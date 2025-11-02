Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Итоги выборов в Голландии говорят о том, что эта страна вольется в ряды антироссийского «авангарда», увеличит помощь Украине и станет «богатой версией» Польши и Прибалтики.4 комментария
Наше общество чувствует страх перед каждым новым поколением. Мы боимся, что оно ничего не умеет, что оно все испортит. Боялись в свое время миллениалов. Теперь боятся зумеров.26 комментариев
Никаких перспектив у идеи «большой сделки» Вашингтона – что с Москвой, что с Пекином – нет. США нечего предложить ни России, ни Китаю. Значит, в ближайшее время стоит ждать эскалации напряженности в отношениях США и с РФ, и с КНР. Иных инструментов у Вашингтона не осталось.19 комментариев
Кадры уничтожения дронами спецназа ГУР, попытавшегося высадится в заблокированный Красноармейск на вертолетах, появились в Сети. Военкоры предполагают, что целью операции могла быть в том числе попытка вывесить на расположенную рядом стелу «Покровск» украинский флаг, сообщается в Telegram-канале «Повернутые на войне».
По данным Reuters, главное управление разведки (ГУР) Украины высадило вертолетный десант в Красноармейске, который находится в осаде, с целью вести боевые действия в восточной части города, пишет украинское издание «Страна».
Операцией, по данным агентства и украинских СМИ, руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk.
Корреспондент издания Оливер Кэрролл уточняет, что ГУР якобы проводит «дерзкое контрнаступление» для разблокирования логистических маршрутов, однако подлинность видеозаписей о высадке лично он проверить не смог. Украинское издание «Суспильное» также ссылается на свои источники и отмечает, что штурмовые группы ГУР якобы «входят на стратегически важные направления города», однако официального подтверждения этих данных также нет.
Параллельно украинские военные подчеркивают, что действия ГУР – это тактическая операция, не означающая масштабного контрнаступления.
Согласно данным российских военных пабликов, часть спецназа сразу после высадки была уничтожена ударами дронов. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский подтвердил потери среди украинских спецназовцев, однако украинские источники пока этих сведений не комментировали.
Видеоролики высадки и боя активно распространяются в соцсетях, что вызвало негодование среди некоторых украинских военных из-за угрозы безопасности бойцов.
Как отмечают эксперты, заброска спецназа по воздуху свидетельствует, что город практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен. Ситуация в Красноармейске, по данным аналитиков, остается крайне сложной, а динамика на картах последних дней показывает ухудшение позиций украинской стороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, отсутствие руководителя Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова на брифинге с Владимиром Зеленским спровоцировало слухи о его скором уходе с поста.
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.
Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.
Военный эксперт Андрей Кошкин пояснил, что ситуация для украинских военных в Красноармейске и Димитрове безнадежная, и им лучше сдаться в плен, чтобы спасти жизни.
Военный эксперт Кнутов: ГУР пытались эвакуировать офицеров НАТО из Красноармейска
«Проведенная ГУР МО Украины высадка десанта к северо-западу от Красноармейска (Покровска) преследовала, на мой взгляд, одну цель – эвакуировать высокопоставленных офицеров стран НАТО. Их гибель приведет к осложнению отношений между Киевом и Западом, а попадание в плен станет очередным наглядным доказательством участия Европы в конфликте», – сказал Юрий Кнутов, военный эксперт и историк войск ПВО.
«Выбор вертолета в качестве средства доставки сил понятен: они могли пройти на предельно малых высотах. Радиолокационные станции там не используются, потому что в ходе активных боевые действия ее тут же уничтожат. Но ВС РФ отлично отработали встречу противника. Расслабляться, однако, рано. Украина будет пытаться вывезти специалистов НАТО и дальше», – подчеркнул эксперт.
Впрочем, есть и другие версии того, какие цели и задачи преследовал противник. Так, авторы отраслевого Telegram-канала «Рыбарь» полагают, что высадка десанта – это медийная операция. Эксперты отмечают, что Украина даже на четвертый год боевых действий не потеряла любовь к таким авантюрам. «Каждая заканчивалась примерно одинаково – большие потери при отсутствии результата», – напомнили аналитики.
«Однако высадка под Покровск стала, пожалуй, квинтэссенцией таких действий. Вертолетный десант даже не в тыл, а прямо на передний край. В чистое поле. В условиях высокой активности БЛА. На самом «горячем» участке фронта. Все же интересно, на какой же исход при таких обстоятельствах рассчитывали в ГУР?», – риторически спросил «Рыбарь».
«Проведенная ГУР Украины высадка десанта лишний раз доказывает, что если идиотские решения есть, то Киев использует их все без остатка», – соглашаются авторы Telegram-канала «Военная хроника». «Если судить по опубликованным кадрам, спецназ высаживался в посадках к северу от города без какой-то четкой боевой задачи. После высадки бойцы метались, занимали то одно здание, то другое, явно демонстрируя отсутствие контроля над ситуацией», – описали они.
«Это похоже не на военную операцию, а, скорее, на демонстрацию. Вероятно, Зеленский хотел показать, что его войска все еще могут двигаться по Покровску, пусть и с риском. И такой «пиар-десант» закончился бойней, поскольку закончиться ничем другим не мог», – акцентировали эксперты.
«Вместо западных журналистов Зеля решил отправить в Покровск группу спецназа ГУР. Да не просто так, а как в кино. Ночью, на американском вертолете», – иронизирует военкор Александр Коц. Он констатирует: «операция «никакого окружения нет, мы бодры, веселы и вот наш флаг у стелы Покровска» не задалась».
«Спор о Покровске – в окружении там ВСУ или нет – Зеленский попытался разрешить привычным для себя способом. Он направил туда вертолеты со спецназом, чтобы отснять героическую картинку и убедить украинцев в том, что горстка спецназа в силах переломить дьявольскую технологичность нынешней войны. Но война, которая идет сейчас – это не голливудский фильм», – вторит член СПЧ Марина Ахмедова.
«Конечно, Зеленский предполагал финал этого «кино» – украинский спецназ будет сожжен нашими дронами. Но в том-то и дело, что финал он и не собирался показывать украинцам. … То есть Зеленский по-прежнему воюет своими привычными профессиональными приемами актера. Это объясняет и его жестокость к украинцам. Элитный спецназ ВСУ сожгли. Ради чего? Ради сиюминутной картинки, о которой уже вечером никто не вспомнит?», – заключила Ахмедова.
Ранее Вооруженные силы России пресекли высадку с вертолета группы сил специальных операций ГУР Украины в районе Красноармейска (Покровска) в ДНР. По данным Минобороны, украинский десант высадился в районе около 1 км северо-западнее окраины населенного пункта. «Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены», – сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что подразделения группировки войск «Центр» продолжают уничтожать окруженные подразделения ВСУ в районе железнодорожного вокзала Красноармейска. Кроме того, завершается зачистка населенных пунктов Гнатовка и Рог.
Российские бойцы сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения, в том числе штурмовой группы 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ со стороны населенного пункта Гришино ДНР, говорится в сводке Минобороны.
Украинские СМИ сообщают, что операцией по высадке десанта руководил лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). Для десантирования были задействованы вертолеты Black Hawk. Как отмечают эксперты, заброска группы по воздуху свидетельствует, что Красноармейск практически блокирован и полномасштабный сухопутный коридор для ВСУ более невозможен.
ВСУ утратили 71-ю бригаду и 225-й полк при «мясных» штурмах в Сумской области
ВСУ практически полностью потеряли 71-ю отдельную егерскую бригаду и 225-й отдельный штурмовой полк в результате лобовых атак в Сумской области, передает РИА «Новости». Об этом сообщили представители российских силовых структур.
По словам российского силовика, командование ВСУ в «мясных штурмах» практически полностью «сточило» бригаду и полк.
Он также отметил, что на данный момент доукомплектование украинских штурмовиков производится за счет личного состава 68-го отдельного стрелкового батальона.
Ранее в Минобороны сообщили, что российская авиация действует по всей линии фронта на Сумском направлении. «Северяне» продвинулись в лесополосах Сумской области несмотря на ожесточенное сопротивление ВСУ.
В результате применения ФАБ между Покровским и Новоалександровкой уничтожена часть 154-й бригады ВСУ.
В Харьковской области уничтожена группа украинских офицеров при попытке выйти из окружения.
Президент России Владимир Путин заявил, что глубина зоны безопасности на Сумском направлении должна составить от восьми до 12 километров и не исключил возможность взятия Сум.
Финский политик Мема предложил Москве взыскать с ЕС 200 млрд евро за Украину
Член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема заявил, что России следует предъявить финансовые претензии Европе за участие в финансировании Украины, передает «Царьград».
Политик обвинил западные страны в провоцировании и организации вооруженного конфликта на Украине, подчеркнув, что России не пришлось бы начинать спецоперацию, если бы Минские соглашения соблюдались.
По мнению Мемы, после завершения специальной военной операции Россия сможет потребовать от европейских стран компенсацию на сумму 200 млрд евро. Он полагает, что западные инвестиции в конфликт должны быть компенсированы с учетом ущерба, который понесла Россия.
Ранее Министерство иностранных дел Испании назначило на 4 ноября засекреченную встречу для обсуждения финансовой поддержки Киева участниками «коалиции желающих».
Будапешт изучает возможность создания альянса с Чехией и Словакией в ЕС для противодействия поддержке Украины.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что европейским странам придется долго содержать Украину, поскольку они взяли ее «на поруки».
Военкор Котенок: ВС России могут взять Красноармейск в ноябре
«Судя по динамике, в ноябре 2025 года агломерация вернется в состав РФ», – написал Котенок в своем Telegram-канале.
Он отметил, что ситуация на этом участке фронта остается крайне неясной: сохраняется так называемый туман войны и отсутствует устойчивая связь. Также, по словам военкора, на территории города продолжаются ожесточенные столкновения малых групп военных, которые сопровождаются большими потерями с обеих сторон.
Кроме того, Котенок рассказал, что глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) прибыл в район Красноармейска с целью организации контрнаступления украинских войск на этом направлении.
Ранее ВС России отбили семь атак окруженных ВСУ в Красноармейске.
Глава ДНР Денис Пушилин сообщал о тяжелых боях на Красноармейском направлении.
Азаров: Большинство активных украинских националистов уничтожены в конфликте
По его словам, большинство действующих украинских националистов уже уничтожены в ходе вооруженного противостояния с Россией, передает ТАСС.
Азаров сообщил: «Мне представляется, что большинство тех, кто был главной движущей силой украинского национализма, – их, может быть, несколько тысяч, – они уже утилизированы в военном конфликте».
По оценке Азарова, сегодня из украинского националистического движения остались только «проходимцы, которые предпочитают свой патриотизм показывать с безопасного расстояния по телевизору». Он также отметил, что обычные жители западных регионов традиционно не стремились участвовать в опасных ситуациях и избегают прямого участия в вооруженном конфликте.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Азаров назвал конфликт с мэром Одессы признаком слабости власти Зеленского.
Ранее отмечалось, что США могут заставить Зеленского отвести ВСУ из Донбасса.
Азаров говорил о планах США устранить Зеленского.
В Красноармейске в Донецкой народной республике (ДНР) штурмовые отряды 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе железнодорожного вокзала. Кроме того, завершается зачистка от украинских боевиков территории Гнатовки и Рога в ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжили сжимать кольцо окружения группировки противника с востока, расширив зону контроля в северной, восточной и юго-восточной частях Димитрова.
За минувшие сутки в этом районе уничтожено до 190 украинских военнослужащих, бронемашина, пять пикапов, два миномета и орудие полевой артиллерии.
Пресечена высадка с вертолета группы сил спецопераций ГУР в районе около 1 км северо-западнее окраины Красноармейска ДНР. Все 11 человек, высадившиеся с вертолета, уничтожены.
Подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, двух штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии около Елбицкого, Гнатовки, Гришино, Котлино, Панковки, Родинского, Розы Люксембург, Удачного ДНР, Ивановки и НовопавловкиДнепропетровской области.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 405 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, отчитались в Минобороны.
Подразделения группировки «Север» нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады теробороны возле Андреевки, Варачино, Искрисковщины, Кондратовки, Новой Сечи и Павловки Сумской области.
А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волчанском и Синельниково.
При этом ВСУ потеряли свыше 170 военнослужащих, две бронемашины и орудие полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов с матсредствами.
Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Дружелюбовки, Петропавловки Харьковской области, Масляковки, Новоселовка, Ставкок и Яровой ДНР.
Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в районе Купянска Харьковской области.
Отражена очередная атака противника в северо-западном направлении с целью выхода из кольца окружения. Уничтожены восемь боевиков 16-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, пресечены две попытки деблокирования окруженных формирований подразделениями 151-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии у Петровки и Великой Шапковки. Уничтоженоы до 20 боевиков.
За последние сутки в районе Купянск уничтожены до 50 украинских военнослужащих, американский бронетранспортер М113, бронеавтомобиль «Казак» и пять пикапов.
Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть бронемашин и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены четыре станции РЭБ и пять складов боеприпасов, перечислили в Минобороны.
Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ поблизости от Васюковки, Веролюбовки, Дроновки, Звановки, Константиновки и Северска ДНР.
Противник при жтом потерял до 225 военнослужащих, французский бронетранспортер VAB, американский бронеавтомобиль HMMWV и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и склад матсредств.
Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны около Новоалександровки, Червоного Лимана, Днепропетровской области, Новониколаевки, Рыбного и Успеновки Запорожской области.
При этом ВСУ потеряли до 290 военнослужащих, три броне машины, четыре артиллерийских орудия и две станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.
Ранее в субботу глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на Красноармейском направлении Донецкой народной республики продолжаются сложные городские столкновения, где подразделения России ведут наступательные действия даже в сложных погодных условиях.
Командование ВСУ понесло большие потери личного состава под Красноармейском (украинское название Покровск), который не собиралось оставлять, поэтому эффективной обороны не было, а укрепить город к наступлению российских войск не успели, отметил военный эксперт Виталий Киселев.
Минобороны сообщило об уничтожении боевиков ССО ГУР у Красноармейска
Высадка группы сил специальных операций Главного управления разведки Украины с вертолета была пресечена российскими войсками, сообщается в Telegram-канале Минобороны.
Попытка произошла примерно в одном километре северо-западнее окраины Красноармейска, который находится на территории Донецкой Народной Республики.
По информации Министерства обороны, все 11 человек, покинувшие вертолет, были уничтожены в ходе проведенной операции.
Ранее появились кадры уничтожения спецназа ГУР при попытке высадки в Красноармейске. Операцией руководит лично глава ГУР Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов в России).
Президент России Владимир Путин заявил, что украинские формирования в Купянске Харьковской области и Красноармейске ДНР окружены и заблокированы.
Российские удары беспилотников не позволили украинским военным выйти из окруженных районов Красноармейска.
Кроме того удары наносились по объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 150 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Силами и средствами Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер.
Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 205 беспилотников.
Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 94 084 беспилотника, 633 ЗРК, 25 788 танков и других бронемашин, 1 608 боевых машин РСЗО, 30 974 орудия полевой артиллерии и миномета, 45 448 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Напомним, накануне ВС России поразили цеха сборки ракет «Фламинго».
За день до этого ВС России нанесли массированный удар возмездия по Украине. А ранее они поразили перевозивший вооружение и технику ВСУ поезд.
Американист Дробницкий: Принимать решение о поставках Киеву Tomahawk будет не Трамп
«Публикация CNN об одобрении Пентагоном поставок Украине Tomahawk («Томагавк») похожа на спекуляцию. В обозримом будущем в США закончится шатдаун. Конгресс и некоторые чиновники поднимут вопрос о ракетах. В преддверии этого в СМИ появляются разнообразные «сливы», – отметил американист Дмитрий Дробницкий. По его словам, факты противоречат сведениям «источников» CNN.
Так, телеканал сообщает, что передача Tomahawk не окажет негативного воздействия на американские арсеналы. При этом ранее в официальном докладе Пентагона говорилось: этих ракет у Штатов впритык, напомнил собеседник. Кроме того, у Пентагона мало наземных установок для использования Tomahawk, добавил политолог. «С чего ВСУ собираются их запускать?», – риторически задался вопросом Дробницкий.
«Что касается возможных дальнейших действий Дональда Трампа, то ситуация крайне неопределенная. Скорее всего, не главе Белого дома принимать решение. Складывается впечатление, что из-под него власть уже выдернули. Не случайно санкции против российских нефтяных компаний были введены не указом президента, а распоряжением минфина со ссылкой на постановление Джо Байдена. Не позор ли это?», – рассуждает аналитик.
Как бы то ни было, позиция России четко озвучена: запуск Tomahawk с территории Украины станет прямым вовлечением США в конфликт, поскольку применять эти ракеты без участия американских военных невозможно. «Как сказал Владимир Путин, на поле боя это не скажется, но отношения Москвы и Вашингтона будут испорчены», – напомнил Дробницкий.
Шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов, в свою очередь, полагает, что сообщение CNN – это американская реакция на безрезультатное для США обсуждение с Китаем конфликта на Украине. «Несколько истеричная реакция», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники среди американских и европейских должностных лиц сообщил, что Пентагон разрешил поставку Украине Tomahawk. По информации СМИ, ведомство проинформировало Белый дом, что передача дальнобойных ракет не окажет негативного влияния на американские арсеналы.
Министерство войны направило уведомление в администрацию президента США перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 17 октября. Представленная оценка Пентагона сначала воодушевила европейских союзников, но позднее они были удивлены решением главы Белого дома не давать согласия на передачу Tomahawk Украине.
Дональд Трамп заявил, что ему не хотелось бы отдавать Украине ракеты, поскольку они, как и многое другое оружие, необходимы самим Штатам. «Это проблема. Нам нужны Tomahawk. И нам нужно много других вещей, которые мы посылали за последние четыре года на Украину», – сказал американский лидер. CNN подчеркивает, что итоговое решение по поставкам ракет Украине все еще остается за президентом США.
Ранее Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США. Он напомнил, что применять эти ракеты без прямого участия американских военнослужащих будет невозможно.
Мирошник пояснил, что когда Зеленский говорит, что Украина готова воевать еще два года, это значит, что он посчитал количество военного потенциала, который есть у Украины для мобилизации, передает ТАСС.
По его оценке, для Киева ключевым фактором остается человеческий ресурс, а остальное вооружение страны получает от Запада.
По версии дипломата, украинское руководство рассчитывает «утилизировать» боеспособное население в течение ближайших двух лет, исходя из нынешнего уровня потерь. Мирошник также подчеркнул, что нынешние заявления Зеленского являются сигналом западным странам о готовности продолжать конфликт при условии дальнейшей финансовой и военной поддержки со стороны партнеров.
Ранее Владимир Зеленский заявил о готовности продолжать конфликт еще три года.
Telegraph сообщил, что массовое бегство молодежи с Украины грозит кризисом для Зеленского.
Депутат Верховной рады Сергей Евтушок отметил, что многие украинцы в возрасте от восемнадцати до двадцати двух лет не вернутся домой из-за снятия ограничений на выезд для молодых мужчин.
По его словам, его подразделение оказалось в окружении российских войск и просило командование вывести их из этого положения, передает ТАСС. Руководство обещало, что «ситуация наладится», и призвало ждать изменений, однако никаких действий предпринято не было.
Ткаченко сообщил, что попытки самостоятельно вырваться из окружения не предпринимались, так как «понимали, что это самоубийство, шансов не было».
Напомним, подразделения группировки «Центр» за последние сутки сорвали семь атак противника в северном и северо-западном направлениях с целью выхода из окружения в Красноармейске.
Кроме того, российские военные предотвратили попытку высадки группы ССО ГУР с вертолета недалеко от Красноармейска, уничтожив всех находившихся на борту.
Военкор Юрий Котенок предположил, что российские войска могут установить контроль над Красноармейском и близлежащей агломерацией в ноябре этого года.
Гладков сообщил о сбросе воды после атак плотины в Белгородской области
По словам Гладкова, частичный сброс воды с Белгородского водохранилища продолжается из-за атак ВСУ на плотину, передает РИА «Новости».
Губернатор сообщил, что в течение более недели фиксируются удары по объекту, в результате чего сохраняется необходимость сброса воды с водохранилища.
Гладков заявил, что водохранилище находится в федеральной собственности, и полномочия по управлению объектом принадлежат Федеральному агентству по водным ресурсам. По его словам, «ту помощь, которая была необходима со стороны правительства области – она оказана. Меры предпринимаются для защиты воды. Но частичный сброс воды – он продолжается».
Губернатор выразил надежду на максимальное быстрое вмешательство профильного агентства. Он подчеркнул, что совместная работа позволила не допустить повторения ситуации, которая наблюдалась в первые пять дней после начала атак.
Ранее уровень воды в Белгородском водохранилище снизился на один метр после ударов ВСУ по плотине.
Вооруженные силы Украины обстреляли плотину Белгородского водохранилища, в результате чего сооружение получило повреждения.
Часть приусадебных участков оказалась затоплена, но жилые дома не пострадали. Ситуация остается под контролем, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Несколько населённых пунктов в Сумской области на Украине остались без света после того, как была повреждена критическая инфраструктура, передает РИА «Новости» со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».
В публикации отмечается, что в Николаевской поселковой общине Сумской области часть населённых пунктов оказалась без электроснабжения. «Ремонтные работы продолжаются», – сообщили представители местной администрации.
Также, по информации «Общественного», был зафиксирован взрыв на объекте критической инфраструктуры в Черниговской области, подробности инцидента уточняются.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве и области начались экстренные отключения света. В столице Украины ранее отключили две теплоэлектроцентрали. Энергетический объект в Одесской области ранее получил повреждения.
Заявление прозвучало в соцсети X, передает URA.RU. Орбан обвинил польского премьера в том, что он стал «одним из самых громких поджигателей войны в Европе», однако его попытки военного давления потерпели неудачу. По мнению венгерского премьера, Украина в результате этой политики «лишается европейских денег», а население Польши «устало от войны». Орбан также отметил, что Туск «превратил Польшу в вассала Брюсселя», что, по его мнению, подрывает независимость страны.
Ранее Орбан уже предупреждал, что политика европейских сторонников Украины ведет к катастрофе. Он утверждал, что такие действия подталкивают Европу в сторону военного противостояния и роста нестабильности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, замглавы правящей партии Smer Любош Блаха заявил, что в Словакии позитивно оценили инициативу создания коалиции с Венгрией и Чехией против украинской политики на уровне Европейского союза.
Польша, Венгрия и Словакия сохранили ограничения на ввоз украинской сельхозпродукции, несмотря на новое торговое соглашение. С конца августа примерно 100 тыс. молодых мужчин с Украины в возрасте от девятнадцати до двадцати двух лет выехали в Польшу.