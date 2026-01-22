Ковальчук рассказал о советских научных истоках «Буревестника» и «Посейдона»

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, создание стратегических вооружений «Буревестник» и «Посейдон» стало прямым результатом фундаментальных исследований советских ученых, начатых еще в конце 1940-х годов, передает ТАСС.

Ковальчук на заседании научно-экспертного совета Морской коллегии в Петербурге продемонстрировал участникам заседания фотокопию первой страницы отчета о возможности создания сверхзвукового самолета-снаряда дальнего действия с ядерным прямоточным воздушно-реактивным двигателем. Документ был утвержден в 1955 году научным руководителем советского атомного проекта Игорем Курчатовым, а также крупными учеными Анатолием Александровым и Мстиславом Келдышем.

«Сегодня мы имеем «Буревестник» и «Посейдон» только потому, что тогда, практически 80 лет назад, мы вели эти работы», – отметил Ковальчук. По его словам, разработки велись в Лаборатории измерительных приборов Академии наук СССР, которая сейчас известна как Курчатовский институт.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России сообщил о пусках всех трех компонентов ядерных сил.

Глава государства поручил определить возможные способы применения ракеты «Буревестник».

Владимир Путин также заявил о достижении задач по испытаниям ракеты «Буревестник».