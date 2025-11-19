Продвижение «Соглашений Авраама» в Средней Азии и Закавказье направлены против интересов ряда стран. Прежде всего – России, которую Вашингтон стремится вытеснить из этих регионов, а также Ирана, Турции и Китая.2 комментария
В Ульяновской области телефонные мошенники обманули епархию на 7 млн рублей
В Ульяновской области мошенники через поддельный мессенджерский аккаунт выманили у епархии около 7 млн рублей якобы для покупки одежды.
Управление МВД по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере после обращения представителей Барышской и Инзенской епархии, передает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к ведомству источник.
По его слвоам, афера произошла около недели назад: мошенники воспользовались поддельным аккаунтом мессенджера, чтобы, представившись Симбирской и Новоспасской митрополией, убедить епархию перевести им средства. Было сообщено о якобы срочной необходимости купить дорогостоящую обрядовую одежду.
Епархия, поверив сообщению, перечислила запрошенную сумму – около 7 млн рублей на реквизиты злоумышленников. Пресс-секретарь епархии отказался давать комментарии, ссылаясь на отсутствие полномочий. В митрополии подтвердили сам факт инцидента и рассказали, что заявление в полицию подано, а следствие занимается поиском преступников.
