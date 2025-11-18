  • Новость часаПВО сбила 18 украинских беспилотников над регионами России
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Европа и Япония агрессивно ищут новое место в мире

    Мы наблюдаем резкий всплеск агрессивности на обеих оконечностях Евразии, являющейся достаточно спокойной частью нашей планеты. Западная Европа и Япония ведут себя все более воинственно – и это единственный в их понимании способ привлечь к себе всеобщее внимание.

    Глеб Простаков Глеб Простаков Панда-облигации открывают новую главу финансовой истории России

    Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян От прагматизма до цинизма в политике – один шаг, и США его сделали

    Глава Сирии Аш-Шараа на камеру сыграл в баскетбол с американскими адмиралом и генералом. Штатовские офицеры даже не вспомнили о том, что Шараа в бытность руководителем исламистской террористической группировки «ан-Нусра» в промышленном количестве убивал американских военнослужащих и их союзников.

    18 ноября 2025, 01:58 • Новости дня

    Иран заявил о подготовке к возможному визиту Путина

    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Ирана готовятся к визиту президента России Владимира Путина на Каспийский саммит летом 2026 года, но Путин может посетить Иран также в другое время, сообщил замглавы иранского МИД Саид Хатибзаде.

    «Сейчас на повестке дня находится как минимум визит в рамках саммита глав стран Каспийского моря – сейчас планируется именно это», – приводит слова Хатибзаде передает РИА «Новости».

    Хатибзаде также подчеркнул, что не исключается возможность отдельной поездки российского лидера, вне рамок международных мероприятий. Он отметил, что отношения между Ираном и Россией «глубокие и многослойные», а обмен визитами на высоком уровне не ограничивается только саммитами. По его совам, у двух стран «много причин для того, чтобы видеться в Тегеране и Москве на высочайшем уровне».

    В конце октября посол Ирана в Москве Казем Джалали заявил, что визит Путина запланирован на лето 2026 года, когда пройдет Каспийский саммит.

    Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что Москва положительно оценивает инициативу провести VII Каспийский саммит 12 августа 2026 года в Тегеране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани передал Путину послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    Лавров в ноябре провел телефонный разговор с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи по инициативе иранской стороны. 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном.

    Путин подчеркнул роль профсоюзов во взаимодействии с властью и бизнесом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) занимает лидирующее положение среди профсоюзных объединений и эффективно защищает интересы работников, взаимодействуя с властью и бизнесом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем организации Сергеем Черногаевым.

    Путин отметил, что ФНПР объединяет 44 отраслевых профсоюза, включая работающих граждан и учащихся вузов и колледжей.

    «ФНПР у нас – ведущее профсоюзное объединение, самое крупное и, наверное, наиболее эффективно работающее... почти 20 млн членов профсоюзов, 18,8. Это и работающие люди, и учащиеся средних и высших учебных заведений», – приводятся слова Путина на сайте Кремля.

    Глава государства подчеркнул, что организация выполняет важнейшую государственную функцию – защиту прав и интересов работников.

    Также президент выделил вклад ФНПР в контроль за охраной труда и напомнил о тесном взаимодействии с работодателями и правительством в рамках трехсторонней комиссии. По словам Путина, профсоюзы часто выступают не просто как партнеры, а предъявляют обоснованные претензии, эффективно выполняя свою функцию по защите прав работников.

    «ФНПР осуществляет свои функции и, как партнер в трехсторонней комиссии, работает с работодателями и с правительством. Часто, очень часто выступает не как партнер, а как оппонент, выполняя свою функцию по защите прав работающих. Работы действительно много», – заметил Путин.

    Он также отметил, что в этом году профсоюзное движение в России отмечает ряд юбилеев. Черногаев подтвердил, что в нынешнем году исполняется 120 лет с начала профсоюзного движения в стране и 35 лет с момента создания ФНПР.

    В прошлом году ФНПР избрала нового председателя и ввела должность президента.

    Глава Минобороны Израиля заявил о сохранении оккупации горы Хермон в Сирии
    @ Israel Defense Forces/REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр обороны Израиля Исраэль Кац объявил о том, что израильская армия продолжит находиться как в буферной зоне на границе с Сирией, так и на вершине горы Хермон.

    По его словам, Армия обороны Израиля останется в буферной зоне на границе с Сирией и на сирийской стороне горы Хермон, передает ТАСС. В соцсети X он заявил: «Армия обороны Израиля останется на вершине горы Хермон и в буферной зоне безопасности на юге Сирии».

    В декабре 2024 года израильская армия развернула свои подразделения в буферной зоне на юге Сирии после смены власти в арабской республике. Тогда же ЦАХАЛ взял под контроль сирийскую часть горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив сопротивления со стороны местных сил.

    Голанские высоты, которые были частью Сирии с 1944 года, Израиль занял во время Шестидневной войны 1967 года. В 1981 году Кнессет принял закон о суверенитете Израиля над этой территорией, однако резолюцией 497 Совбеза ООН аннексия была объявлена недействительной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ООН подняла свой флаг на границе Сирии с Израилем. Власти Сирии назвали присутствие войск США в стране обоснованным.

    100 истребителей для Зеленского: миф или угроза

    Президент Франции Эммануэль Макрон и известный комедийный артист Владимир Зеленский подписали соглашение, из которого следует, что Украина получит сотню истребителей Rafale к полутора сотням тех, которые ранее пообещала Швеция. Смеяться можно после слова «Макрон».

    Путин присвоил Стриженовым звания заслуженных артистов России
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин присвоил звание заслуженных артистов Екатерине и Александру Стриженовым.

    Соответствующий указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

    «Присвоить почетные звания: «Заслуженный артист Российской Федерации Стриженовой Екатерине Владимировне – артистке, ведущей программ акционерного общества «Первый канал», город Москва, Стриженову Александру Олеговичу – режиссеру, сценаристу, продюсеру, телеведущему, город Москва», – сказано в документе.

    Ранее Путин присвоил звание заслуженной артистки балерине Большого театра Анастамии Сташкевич.

    В июле Константин Богомолов был удостоен почетного звания «Заслуженный деятель искусств Российской Федерации».

    В феврале Путин подписал указ о присвоении почетного звания заслуженной артистки России актрисе Московского Губернского драматического театра Анне Снаткиной.

    Путин и Нетаньяху обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели обстоятельный обмен мнениями по поводу развития ситуации на Ближнем Востоке, сообщили в Кремле.

    Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, сообщается в Telegram-канале Кремля.

    В ходе беседы лидеры обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание развитию событий в секторе Газа, вопросам реализации соглашения о прекращении огня и обмену удерживаемыми лицами.

    Стороны также детально рассмотрели положение вокруг иранской ядерной программы. Были затронуты вопросы содействия дальнейшей стабилизации в Сирии. Лидеры подтвердили важность продолжения диалога для урегулирования сложных региональных проблем.

    Ранее Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели переговоры по ситуации на Ближнем Востоке 6 октября.

    Иран прекратил обогащение урана после атак на инфраструктуру

    Tекст: Ольга Иванова

    Иран прекратил обогащение урана из-за повреждения своей ключевой ядерной инфраструктуры в результате атак.

    Иран в данный момент не ведет обогащение урана из-за атак на соответствующую инфраструктуру, передает ТАСС. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Аббас Арагчи.

    Дипломат добавил, что в стране отсутствуют незадекларированные ядерные объекты, и все существующие известны Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, верховный лидер Ирана Али Хаменеи высмеял уверенность США в уничтожении ядерной отрасли страны. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил неконструктивную позицию Евросоюза, которая осложняет обсуждение будущего ядерной программы Ирана. Совет Европейского союза объявил о возврате части санкций против Ирана после решения стран «евротройки».


    Путин на неделе провел беседу с главой «Роснефти» Сечиным в Кремле

    Tекст: Ольга Иванова

    Во время визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Москву президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с главой «Роснефти» Игорем Сечиным в Кремле.

    Путин на минувшей неделе провел отдельную беседу с главой компании «Роснефть» Игорем Сечиным, сообщает РИА «Новости». Встреча состоялась в среду в Кремле во время официальных мероприятий, приуроченных к государственному визиту президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Россию.

    Кадры этой беседы были показаны в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана провели личную встречу для обсуждения текущей международной повестки и двусторонних отношений. Дмитрий Песков заявил, что не видит ничего необычного в контактах Касым-Жомарта Токаева с Дональдом Трампом. В Москве состоялась неформальная встреча между Владимиром Путиным и Касым-Жомартом Токаевым.


    Путин назвал День самбо национальным достоянием России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил самбистов, ветеранов спорта, участников и организаторов Дня самбо с праздником, отметив, что День самбо по праву считается национальным достоянием России.

    Президент России Владимир Путин поздравил спортсменов, ветеранов, участников и организаторов с Днем самбо, сообщают РИА «Новости». В своей телеграмме он подчеркнул, что этот праздник связан с уникальным видом единоборств, который появился в России, объединяет людей по всей стране и справедливо считается национальным достоянием.

    Глава государства отметил, что занятия самбо формируют волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику – качества, важные для любого человека в жизни. Путин также обратил внимание на вклад Всероссийской федерации самбо и реализации проекта «Самбо – в школу», который способствует тому, что соревнования и турниры по этому виду спорта проходят в городах и посёлках России.

    Президент напомнил, что российские самбисты достигают выдающихся результатов на престижных международных соревнованиях, а сам вид спорта продолжает динамично развиваться. «Уверен, что нынешний праздник пройдет на достойном организационном, творческом уровне, послужит популяризации самбо, продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни. Желаю вам всего наилучшего», – заключил Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин заявил, что при современных взносах не стал бы мастером спорта. Путин вспоминал, как его тренер Анатолий Рахлин учил бороться до последнего. Он также назвал самбо национальным видом спорта.

    Тегеран отказался от переговоров с «евротройкой» по ядерной программе

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Ирана объявили, что прекращают диалог по ядерной теме с европейскими странами, ссылаясь на действия по механизму snapback.

    Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не собирается возобновлять переговоры с Великобританией, Германией и Францией по иранской ядерной программе, передает ТАСС. Причиной такого решения стало инициирование «евротройкой» механизма snapback, направленного на восстановление антииранских санкций Совета Безопасности ООН.

    Хатибзаде уточнил, что обсуждение атомной повестки с «евротройкой» завершается, поскольку, по его мнению, европейские страны действовали вразрез с нормами международного права. Он подчеркнул, что с Германией, Францией и Британией сохраняются отношения по другим вопросам, однако диалог по ядерной тематике более невозможен.

    Совет Безопасности ООН 26 сентября отклонил предложенный Россией и Китаем проект резолюции, который продлевал на шесть месяцев действие резолюции 2231, поддерживающей соглашение по иранской ядерной программе. 28 сентября Совбез ввел в действие комплекс санкций против Ирана.

    29 сентября Совет Евросоюза, вслед за «евротройкой», частично восстановил рестрикции против Ирана. Эти меры включают запрет на въезд некоторых лиц, заморозку активов, торговые ограничения, ограничения в работе иранских банков в Европе и запрет обслуживания иранских грузовых рейсов в европейских аэропортах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Египта обсудили иранскую ядерную программу, отметив необходимость предотвратить новую эскалацию. Иран прекратил обогащение урана из-за повреждения ключевой ядерной инфраструктуры в результате атак.

    Песков заявил о необходимости тщательной подготовки встречи Путина и Трампа

    Tекст: Ольга Иванова

    Кремль выразил стремление провести встречу президентов России и США в ближайшее время, как только будут подготовлены соответствующие условия.

    Для результативной встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа необходима тщательная подготовка, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге подчеркнул, что в Москве и Вашингтоне уже высказывались заявления, подтверждающие важность глубокой проработки всех деталей встречи для достижения ощутимого результата.

    Песков отметил, что Москва заинтересована в том, чтобы необходимые условия для саммита были созданы как можно скорее. По его словам, «как только эта подготовка будет выполнена и будут созданы условия для проведения саммита, надеемся, он состоится». Он добавил, что пока сложно прогнозировать точную дату наступления этих условий, однако в Москве рассчитывают, что они сложатся в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков допустил возможность проведения встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

    Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр России Михаил Мишустин встретился с первым вице-президентом Ирана Мохаммадом Резой Арефом, который прибыл в Москву для участия в заседании Совета глав правительств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Встреча проходит на фоне заседания, завершающего председательство России в ШОС в 2024-2025 годах, передает ТАСС.

    На мероприятии особое внимание уделяется вопросам развития цифровой экономики, энергетики, зеленой промышленности, искусственного интеллекта, науки, инноваций. Также главы правительств обсуждают меры по реализации Стратегии развития ШОС до 2035 года.

    На повестке дня – расширение торгово-экономических и культурно-гуманитарных связей между странами-участницами. Среди ключевых тем – вопросы образования, культуры, туризма, здравоохранения, спорта и молодежных обменов.

    В настоящий момент членами ШОС являются Белоруссия, Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Иран официально присоединился к ШОС в июле 2023 года после подписания меморандума в Самарканде в сентябре 2022 года.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров и глава МИД Ирана Аббас Аракчи обсудили иранскую ядерную программу.

    Путин отметил значение изменений ученического договора в Трудовом кодексе

    Путин: Изменения в ТК об ученическом договоре важно для подготовки кадров России

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые изменения в Трудовом кодексе, которые подготовила Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР), важны для процесса подготовки кадров, заявил президент России Владимир Путин на встрече с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым.

    По его словам, новые нормы по ученическим договорам будут касаться примерно 400 тыс. человек, однако «это имеет значение для подготовки кадров», передает ТАСС.

    Ранее в июне зампред ФНПР Нина Кузьмина разъясняла, что сейчас ученический договор оформляется как дополнительный к основному трудовому контракту. Разработанный профсоюзами законопроект призван разрешить заключать трудовые соглашения с соискателями на потенциальное рабочее место с отложенной датой начала работы.

    Кузьмина объясняла, что такой подход даст возможность наставникам заранее работать с возможными сотрудниками.

    Ранее ФНПР предложила изменить Трудовой кодекс о платформенной занятости.

    Путин отметил эффективность ФНПР.

    Путин: Профсоюзы продолжают работать в опасных условиях в зоне СВО

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на встрече с председателем Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергеем Черногаевым обратил внимание на то, что профсоюзы продолжают работу в сложных и опасных условиях зоны спецоперации.

    Черногаев сообщил, что профсоюзы собрали свыше 4 млрд рублей для помощи участникам спецоперации и их семьям, а также отправили более 38 тыс. тонн гуманитарных грузов, передает ТАСС.

    Кроме того, по его словам, около 42 тыс. членов профсоюзов стали постоянными донорами, в результате чего удалось собрать 90 тонн донорской крови.

    Черногаев рассказал, что инициирована акция «Профсоюзы России – Za СВОих», направленная на обеспечение противоосколочной защиты специалистов оперативных служб, а также жителей приграничных территорий, участвующих в сельскохозяйственных работах. На эту акцию было собрано 377 млн рублей.

    Путин подчеркнул, что профсоюзы продолжают работу в непростых условиях, реализуя важные социальные и гуманитарные инициативы.

    «То есть продолжают работать в непростых, скажем так, опасных условиях», – указал Путин.

    Напомним, Путин в понедельник встретился с главой ФНПР. Глава государства отметил эффективность ФНПР.

    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников

    Вице-президент РСПП Черепов: Главная цель профсоюзов – повышать социальную ответственность бизнеса

    Вице-президент РСПП: Профсоюзы создают условия для активного долголетия работников
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Совместная работа бизнеса и профсоюзов приносит конкретные результаты. Например, за год благодаря программам профилактики и вакцинации заболеваемость на предприятиях снизилась на 15%, сказал газете ВЗГЛЯД вице-президент РСПП Виктор Черепов. В понедельник президент Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым.

    «Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) активно взаимодействует с Федерацией независимых профсоюзов России (ФНПР) в рамках Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Особенно продуктивно наше сотрудничество в семи рабочих группах, где рассматриваются ключевые вопросы социально-экономического развития страны», – заявил Виктор Черепов, вице-президент РСПП.

    Он подчеркнул важность ответственного подхода к социальной политике на предприятиях: «Неслучайно ФНПР стала генеральным партнером премии «Лидеры ответственного бизнеса», утвержденной президентом России Владимиром Путиным. Мы оцениваем не только экономические показатели компаний, но и уровень заработной платы, организацию досуга сотрудников, условия для занятий спортом и охрану здоровья».

    «Ключевое направление – создание условий для активного долголетия работников, – отметил Черепов. – Наша совместная работа с ФНПР уже дает результаты: за последний год заболеваемость на предприятиях снизилась на 15% благодаря своевременной профилактике и вакцинации».

    Говоря о перспективах развития профсоюзного движения, представитель РСПП заявил: «Мы рассматриваем ФНПР как нашего стратегического партнера. Трудовые коллективы заинтересованы во вступлении в РСПП, что позволяет создавать консолидированную силу с общими интересами для решения актуальных вопросов».

    В понедельник Владимир Путин провел рабочую встречу с председателем ФНПР Сергеем Черногаевым. По словам главы государства, федерация объединяет 44 отраслевых общероссийских профсоюза и 18,8 млн членов. «Выполняет важнейшую государственную функцию, просто важнейшую – по защите прав, интересов работников. И многое делает по контролю за охраной труда, что тоже немаловажно», – отметил Путин.

    Черногаев, свою очередь, отметил, что ФНПР представлена в 86 территориальных объединениях. «Мы эффективно работаем в рамках Российской трехсторонней комиссии. <…> Мы внесли порядка 25 инициатив, по которым уже приняты решения или которые сейчас находятся в работе. Основные здесь представлены: в основном это индексация пенсий работающим пенсионерам с 1 января. [Мера] распространилась почти на восемь миллионов работающих человек», – указал он.

    «Законодательно установлена норма об опережающем росте МРОТ темпами, превышающими темпы роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен. Заработная плата выросла у 4,2 млн работников, а с 1 января 2026 года вырастет еще практически у пяти млн работников. Внесены изменения в ТК в части установления дополнительных выплат работникам, выполняющим функции наставников в сфере труда. Это норма коснулась четырех млн человек», – продолжил глава ФНПР.

    Кроме того, по его словам, ФНПР в рамках поддержки участников СВО и их семей собрала более четырех млрд руб., а также отправила свыше 38 тыс. тонн гуманитарных грузов и продовольственных наборов.

    Песков анонсировал встречу Путина с главой Федерации независимых профсоюзов

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин в понедельник планирует провести встречу с руководителем Федерации независимых профсоюзов России Сергеем Черногаевым, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Встреча пройдет в Кремле, она состоится в открытом формате, указал Песков, передает ТАСС.

    В декабре Путин подписал указ о включении новых членов в состав Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), он включил в него Черногаева.

    Совбез ООН принял резолюцию США по урегулированию ситуации в Газе

    Tекст: Антон Антонов

    Совет Безопасности ООН поддержал американскую резолюцию о создании временного органа управления и международных сил в Газе, сообщают информационные агентства.

    За предложенную США резолюцию проголосовали 13 из 15 членов Совета Безопасности ООН, воздержались Россия и Китай, передает РИА «Новости».

    Документ предусматривает формирование временного органа управления в секторе Газа – так называемого «совета мира» – а также введение международных стабилизационных сил с мандатом на двухлетний срок.

    В тексте указывается, что возможность создания палестинского государства может рассматриваться после реформирования Палестинской администрации и начала процесса восстановления Газы. Двугосударственная формула урегулирования палестино-израильского конфликта в документе не упоминается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия подготовила альтернативный проект резолюции Совета Безопасности ООН по Газе.

    План Вашингтона по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов, исключается прямое или косвенное участие движения ХАМАС в будущей системе управления сектором. ХАМАС заявило, что американский проект резолюции не обеспечит стабилизацию ситуации и требует поиска других вариантов.

    Израильские власти исключили возможность создания палестинского государства и настаивают на полном разоружении сектора Газа.

