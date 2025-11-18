Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина

Замглавы МИД Ирана Хатибзаде: Идет подготовка к возможному визиту Путина

Tекст: Антон Антонов

«Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это», – приводит слова Хатибзаде передает РИА «Новости».

Хатибзаде также подчеркнул, что не исключается возможность отдельной поездки российского лидера, вне рамок международных мероприятий. Он отметил, что отношения между Ираном и Россией «глубокие и многослойные», а обмен визитами на высоком уровне не ограничивается только саммитами. По его совам, у двух стран «много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне».

В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Путина запланирован на лето 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва положительно оценивает инициативу провести VII Каспийский саммит 12 августа 2026 года в Тегеране.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.