Дед Мороз сообщил о просьбах уехавших из РФ россиян

Дед Мороз: Уехавшие из России просят присылать подарки, напоминающие о родине

Tекст: Мария Иванова

Уехавшие за границу россияне все чаще обращаются к Деду Морозу с просьбами присылать подарки, связанные с воспоминаниями о родине, передает ТАСС.

По словам зимнего волшебника, письма приходят из самых разных стран, включая Америку, Канаду и Австралию.

«Я получаю очень много разных писем из разных стран. Но чаще всего мне пишут люди, которые уехали из России и вынуждены или по желанию, или по ситуации жить за границей. Пишу из Америки, Канады, Австралии. И чаще всего они просят, чтобы я помог им вспомнить, как они здесь жили», – рассказал Дед Мороз.

Он отметил, что за рубежом его просят присылать игрушки, книжки, открытки и фотографии, которые напоминают о жизни в России. Многие из россиян мечтают вновь побывать в стране и хотят иметь вещи, связанные с родиной.

Дед Мороз добавил, что его поклонники за границей часто скучают по России и стараются сохранить хотя бы частичку памяти о ней благодаря его подаркам.

