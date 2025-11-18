105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом, советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто по желанию женщины.5 комментариев
Компания из Твери удалила храм Василия Блаженного с упаковки туалетной бумаги
После жалоб на оскорбление чувств верующих компания «Тверь Тиссью» изменила дизайн своей туалетной бумаги, убрав собор Василия Блаженного и Спасскую башню Кремля с упаковки.
Компания «Тверь Тиссью» убрала изображения собора Василия Блаженного и Спасской башни Кремля с обертки туалетной бумаги, передает ТАСС. По словам представителя фирмы, решение о смене этикетки приняли сразу после возникновения ситуации. Этикетку заменили, сразу после публикаций в медиа, сообщили в компании.
Скандал разгорелся после обращения депутата Госдумы Михаила Матвеева, который сообщил, что использование семантики известных символов на хозяйственных товарах может восприниматься как дискредитация органов власти и оскорбление чувств верующих. Он также пригрозил подать заявление в Генеральную прокуратуру России.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее власти пообещали наказать грузинский ресторан в Оренбурге за использование стилизованного изображения Собора Василия Блаженного с хинкали вместо куполов на листовках.
