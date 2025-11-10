Ресторану в Оренбурге пригрозили штрафом за изображение хинкали вместо куполов

Tекст: Елизавета Шишкова

Дело об административном правонарушении по части 2 статьи 5.26 КоАП РФ в отношении управляющего рестораном «Нино-Вано» поступило в производство мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского района Оренбурга, передает РИА «Новости».

Как следует из материалов суда, с 1 по 30 сентября ресторан распространял рекламные листовки с изображением, которое, по мнению заявителей, оскорбило чувства верующих христиан.

На листовках было стилизованное изображение Собора Василия Блаженного либо схожего православного храма, где вместо куполов были нарисованы хинкали. Жалоба от граждан поступила в полицию, после чего были собраны доказательства и опрошены свидетели. В результате в отношении управляющего составлен административный материал.

Судебное заседание по делу о возможном нарушении законодательства о свободе совести и вероисповедания запланировано на девятое декабря. В пресс-службе объединенных судов Оренбургской области подтвердили факт разбирательства и уточнили подробности претензий к ресторану.

