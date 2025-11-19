В Ульяновской области телефонные мошенники обманули местную епархию

В Ульяновской области телефонные мошенники обманули епархию на 7 млн рублей

Tекст: Валерия Городецкая

Управление МВД по Ульяновской области возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере после обращения представителей Барышской и Инзенской епархии, передает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к ведомству источник.

По его слвоам, афера произошла около недели назад: мошенники воспользовались поддельным аккаунтом мессенджера, чтобы, представившись Симбирской и Новоспасской митрополией, убедить епархию перевести им средства. Было сообщено о якобы срочной необходимости купить дорогостоящую обрядовую одежду.

Епархия, поверив сообщению, перечислила запрошенную сумму – около 7 млн рублей на реквизиты злоумышленников. Пресс-секретарь епархии отказался давать комментарии, ссылаясь на отсутствие полномочий. В митрополии подтвердили сам факт инцидента и рассказали, что заявление в полицию подано, а следствие занимается поиском преступников.

Ранее самые сложные схемы телефонных мошенников выявили в Дагестане и Пензе.