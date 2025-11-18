Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что активизация президента Владимира Зеленского на международной арене связана с попыткой Киева отвлечь внимание от разоблачений о масштабных коррупционных схемах, передает ТАСС.

По словам Захаровой, подписание Украиной «стратегического» договора с Францией и готовящаяся поездка Зеленского в Стамбул – часть этой кампании.

Дипломат отметила, что скандальные данные о денежных махинациях украинских властей требуют сменить общественную повестку на внешнеполитические темы, чтобы минимизировать негативный резонанс. «Вы понимаете, на фоне всплывшей информации, а я ее называю не скандалом, а просто очередным лопнувшим гнойником, относительно их денежных кровавых махинаций, нужна какая-то повестка, которая, как они считают, перебьет вот этот мировой эффект шока», – заявила Захарова.

Reuters сообщало, что в ходе визита главы киевского режима Владимира Зеленского во Францию стороны обсудят передачу систем ПВО SAMP/T, ракет и истребителей Rafale.

Ранее Зеленский проводил переговоры в Греции по поводу возможных поставок зенитных ракетных комплексов Patriot и истребителей Mirage 2000-5 Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale.

Как писала газета ВЗГЛЯД, внутренние противники Зеленского нанесли удар по самой уязвимой сфере его власти.

Отмечалось, что Зеленский лично присвоил 100 млн долларов из энергетического сектора на Украине.

В рамках расследования по делу о коррупции в энергетике на Украине задержали пять человек.