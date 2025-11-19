Скончался создатель лаборатории «Социология и театр» Дмитриевский

В Москве умер создатель лаборатории «Социология и театр» Виталий Дмитриевский

Tекст: Тимур Шайдуллин

В столице на 91-м году жизни скончался Виталий Дмитриевский, один из ведущих российских театроведов и социологов, основатель социологического изучения театра в Ленинграде. О кончине профессора ГИТИС сообщили в телеграм-канале театрального вуза. Там он преподавал более 20 лет.

Дмитриевский был доктором искусствоведения, театроведом, педагогом и одним из заметных социологов российской театральной науки. Его вклад в развитие отечественной социологии театра связан, прежде всего, с организацией в 1966 году лаборатории по изучению театрального зрителя в ЛГИТМиКе, а также с работой группы «Социология и театр», которую он возглавлял 10 лет.

Дмитриевский в разные годы работал преподавателем музыки, старшим научным сотрудником, заведовал кафедрами истории культуры, был академиком нескольких отечественных и международных академий. После переезда в Москву в 1978 году он занимал руководящие посты в Государственном институте искусствознания и Академии хорового искусства, а с 1999 года преподавал в ГИТИСе социологию театра.

Его научные интересы всегда оставались сосредоточены на истории, теории и социологии театра, а среди исследовательских работ особое место занимало изучение наследия Федора Шаляпина, которому Дмитриевский посвятил несколько публикаций. Ученый воспитал новое поколение театроведов и социологов, объединяя в преподавании педантичность, доброту и вдохновение.

ГИТИС выразил соболезнования семье Дмитриевского, а также его близким, друзьям, коллегам и ученикам.

