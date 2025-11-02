  • Новость часаВС России сорвали попытку ВСУ выйти из окружения южнее Купянска-Узлового
    2 ноября 2025, 12:29 • Новости дня

    Минобороны сообщило об уничтожении 15 БПЛА над Кубанью и Черным морем

    Tекст: Мария Иванова

    В течение трех часов средствами ПВО были сбиты 15 украинских беспилотников, из которых 14 – над Краснодарским краем, еще один – над Черным морем.

    С девяти утра до полудня российские силы ПВО сбили 15 украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Telegram-канал Минобороны России.

    В ведомстве отметили, что «дежурными средствами противовоздушной обороны на Кубани и над акваторией Черного моря были уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа».

    14 беспилотников были обнаружены и уничтожены над территорией Краснодарского края. Еще один аппарат силы ПВО сбили над акваторией Черного моря.

    Напомним, утром в воскресенье в течение одного часа средства ПВО сбили четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа в разных районах Крыма и Черного моря.

    Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за минувшую ночь.


    1 ноября 2025, 14:45 • Новости дня
    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске

    Военный эксперт Кнутов: ГУР пытались эвакуировать офицеров НАТО из Красноармейска

    Эксперты поспорили о целях провальной операции ГУР в Красноармейске
    @ Пресс-служба Минобороны РФ

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на то, что российским военным удалось сорвать планы противника, стоит ожидать, что Украина попытается предпринять новую вылазку в Красноармейск, чтобы эвакуировать офицеров НАТО из города. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее ВС РФ пресекли высадку сил специальных операций ГУР в районе Красноармейска.

    «Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.

    «Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.

    Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.

    «Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».

    «Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.

    «Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.

    «Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».

    «Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.

    «Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.

    Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.

    В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.

    Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.

    Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.

    Комментарии (11)
    1 ноября 2025, 23:50 • Новости дня
    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске

    Поддубный: «Азов» не хочет идти деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске

    Военкор сообщил об отказе «Азова» «идти деблокировать» ВСУ в Красноармейске
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Формирования «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) отказывается предпринимать попытки деблокировать подразделения ВСУ в Красноармейске (украинское название – Покровск), сообщил военный корреспондент Евгений Поддубный.

    Поддубный в Telegram опубликовал снимки, на которых, по сообщениям украинской стороны, руководитель главного управления разведки минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) запечатлен «по пути, а позже и на позициях ВСУ на Красноармейском направлении».

    При этом, отметил Поддубный, украинский главнокомандующий Александр Сырский «игнорируя реальность, продолжает отрицать окружение Красноармейска и Димитрова». «А вот боевики «Азова» (признан террористической организацией и запрещен в России) с ним не согласны, они уперлись и никак не хотят идти деблокировать побратимов. Не складывается сегодня у хлопцев перемога. Даже медийная», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский спецназ предпринял попытку высадиться с вертолета в районе окруженного Красноармейска. Вся группа украинских силовиков была ликвидирована. Украинские военнослужащие, находящиеся в окружении в Красноармейске, начали сдавать оружие. Высказываются версии, что главу ГУР могли специально подставить с операцией спецназа.

    Комментарии (4)
    2 ноября 2025, 11:11 • Видео
    Трамп довел американцев до голода

    Порядка 40 млн американцев не смогут получить продовольственную помощь из-за затянувшегося шатдауна, большинство из них – дети из благополучных семей. США накрывает новая волна депрессии и всеобщего бардака, в чем обвиняют президента Дональда Трампа

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 11:22 • Новости дня
    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска

    Кимаковский сообщил о пресечении новой высадки десанта ГУР под Красноармейском

    ВС России остановили попытку высадки новой группы десанта ГУР у Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные в районе Красноармейска отразили очередную попытку высадки десантников ГУР, атаковав группу и нанеся ей новые потери, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Вооруженные силы России пресекли попытку высадки еще одной группы десанта Главного управления разведки Минобороны Украины под Красноармейском, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, украинские военные снова предприняли попытку десантирования в этом районе, однако российские подразделения оперативно атаковали высаженную группу, передает ТАСС.

    Кимаковский отметил: «ГУР снова пыталось высадить свой десант под Красноармейском. Безуспешно. Группа сразу же была атакована, есть погибшие и раненые».

    Напомним, что накануне, 1 ноября, в Минобороны России сообщали о похожем инциденте. Тогда российские военные уничтожили группу из 11 человек, высадившихся с вертолета в районе Красноармейска, которую идентифицировали как бойцов сил спецопераций ГУР.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как «дерзкое контрнаступление» ВСУ обернулось позором украинского спецназа.

    В Сети появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске.


    Комментарии (3)
    1 ноября 2025, 15:07 • Новости дня
    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска

    Военкор Котенок: ВС России могут взять Красноармейск в ноябре

    Военкор Котенок спрогнозировал сроки освобождения Красноармейска
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года, считает военкор Юрий Котенок.

    «Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.

    Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.

    Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 22:17 • Новости дня
    Гладков рассказал о ситуации с Белгородским водохранилищем после атаки ВСУ

    Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области

    Tекст: Вера Басилая

    Частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается уже более недели после атак ВСУ на плотину, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».

    Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.

    Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».

    Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.

    Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.

    Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.

    Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2025, 13:41 • Новости дня
    ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.

    В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории Гнатовки и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова.

    За минувшие сутки в этом районе уничтожено до 190 украинских военнослужащих, бронемашина, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.

    Пресечена высадка с вертолета группы сил спецопераций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Елбицкого, Гнатовки, Гришино, Котлино, Панковки, Родинского, Розы Люксембург, Удачного ДНР, Ивановки и НовопавловкиДнепропетровской области.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.

    Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Новой Сечи и Павловки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Синельниково.

    При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с матсредствами.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Дружелюбовки, Петропавловки Харьковской области, Масляковки, Новоселовка, Ставкок и Яровой ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска Харьковской области.

    Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожены восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Петровки и Великой Шапковки. Уничтоженоы до 20 боевиков.

    За последние сутки в районе Купянск уничтожены до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ поблизости от Васюковки, Веролюбовки, Дроновки, Звановки, Константиновки и Северска ДНР.

    Противник при жтом потерял до 225 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новоалександровки, Червоного Лимана, Днепропетровской области, Новониколаевки, Рыбного и Успеновки Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три броне машины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.

    Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, отметил военный эксперт Виталий Киселев.

    Комментарии (4)
    2 ноября 2025, 07:17 • Новости дня
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    Telegraph: Решения Трампа направлены против Украины
    @ Daniel Torok/White House/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Американский президент Дональд Трамп последовательно прибегает к мерам, направленным против Украины и создающим дополнительные сложности для Киева, пишет Telegraph.

    «На фоне перипетий украинская политика Трампа, похоже, приобрела некоторые последовательные черты: пусть Америка так просто не позволит России победить, но и Конгрессу не придется одобрять какие-либо новые многомиллиардные пакеты помощи», – приводит РИА «Новости» текст материала Telegraph.

    Издание отмечает, что Вашингтон, вероятно, будет требовать от европейских стран взять на себя больше расходов, связанных с поддержкой Украины, и начнет продавать вооружение Киеву на коммерческих условиях, а не предоставлять его бесплатно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, по мнению Fox News, пересмотрел поддержку Киева и стал гораздо менее настойчиво поддерживать Киев. Союзники не могут спрогнозировать возможные дальнейшие шаги Вашингтона.

    Комментарии (2)
    2 ноября 2025, 03:50 • Новости дня
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    Пожар произошел на танкере в порту Туапсе из-за падения фрагментов БПЛА
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения обломков БПЛА на нефтеналивном танкере в порту Туапсе возник пожар, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «Обломки БПЛА в Туапсе повредили танкер и нефтеналивной терминал», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Фрагменты беспилотных летательных аппаратов упали на нефтеналивной танкер. После инцидента на судне возник пожар, а весь экипаж эвакуировали. Повреждена палубная надстройка.

    Повреждены оказались также строения и объекты инфраструктуры нефтеналивного терминала. Кроме того, разбито остекление на здании железнодорожного вокзала Туапсе.

    По предварительным данным, пострадавших в результате происшествия нет. Оперативные и экстренные службы продолжают работу на месте для ликвидации последствий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотников были зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом после падения фрагментов беспилотника получил повреждения многоквартирный жилой дом. В Сочи система противовоздушной обороны сработала, и была объявлена ракетная опасность.

    Комментарии (6)
    2 ноября 2025, 02:32 • Новости дня
    В результате падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура Туапсе

    Пожар произошел в Туапсе после падения БПЛА на портовую инфраструктуру

    В результате падения БПЛА повреждена портовая инфраструктура Туапсе
    @ Официальный Telegram-канал Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

    Tекст: Антон Антонов

    В результате падения беспилотников в Туапсе зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры, сообщил оперштаб Краснодарского края.

    «В Туапсе идет отражение атаки БПЛА», – сообщил оперштаб в Telegram.

    Со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу указывается, что из-за падения дронов произошли «повреждения портовой инфраструктуры с последующим возгоранием». О пострадавших не сообщается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников самолетного типа с 20.00 до 23.00 мск над регионами России и акваторией Черного моря.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 19:46 • Новости дня
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    Трое мирных жителей пострадали при атаках украинских дронов на Белгород
    @ Антон Вергун/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате ударов беспилотников ВСУ по территории Белгородской области различные травмы получили мужчина и двое подростков, один из пострадавших госпитализирован.

    Мужчина и двое подростков пострадали в Грайворонском округе Белгородской области после атак украинских FPV-дронов, передает РИА «Новости».

    Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что в селе Дорогощь были травмированы двое пятнадцатилетних братьев: их госпитализировали бойцы самообороны, после чего их доставят в детскую областную больницу со множественными баротравмами. На месте происшествия осколками повреждена машина и выбито остекление частного дома.

    В самом городе Грайворон взрослый мужчина получил баротравму и осколочное ранение – ему оказали медицинскую помощь, лечение будет проводиться амбулаторно. Зафиксированы повреждения у пяти легковых автомобилей, дрон намеренно атаковал служебную машину пожарной части.

    В других районах зафиксированы повреждения складского помещения сельхозпредприятия, частных домов и социального объекта. Повреждения зафиксированы в селах Бессоновка, Драгунка, Березовка и хуторе Кургашки. Везде удары наносились с применением FPV-дронов, что привело к выбитым окнам, деформации кровли и разрушениям фасадов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, четверо мужчин в Белгородской области получили минно-взрывные и баротравмы, а также осколочные ранения из-за атак дронов ВСУ. Подразделения ПВО в Орловской области отражают очередную воздушную вражескую атаку. В результате удара беспилотников-камикадзе по территории комплекса «Мираторг» в Брянской области пострадал сотрудник.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 09:21 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за ночь

    Минобороны заявило об уничтожении 164 украинских БПЛА за ночь над 13 регионами

    Tекст: Мария Иванова

    Российские комплексы ПВО отразили массированную атаку украинских беспилотников, зафиксировав наибольшее число аппаратов над Черным морем и Краснодарским краем.

    В ночь на 25 июня российские системы ПВО уничтожили и перехватили 164 украинских беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны России в своем Telegram-канале.

    В ведомстве уточнили, что наибольшее количество БПЛА было зафиксировано над акваторией Черного моря – 39 аппаратов, а также на территории Краснодарского края, где сбиты 32 дрона. В Крыму российские военные уничтожили еще 26 беспилотников.

    Кроме того, атаки были отражены над Брянской областью, где нейтрализовано 20 аппаратов, и над Волгоградской, Ростовской и Орловской областями – по девять дронов в каждой. В сообщении добавили, что шесть БПЛА перехватили в Липецкой области, пять – над Воронежской, три – над Азовским морем, а также по два – в Белгородской, Курской и Тульской областях.

    Ведомство подчеркнуло, что ПВО продолжает работу по защите российских регионов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, минувшей ночью в Ростовской области в результате атаки БПЛА пострадали два человека.

    В порту Туапсе пожар на танкере возник из-за падения фрагментов БПЛА. Кроме того в Туапсинском округе обломки БПЛА повредили третий этаж многоквартирного дома.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 12:37 • Новости дня
    Два иностранных судна получили повреждения при атаке БПЛА на Туапсе
    Два иностранных судна получили повреждения при атаке БПЛА на Туапсе
    @ Александр Юрьев/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Два иностранных гражданских судна получили повреждения в ходе ночной атаки беспилотников на порт Туапсе, при этом никто не пострадал, сообщил оперштаб региона.

    Повреждение двух иностранных гражданских судов произошло из-за атаки украинских беспилотников на порт Туапсе в Краснодарском крае, передает ТАСС.

    В сообщении оперштаба отмечается: «В результате атаки БПЛА на порт Туапсе ночью 2 ноября повреждены два иностранных гражданских судна. Пострадавших среди членов экипажа нет».

    Кроме того, обломки сбитых беспилотников ночью были обнаружены в Геленджике, Анапе и пяти населенных пунктах Туапсинского округа. В Геленджике из-за падения фрагментов дрона выбиты стекла в одном из домов садового товарищества, поврежден автомобиль. В Туапсе и прилегающих селах повреждены окна в квартирах и домах от упавших частей БПЛА.

    Также в Анапе обломки беспилотника упали на улице в селе Большой Утриш. На всех местах происшествий сейчас работают экстренные и специальные службы, территории оцеплены для безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, утром средства ПВО сбили четыре беспилотных аппарата самолетного типа в различных районах Крыма и Черного моря. Минобороны сообщило о перехвате 164 украинских дронов за одну ночь. В Сочи отменили ракетную опасность и угрозу атаки беспилотников.

    Комментарии (0)
    2 ноября 2025, 03:12 • Новости дня
    Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО
    Мэр Сочи Прошунин сообщил о работе ПВО
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Сочи сработала система противовоздушной обороны, объявлена ракетная опасность, сообщил мэр города Андрей Прошунин.

    «В Сочи работает система ПВО. Объявлена ракетная опасность». – сообщил Прошунин в Telegram.

    Он отметил, что все городские службы приведены в состояние максимальной готовности под координацией оперативного штаба.

    Жителей и гостей курортного города попросили сохранять спокойствие и придерживаться мер безопасности. Особое внимание уделено тем, кто проживает рядом с побережьем – им рекомендовано не покидать закрытых помещений, исключить нахождение в остекленных комнатах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Туапсе в результате падения беспилотника зафиксированы повреждения и возгорание портовой инфраструктуры. В поселке Сосновом падение фрагментов беспилотника привело к повреждению многоквартирного жилого дома.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 19:17 • Новости дня
    Захарова обвинила Евросоюз в спонсировании международного терроризма на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Мария Захарова обвинила Евросоюз в государственном спонсорстве международного терроризма из-за продолжения финансовой поддержки киевского режима.

    Как передает ТАСС, официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала это заявление на фоне обсуждения в Еврокомиссии вопроса о судьбе российских активов и возможной отсрочке по их экспроприации.

    Еврокомиссия рассматривает вариант одобрения кредита для Киева на шесть месяцев в качестве промежуточной меры, что связано с сопротивлением решению со стороны Бельгии и ряда других стран Евросоюза.

    По словам Захаровой, ЕС фактически занят исключительно тем, чтобы «еще больше денег вложить в киевский режим». Она подчеркнула: «Это и есть, если использовать их же язык, спонсорство терроризма. Только не частное, а государственное спонсорство международного терроризма. Вот чем они занимаются».

    Дипломата попросили прокомментировать сообщения о том, что Еврокомиссия может предпринять такие шаги из-за сложностей в едином принятии решения по экспроприации российских активов.

    Захарова публично осудила это намерение и выразила резкое несогласие с политикой европейских структур, сотрудничество которых с Киевом она расценила как реальную поддержку запрещенных практик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что Киев открыто говорит о будущих диверсиях против России с применением американских ракет Tomahawk.

    Эксперты отметили, что Анкара резко реагирует на возможные диверсии против «Турецкого потока», в которых могут участвовать Британия и Украина.

    Встреча в Будапеште между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом по ситуации на Украине была отменена президентом США из-за отсутствия базы для компромисса. Вашингтон одновременно ввел новые санкции против России. Эксперты считают, что усиление давления Запада лишь укрепит позиции Москвы на переговорах.

    Комментарии (0)
    1 ноября 2025, 23:16 • Новости дня
    ПВО сбила 29 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря
    ПВО сбила 29 украинских БПЛА над регионами России и акваторией Черного моря
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В течение трех часов дежурными силами ПВО уничтожены 29 украинских беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Ведомство сообщило в Telegram, что с 20.00 до 23.00 мск 21 дрон был сбит над акваторией Черного моря. Четыре БПЛА перехвачены над территорией Ростовской области, три – в небе над Крымом, еще один уничтожен над Курской областью.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО ликвидировали шесть украинских беспилотников самолетного типа с 14.00 до 17.00 мск. В период с 17.00 до 20.00 мск силы ПВО сбили четыре беспилотника над Курской областью и два – над Белгородской.

    Комментарии (0)
