идеальный тайминг в восстановлении ядерной программы
    Военный эксперт объяснил важность прорыва в Красноармейск для Киева и ЕС
    Песков прокомментировал публикацию WP о просьбе Венесуэлы поставить ракеты
    Захарова ответила Пашиняну на обвинения КГБ в проблемах армян и турок
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России
    Россия прекратила действие энергетического соглашения с Финляндией по Вуоксе
    Украину обвинили в атаках на НПЗ в Венгрии и Румынии
    TNI: Украинская ПВО после ударов ВС России почти прекратила существование
    Глеб Простаков Российский фондовый рынок на пути к суверенизации

    С уходом иностранцев российский фондовый рынок кардинально изменил облик. Теперь на нем доминируют «физики» – физические лица с малым или средним капиталом. А они эмитентам гораздо менее интересны. Но удваивать фондовый рынок как-то надо.

    Вадим Трухачёв Во главе Голландии оказался карикатурный русофоб

    Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.

    Игорь Караулов Зачем старики глушат молодые голоса

    Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.

    2 ноября 2025, 19:48 • Новости дня

    Адмирал Попов сообщил о запуске системы «Посейдон»+АПЛ» для безопасности России

    Адмирал Попов сообщил о начале действия системы «Посейдон»+АПЛ в России

    Tекст: Вера Басилая

    Спуск на воду атомной подлодки «Хабаровск» ознаменовал начало работы системы «Посейдон»+АПЛ, которая обеспечит безопасность России с западных и восточных морских направлений, заявил бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов.

    По словам Попова, спуск атомной подводной лодки «Хабаровск» стал отправной точкой для внедрения системы «Посейдон»+АПЛ: с этого момента Россия получила возможность обеспечивать морскую безопасность как на западе, так и на востоке, передает РИА «Новости».

    По словам Попова, экспериментальная атомная подводная лодка «Белгород» и первая серийная «Хабаровск» составят основу функционирования системы, позволяющей контролировать обе стратегически важные акватории вокруг России. Он подчеркнул важность увеличения количества подлодок проекта «Хабаровск» в перспективе.

    Вячеслав Попов отметил, что перед запуском серийного производства все ключевые технологии были апробированы на «Белгороде». На основе этих наработок и строилась первая серийная атомная подводная лодка новой системы.

    «Сначала делается опытный экземпляр, на котором апробируются все технологии, затем запускается серийное производство», – подчеркнул адмирал.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон».

    В Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Адмирал Виктор Кравченко подтвердил, что подлодка «Хабаровск» построена специально для ядерного подводного комплекса «Посейдон».

    31 октября 2025, 21:11 • Новости дня
    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация

    Соболев назвал ложью слова о поражении российского комплекса «Орешник»

    Депутат: Заявление главы СБУ об уничтожении «Орешника» – дезинформация
    @ Сергей Бобылев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Депутат Госдумы Виктор Соболев прокомментировал заявление главы СБУ Василия Малюка о якобы уничтожении установленного в России комплекса, назвав подобные сообщения выдумкой и попыткой давления на Европу.

    Высказывание главы СБУ Василия Малюка о том, что украинские силы уничтожили один из ракетных комплексов «Орешник» на российской территории два года назад, опроверг член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев, сообщает NEWS.ru. По словам депутата, эта информация не соответствует действительности и является дезинформацией.

    «Я считаю, что слова Малюка об уничтожении «Орешника» – полная дезинформация, а вернее сказать, откровенно чистая ложь. Этого в принципе не может быть. Думаю, что такие объекты у нас охраняются нормально и по линии антитеррора, и по линии противовоздушной обороны. Фантазия кончилась у Малюка, похвастаться уже нечем. Киев сейчас будет искать любые поводы, чтобы деньги, которые им выделяет Европа, шли в полном объеме, даже с превышениями. Поэтому будут делать все для этого, в том числе по линии дезинформации и откровенной лжи», – высказался Соболев.

    Эксперт Вадим Козюлин, занимающий пост заведующего центром ИАМП Дипломатической академии МИД России, ранее отмечал, что размещение комплекса «Орешник» в Белоруссии оказывает влияние на безопасность региона. Он подчеркнул, что это мешает гегемонии военного блока ЕС и НАТО, что вызывает недовольство западных стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил, что ракетный комплекс «Орешник» поступит на боевое дежурство в декабре.

    31 октября 2025, 05:20 • Новости дня
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    BI узнал о хаосе в рядах ВСУ из-за неуловимых разведгрупп ВС России
    @ Andriy Andriyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные пожаловались изданию Business Insider на небольшие российские разведывательные группы, которые все чаще появляются из ниоткуда и сеют хаос в их тылу.

    «Украинские солдаты заявили, что цель русских – занять позиции и посеять хаос. Эта тактика становится все более распространенной. Управляемые беспилотниками и пытающиеся оставаться скрытыми от глаз противника, небольшие российские разведгруппы перемещаются вдоль линии фронта и создают проблемы украинским войскам, которые и без того истощены и разобщены», – пишет Business Insider (BI).

    Украинские солдаты рассказали ВI, что такая тактика приводит к хаосу и доставляет все больше проблем. По их словам, российские группы часто состоят всего из нескольких военнослужащих. По словам одного из солдат ВСУ, такая тактика не нова, но теперь то, что раньше было редкостью, происходит все чаще.

    «У российских лазутчиков разные миссии. Некоторые пытаются захватить ключевые позиции и удерживать их до прибытия подкрепления, в то время как другие сосредотачиваются на подрыве украинской обороны, разоблачая оператором беспилотников или устанавливая мины вблизи своих позиций», – сказано в статье.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, представители подполья сообщили о поражении военных объектов ВСУ в Днепропетровской области. Одесское подполье  пригрозило оказать противодействие французским военным на Украине. Подполье взорвало ключевую вышку спецсвязи ВСУ в Чернигове.

    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    31 октября 2025, 18:25 • Новости дня
    «Калашников» анонсировал запуск серийного производства ЗРК «Крона»

    Tекст: Ольга Иванова

    Зенитный ракетный комплекс ближнего радиуса «Крона» с управляемой ракетой 9М340 готовится к запуску в серийное производство в 2026 году.

    О начале серийного производства зенитного ракетного комплекса «Крона» в 2026 году сообщил генеральный директор концерна «Калашников» Алан Лушников, передает ТАСС. Разработка комплекса находится на высокой стадии готовности, и уже сейчас концерн предлагает его потенциальным заказчикам.

    Лушников подчеркнул: «Комплекс [ЗРК „Крона“] в высокой степени готовности. Мы его уже всем предлагаем. И сейчас мы на очередном этапе встреч будем отрабатывать вместе с заказчиком все вопросы. Нет никаких сомнений, что в 2026 году он будет готов к серийному производству. Там хорошая ракета 9М340, интересная система управления. И все это относительно недорого для комплекса такого класса».

    На данный момент продолжается согласование деталей с основным заказчиком, что должно завершиться к моменту запуска производства в 2026 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, комплект обмундирования «Новатор» от концерна «Калашников» прошел успешные испытания в зоне спецоперации и отметился высокими защитными и терморегуляционными свойствами. Концерн «Калашников» запустит серийное производство FPV-дронов проекта «Архангел» на своих предприятиях. Также компания занимается подготовкой операторов и инструкторов для работы с этими беспилотниками.

    1 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»

    Адмирал Кравченко: АПЛ «Хабаровск» проектировалась как носитель «Посейдона»

    Адмирал: АПЛ «Хабаровск» специально спроектировали для «Посейдона»
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Атомная подводная лодка «Хабаровск», спущенная на воду на заводе «Севмаш», была специально разработана для новейшего ядерного подводного комплекса «Посейдон», сообщил бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко.

    По словам Кравченко, АПЛ «Хабаровск» специально спроектирована и построена для перспективного ядерного подводного комплекса «Посейдон». Адмирал отметил, что проектирование и строительство лодки было полностью подчинено задачам оснащения такими комплексами, передает РИА «Новости».

    Кравченко также уточнил, что цикл заводских и государственных испытаний займет не более полугода, учитывая актуальные требования и сроки.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду атомного ракетного крейсера «Хабаровск» при участии министра обороны России Андрея Белоусова.

    Аналитик Борис Джерелиевский отметил, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему скрытно двигаться на большой глубине.

    30 октября 2025, 21:50 • Новости дня
    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года

    The Economist: Украине потребуется 389 млрд долларов за четыре года

    На Западе озвучили расходы на Украину на ближайшие четыре года
    @ CHROMORANGE/Bilderbox/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинским властям потребуется почти в два раза больше средств, чем ранее полученных от Запада, чтобы поддерживать экономику и армию до 2029 года.

    Оценку необходимого объема финансирования и поставок вооружений в размере 389 млрд долларов на четыре ближайших года приводит журнал The Economist, передает ТАСС.

    Эта сумма почти в два раза превышает 206 млрд долларов, которые Киев получил с начала спецоперации на Украине, причем доля Соединенных Штатов среди доноров составила около 133 млрд долларов.

    The Economist отмечает, что в условиях нарастающего скептицизма нынешней администрации США по поводу дальнейшей финансовой поддержки Украины большая часть новой нагрузки ляжет на европейские страны-члены НАТО. По расчетам издания, расходы союзников по блоку на военную и экономическую поддержку Киева должны вырасти с 0,2% до 0,4% их совокупного ВВП.

    В статье подчеркивается: «Сможет ли Европа справиться с этим вызовом, станет испытанием ее стремления к стратегической автономии, под которой подразумевается способность действовать в собственных интересах во внешней политике, не полагаясь на Америку (или Китай)».

    Российская сторона также высказывала мнение, что усиление поставок вооружений Киеву лишь затягивает военный конфликт и не способствует его разрешению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава правительства Греции Кириакос Мицотакис предложил учредить фондовый инструмент для поддержки оборонных программ Евросоюза. Министр по вопросам экономического сотрудничества и развития Германии Реем Алабали-Радован прибыла на Украину с необъявленным визитом. Венгерский министр Петер Сийярто заявил, что Евросоюз рассматривает меры по масштабной поддержке Киева на сумму 200 млрд евро.

    30 октября 2025, 22:10 • Новости дня
    Захарова уличила Киев в подготовке техногенной катастрофы на Северском Донце

    Tекст: Катерина Туманова

    Официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила на брифинге, что Киев планировал спровоцировать затопление населенных пунктов вдоль Северского Донца для сдерживания российских войск.

    Киевские власти не скрывают своей цели создать техногенную катастрофу на Северском Донце ради замедления наступления российских войск у Волчанска, передает ТАСС слова Захаровой на брифинге.

    Дипломат заявила, что с 25 по 26 октября ВСУ совершили несколько целенаправленных атак на постройки и гидрозатвор Белгородского водохранилища с использованием американских HIMARS и реактивных ракет.

    «Враг не скрывает планов устроить буквально техногенную катастрофу, чтобы замедлить продвижение российских войск в районе Волчанска в Харьковской области путем затопления населенных пунктов по берегам реки Северский Донец», – сказала она.

    Захарова уточнила, что удары наносились и с помощью беспилотников, которые использовались для расширения масштабов разрушений и атак на ремонтные бригады, укреплявшие дамбу. Она напомнила, что аналогичная тактика уже применялась в июне 2023 года при разрушении плотины Каховской ГЭС украинскими боевиками.

    Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России сообщил президенту Владимиру Путину, что более 70% территории Волчанска уже освобождено российской армией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Онуфриенко считает, что ударами по плотине Белгородского водохранилища ВСУ решают политические задачи.

    1 ноября 2025, 21:25 • Новости дня
    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики

    Белоусову представили патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин»

    Белоусову представили патрульный корабль для льдов Арктики
    @ tvzvezda.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Головной корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был продемонстрирован министру обороны России в рамках рабочей поездки по северным регионам, сообщили в Минобороны России.

    Головной патрульный корабль ледового класса проекта 23550 «Иван Папанин» был представлен министру обороны России Андрею Белоусову во время его рабочей поездки, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    В министерстве уточнили, что главнокомандующий ВМФ России адмирал Александр Моисеев проинформировал Белоусова о назначении корабля. По его словам, «Иван Папанин» предназначен для действий в условиях арктических льдов как самостоятельно, так и в составе группировок Северного флота, что позволит повысить эффективность выполнения задач ВМФ в Арктике.

    В ведомстве также напомнили, что корабль успешно прошел все ледовые испытания и был введен в боевой состав ВМФ России в начале сентября 2025 года.

    Ранее в Северодвинске прошла церемония спуска на воду ракетного атомного крейсера «Хабаровск» под руководством министра обороны России Андрея Белоусова.

    Атомная подводная лодка «Хабаровск» стала носителем подводного аппарата «Посейдон» с ядерными силовыми установками.

    Аналитик Борис Джерелиевский рассказал, что подводный аппарат «Посейдон» обладает ядерным реактором и неограниченной дальностью, что позволяет ему незаметно подходить к целям на большой глубине.

    30 октября 2025, 21:55 • Новости дня
    Жителям Чернигова запретили подходить к телебашне

    В Чернигове на севере Украины повреждена телебашня

    Tекст: Катерина Туманова

    Как сообщил городской совет Чернигова, российские войска в результате удара 29 октября повредили телевизионную башню в городе.

    «В Чернигове атакована телебашня, сообщают власти города», – сообщило украинское издание «Страна», не приводя иных подробностей.

    Местных жителей призывают не подходить к телебашне ближе чем на 200 м, а власти уверяют, что вскоре начнутся работы по «стабилизации конструкции», пишет «Российская газета» со ссылкой на украинское издание «Общественное».

    По данным «Военного обозрения», украинские источники сообщают о прилете ФАБ с УМПК в районе телевизионной вышке, расположенной в центре Чернигова, конструкция получила серьезные повреждения. Черниговский телерадиоцентр продолжает гореть до сих пор.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 29 октября в украинском Чернигове произошел взрыв, в городе был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили украинские СМИ.


    31 октября 2025, 11:12 • Новости дня
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    Польша объявила запуск сборки южнокорейского танка «Черная пантера»
    @ Dominika Zarzycka/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Первый южнокорейский танк К2 «Черная пантера» в польской версии К2PL соберут на оборонном предприятии Bumar-Labedy S.A в 2028 году, сообщила директор этого завода Моника Кручек.

    По ее словам, производство первого южнокорейского танка К2 «Черная пантера» в польской модификации К2PL стартует на заводе Bumar-Labedy S.A в 2028 году, передает ТАСС.

    Кручек уточнила: «В 2026 году начнется обучение персонала, который в 2028 году начнет на предприятии Bumar-Labedy производство первого танка К2PL, который появится в Польше».

    Директор завода отметила, что реализация этого проекта позволит Польше присоединиться к «первой лиге» мирового танкостроения, так как страна получит необходимые технологии для модернизации и модификации танков. Она добавила, что соглашение между польским концерном PGZ и южнокорейской компанией Hyundai-Rotem предоставит возможность заводу Bumar-Labedy выпускать не только танки К2, но и ремонтно-эвакуационные машины, а также военные мостоукладчики на их базе.

    Согласно подписанному соглашению, Польша сможет самостоятельно производить танки К2 «Черная пантера». Всего на предприятии Bumar-Labedy в городе Гливице будет собрано 61 изделие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Польше решили полностью заменить советские образцы вооружений на западные. Генерал предрек перебои в Польше с запчастями для южнокорейских танков К2.

    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    30 октября 2025, 22:44 • Новости дня
    The Spectator: «Золотой купол» не сможет перехватить «Буревестник»

    The Spectator: ПРО «Золотой купол» не защитит США от «Буревестника»

    Tекст: Вера Басилая

    Американская система ПРО, известная как «Золотой купол», не способна перехватить российскую ракету «Буревестник», оснащенную ядерным реактором и способную маневрировать на высоте около 50 метров.

    Система противоракетной обороны «Золотой купол», предложенная Дональдом Трампом, не сможет отразить атаку российской высокотехнологичной ракеты «Буревестник», передает ТАСС. Такое мнение выразил колумнист The Spectator Марк Галеотти, ссылаясь на технические возможности ракеты.

    В статье автор отметил, что благодаря ядерному реактору «Буревестник» может преодолевать расстояния, недоступные другим типам крылатых ракет. Кроме того, ракета способна маневрировать на минимальной высоте до 50 метров, что существенно затрудняет ее перехват существующими средствами противоракетной обороны, подчеркнул Галеотти.

    В материале также указано, что тактико-технические характеристики российского вооружения ставят под угрозу эффективность проекта ПРО «Золотой купол», который был неоднократно раскритикован в экспертном сообществе.

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил о завершении финальных испытаний крылатой ракеты «Буревестник».

    The Wall Street Journal отметила, что «Буревестник» представляет угрозу для американского проекта ПРО «Золотой купол» и может усилить позиции России на переговорах с США.

    Путин заявил, что создание «Буревестника» является прорывом не только в области повышения обороноспособности страны, но и для науки и народного хозяйства.


    31 октября 2025, 04:20 • Новости дня
    Мирошник заявил о «возбужденной Украине» после слов о пытках русских в плену ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские военнослужащие, вернувшиеся из украинского плена, регулярно рассказывают о серьезных издевательствах, включая избиения, применение электрошока и даже смерть от травли собаками, рассказал посол по особым поручениям МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    «На Незалежной сильно возбудились по моим заявлениям об их издевательствах над российскими военнопленными. Потому что правда. Стесняются иностранных «правозащитников», – написал он в Telegram-канале.

    В посте Мирошник разместил пост на украинском языке, где его называют пропагандистом, который лжет и у которого нет доказательств. В ответ посол приводит ссылки в посте на материалы на русском и английском языках.

    По словам Мирошника, международные организации, посещающие российских военнопленных, знать правду о пытках ВСУ не хотят.

    «Представители международных структур – это не представители России. Это не представители, которые хотят выявить абсолютную правду. Некоторые из них достаточно формально выполняют свою работу», – пояснил посол РИА «Новости».

    Мирошник добавил, что российских военнопленных в украинском плену загодя  переставали бить, хорошо кормили перед визитами проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК). Когда визит завершался, над солдатами ВС России «издевались по полной программе».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, дочь спасенного из плена на Украине бойца ВС России описала издевательства, которые пережил ее отец. В ООН подтвердили, что на Украине имеют место пытки и насилие над пленными. Мирошник сообщил о пытках россиян на электрическом стуле в украинском плену.

    1 ноября 2025, 02:25 • Новости дня
    СМИ сообщили о повышенной боеготовности армии Тринидада и Тобаго

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы обороны Тринидада и Тобаго приведены в состояние повышенной готовности, всем военнослужащим и офицерам Береговой охраны было предписано явиться на свои базы к вечеру пятницы.

    Вечерняя памятка, разосланная военнослужащим островного государства в Карибском море гласит, что Силы обороны переведены на уровень боевой готовности «Штат 1» – наивысший уровень оперативной готовности.

    Согласно приказу, все военнослужащие должны явиться на свои базы к 18.00, а общий сбор запланирован на 18.30, писала газета Trinidad Express в пятницу, 31 октября.

    Как стало известно из многочисленных разведывательных и военных источников, солдатам приказано вернуться на четыре основные военные базы в Кумуто, Ла-Ромен, Чагуарамас и Лонг-Серкулар, а офицерам Береговой охраны – в Стейблс-Бэй, Галеота-Пойнт и на базу безопасности «Седрос».

    «Это не учения», – подчеркивается в памятке, в которой всем военнослужащим рекомендуется договориться с семьями и подготовиться к возможному карантину.

    Военнослужащим в отпуске, в предпенсионном отпуске или на больничном  предписано оставаться в официальных резиденциях в режиме ожидания, а лицам, находящимся в ежегодном отпуске, быть доступными для дальнейших распоряжений.

    Совещание старших должностных лиц, включая командующего полком, старших сержантов и командиров батальонов, состоялось около 11.00 утра пятницы

    Высокопоставленные военные источники сообщили газете о том, что эта мера предосторожности, переводящая Силы обороны в режим ожидания реагирования на любые потенциальные беспорядки на региональном или национальном уровне.

    Силы обороны Тринидада и Тобаго состоят из четырех подразделений: полка, береговой охраны, воздушной охраны и резерва Сил обороны, которые действуют совместно в целях обеспечения национальной безопасности.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы США совершили кинетический авиаудар по катеру с наркоторговцами в Карибском море. Удары ВС США напугали рыбаков и туристов Карибского бассейна.

    Президент Венесуэлы Николас Мадуро направил официальные обращения к руководству России, Китая и Ирана с просьбой о военной поддержке на фоне усиления американского военного присутствия в Карибском регионе.

    1 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала 2025 года освободили более 280 населенных пунктов

    ВС России с начала года освободили более 280 населенных пунктов
    @ Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года, согласно данным еженедельных и ежедневных сводок Министерства обороны.

    «С начала года российские группировки войск освободили 285 населенных пунктов в Донецкой и Луганской народных республик, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Курской областях», – передает ТАСС.

    Напомним, ранее агентство подсчитало, что Вооруженные силы Украины с начала 2025 года потеряли более 300 тыс. солдат убитыми и ранеными.

    Как писала ранее газета ВГЗЛЯД, военкор Громов назвал условия для выхода ВС России на оперативный простор в ДНР. Группировка «Север» освободила населенный пункт Тихое в Харьковской области. Российские штурмовые группы расширили зону контроля в Красноармейске.


    1 ноября 2025, 05:36 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил массовые потери ВСУ под Красноармейском ДНР

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, считает военный эксперт Виталий Киселев.

    «Даже сегодня они  не подготавливают запасные фортификационные сооружения в Красноармейске для дальнейшего отступления своих войск – тактического бегства в тыл к себе», – сказал он ТАСС.

    По словам Киселева, вероятно, ВСУ начнут использовать жилую застройку для укрепления обороны. Будут снова выгонять из частных домов жителей, угрожая или даже расстреливая их и занимая их дома и подсобные помещения, подвалы и  превращая всю жилпостройку в укрепрайон.

    Военэксперт напомнил, что Киев не планировал сдавать Красноармейск, поэтому укрепления создали только на его восточной и западной окраинах. Времени на полноценную подготовку обороны у ВСУ не хватило, хотя в Брюсселе докладывали об укреплении позиций города.

    Киселев также предположил, что при дальнейшем успехе российской армии в этом направлении Владимир Зеленский вновь обратится за военной помощью к западным спонсорам, так как удержание Красноармейска окажет влияние на контроль днепропетровского направления.

    При этом по данным военэксперта, ВСУ все же пытается усиливать группировку в Красноармейске, только своеобразным контингентом.

    «В Красноармейск отправляют реальный сброд, среди которых огромное количество алкоголиков, наркоманов, психически нездоровых людей. То есть то, что пособирали. Их туда просто гонят толпами. Они даже не понимают, где они находятся и что им делать. Такое ощущение, что на Украине нужно просто утилизировать лишних людей», – сказал Киселев, ссылаясь на данные своих источников.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы. Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска. Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для ВСУ в Красноармейске и Димитрове безнадежная, военным лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.

    Кроме того, военнослужащие ВС России освободили более 280 населенных пунктов с начала 2025 года.

