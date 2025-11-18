Врач Зайцев рассказал, как выбирать сосудосуживающие капли

105 лет назад в России был легализован аборт. Таким образом советская Россия стала первой в мире страной, законодательно разрешившей искусственное прерывание беременности не только по медицинским показаниям, но просто – по желанию женщины.3 комментария
Врач Зайцев рассказал о наименее вредных сосудосуживающих каплях
Добавление гиалуроновой кислоты в сосудосуживающие капли помогает снизить риск иссушения и повреждения слизистой оболочки носа, заявил лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
Гиалуроновая кислота в составе сосудосуживающих капель смягчает воздействие на слизистую и снижает риск повреждений, пояснил Зайце в беседе с «Газетой.Ru».
По словам специалиста, в большинство таких капель входит адреналин, а ксилометазолин является основным действующим веществом, иногда используется оксиметазолин. Зайцев отметил, что чем дешевле препарат, тем меньше добавок и защитных компонентов содержится в его составе, а их отсутствие увеличивает риск пересушивания слизистой.
Капли стоит использовать только при острой необходимости и не более трех–пяти дней подряд, не превышая две–три инсталляции в сутки. Он рекомендовал обходиться без подобных средств, если это возможно, а при возникновении серьезных симптомов – обращаться к врачу, который подберет оптимальное лечение на основе обследования.
По мнению Зайцева, назначение определенных препаратов и отказ от капель возможно только после проведения компьютерной томографии, рентгена или другого специализированного исследования.
