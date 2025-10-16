  • Новость часаПесков подтвердил телефонный разговор Путина и Трампа
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Друзья, противники и попутчики России в Латинской Америке

    Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Заигрывание с украинским национализмом ведет в пропасть

    Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.

    Антон Крылов Антон Крылов Русская кухня – «мягкая сила»

    Говорить, что русской кухне не нужна поддержка на государственном уровне – это как утверждать, что человек с ампутированными ногами может на равных соревноваться в беге со здоровыми тренированными спортсменами.

    16 октября 2025, 20:02 • Новости дня

    Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от аятоллы Хаменеи

    Али Лариджани в ходе визита в Россию встретился с Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана.

    Tекст: Денис Тельманов

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе визита в Россию он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

    «Сегодня вечером… Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.

    Как писала газета ВЗЛЯД, ранее стало известно, что после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона через администрацию президента России передала Ирану послание о нежелании начинать новую войну.

    Кроме того, 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года.


    13 октября 2025, 22:31 • Новости дня
    Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона.

    В итоговом заявлении встречи в Шарм-эш-Шейхе отмечается, что конфликт в секторе Газа ослабил стабильность и уверенность народов Ближнего Востока, передает ТАСС.

    Участники «саммита мира» в египетском Шарм-эш-Шейхе пришли к единому мнению, что военный конфликт в Газе существенно подорвал существующий миропорядок и чувство безопасности у всех народов региона. В итоговом документе говорится, что мир увидел, что международное сообщество начало постепенно утрачивать чувство гуманности.

    На встрече было принято решение о тесном сотрудничестве для реализации положений соглашения по Газе. Особое внимание уделено необходимости объединения усилий международного сообщества для выполнения достигнутых договоренностей, среди которых полное прекращение огня, завершение обмена заложниками и заключенными, вывод израильских войск, а также доставка гуманитарной и чрезвычайной помощи в сектор.

    Египет подтвердил свою поддержку законных прав палестинского народа на безопасную и мирную жизнь в независимом государстве в границах 1967 года. Президент Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что Египет будет работать с региональными и мировыми партнерами для построения справедливого и мирного Ближнего Востока, основанного на равенстве и добрососедстве.

    Ранее президент США Дональд Трамп подписал договор о прекращении конфликта в секторе Газа на саммите в Египте.

    До этого Трамп объявил о заключении мирного соглашения на Ближнем Востоке.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность соблюдать соглашение о прекращении огня при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что освобождение израильских заложников и палестинских заключенных без создания независимого государства Палестина не приведет к долгосрочным изменениям.

    14 октября 2025, 06:58 • Новости дня
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    Berliner Zeitung: Германия изоляцией расплачивается за политику Бербок
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Фридрих Мерц не играл никакой роли на саммите в Шарм-эль-Шейхе по урегулированию конфликта в секторе Газа, так Германия расплачивается за политику Анналены Бербок на посту главы МИД, пишет Berliner Zeitung.

    В публикации Berliner Zeitung отмечается, что Германия потеряла доверие не только в арабском мире, но и на всем глобальном Юге, передает РИА «Новости».

    Автор подчеркивает, что экс-министр иностранных дел Анналена Бербок, бывший канцлер Олаф Шольц и нынешний глава правительства Фридрих Мерц растеряли это влияние из-за своих действий и заявлений.

    Особое внимание в статье уделено роли Мерца на прошедшем саммите, где он не принимал участия в ключевых обсуждениях, не давал пресс-конференций и фактически остался в стороне от главных событий. По мнению автора, одной из причин изоляции стали неосторожные заявления Бербок в октябре 2024 года, которые могли быть восприняты как оправдание действий Израиля против мирного населения.

    «Сегодня Германия расплачивается за эту политику. В Шарм-эль-Шейхе изоляция страны становится очевидной», – констатирует Berliner Zeitung.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры США, Египта, Катара и Турции подписали мирный договор по сектору Газа на саммите в Шарм-эш-Шейхе. США, Египет, Катар и Турция приняли декларацию по Ближнему Востоку.

    Бербок была назначена председателем Генассамблеи ООН.

    16 октября 2025, 14:40 • Видео
    ЕС отказался от «стены беспилотников»

    Страны Евросоюза отказались от проекта со «стеной дронов», который предложила Еврокомиссия для «защиты от России». Причина банальна: нет денег, но, вопреки пропаганде НАТО, есть сомнения, что Россия действительно готовит нападение на ЕС.

    14 октября 2025, 20:18 • Новости дня
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по Газе
    @ Belal Abu Amer/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп сообщил о начале второго этапа мирного плана по урегулированию ситуации в секторе Газа.

    В публикации в социальной сети Truth Social Трамп заявил, что «все 20 заложников были освобождены», передает ТАСС. «Второй этап начинается сейчас же», – написал он.

    Он также отметил, что тела погибших пока не возвращены.

    Ранее Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    13 октября 2025, 20:51 • Новости дня
    Израильские военные получили четыре тела заложников

    Израильские военные получили четыре гроба с телами заложников

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военные Израиля получили через сотрудников Международного комитета Красного Креста четыре гроба с останками заложников.

    Согласно сообщению армейской пресс-службы, сейчас гробы везут на территорию Израиля, где планируется проведение процедуры опознания останков, передает ТАСС.

    Ранее группировка «Бригады Иззэддина аль-Кассама», действующая как военное крыло ХАМАС, объявила о готовящейся передаче Израилю тел четырех погибших заложников и назвала их имена.

    До этого в секторе Газа 13 израильских заложников, среди которых уроженец Донбасса Максим Харкин, были переданы Красному Кресту для дальнейшей передачи израильским военным.

    14 октября 2025, 21:30 • Новости дня
    Трамп подшутил над Макроном на мирном саммите по Газе

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп во время выступления на мирном саммите по Газе поблагодарил многочисленных глав государств, присутствовавших в Египте, за этот исторический день и подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном.

    Поднявшись на место выступления, американский президент обернулся, ожидая, что увидит главу французского государства позади себя, но тот занял свое место в зале среди других глав государств, что удивило Трампа. «Я представлял себе, что Эммануэль стоит где-то позади меня... Не могу поверить, что ты сегодня стараешься не привлекать к себе внимания!» – приводит шутку Трампа телеканал BFMTV.

    Эта шутка заставила значительную часть аудитории от души посмеяться, а Трамп перед продолжением велеречивых благодарностей отметил, указав на Макрона: «Он мой друг».

    Источники телеканала сообщили, что Макрон отказался выйти на трибуну и тем поддержать Трампа, как другие главы государств. «Он не хотел поддерживать лидера, который говорит. Это не то, чего французы ожидают от своего президента», – сообщили представители окружения Макрона телеканалу BFMTV.

    Но и тех, кто не прочь создать фон Трампу, набралось достаточно: премьер-министр Великобритании Кир Стармер и председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони, к примеру, в то время как большинство участников саммита разместились в зале.

    «Не знаю, почему они решили встать за меня, но они здесь. Завтра они все станут очень знамениты», – подшутил Трамп и над ними.

    Напомним, 13 октября в Египте на мирном саммите по Газе Трамп заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона. В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов.

    14 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    США, Турция, Катар и Египет приняли декларацию по Ближнему Востоку

    Tекст: Антон Антонов

    Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, заявили США, Турция, Катар и Египет в совместной декларации.

    В совместной декларации, опубликованной на сайте Белого дома, США, Турция, Катар и Египет выразили приверженность разрешать дальнейшие споры на Ближнем Востоке исключительно дипломатическими методами, передает ТАСС.

    «Мы признаем, что Ближний Восток не в состоянии выдержать бесконечного цикла продолжительных войн, застопорившихся переговоров или частичного, неполного или избирательного применения достигнутых договоренностей», – говорится в декларации.

    В декларации особо подчеркивается важность построения такого мира, при котором и палестинцы, и израильтяне смогут процветать «при защите их основных прав человека, гарантиях безопасности и уважении достоинства», передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп, глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани подписали на саммите в Шарм-эш-Шейхе всеобъемлющий документ по мирному урегулированию конфликта вокруг сектора Газа.

    14 октября 2025, 10:43 • Новости дня
    Трамп предложил израильскому президенту помиловать Нетаньяху

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп во время выступления в Кнессете после освобождения заложников неожиданно призвал израильского президента Ицхака Герцога рассмотреть возможность помилования премьера страны Биньямина Нетаньяху.

    Трамп выступил с инициативой помиловать Биньямина Нетаньяху во время заседания израильского парламента, сообщает New York Times.

    Американский президент обратился к президенту Израиля Ицхаку Герцогу с неожиданным предложением. «Мистер президент, почему бы вам не дать ему помилование?» – заявил он публично.

    Нетаньяху находится под следствием с 2020 года по трем коррупционным делам, связанным с получением подарков, вмешательством в следственные и судебные процессы и требованием лояльного освещения в СМИ. Он последовательно отвергает все обвинения.

    Израильские юристы выразили сомнения в возможности помилования на данной стадии разбирательства. Они отмечали, что прецедент досрочного помилования был лишь однажды в израильской истории – в 1986 году. Тогда фигурантов дела о сокрытии убийства палестинских боевиков помиловали до предъявления обвинений.

    Верховный суд тогда признал право президента на подобную меру, однако эксперты считают, что ситуация Нетаньяху существенно отличается по сути.

    Эксперт по конституционному праву Сюзи Навот подчеркнула, что премьеру вряд ли удастся воспользоваться этим прецедентом, так как обвинения против него – не по линии национальной безопасности, а по коррупции, что уже приводило к осуждению других высокопоставленных израильских политиков.

    Ранее президент США Дональд Трамп на саммите по сектору Газа заявил о невозможности начала третьей мировой войны, особенно на Ближнем Востоке.

    В июне генпрокурор Израиля предъявил Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием по трем уголовным делам, включая «дело 4000». В нем речь идет о предоставлении преференций компании «Безек» в обмен на положительное освещение в СМИ. Обвинительные заключения были переданы в суд в январе 2020 года.

    Все обвинения Нетаньяху отвергал.

    14 октября 2025, 08:39 • Новости дня
    Мать Харкина: Сын содержался в плену ХАМАС лучше других благодаря России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Максим Харкин содержался в плену ХАМАС в более комфортных условиях, чем другие заложники, рассказала мать освобожденного Наталья Харкин.

    По ее словам, условия содержания Максима Харкина в плену ХАМАС были лучше, чем у других заложников, передает ТАСС.

    Харкин добавила: «Максим там находился в более хороших условиях, [чем другие заложники]. Он мне сказал, что это благодаря Владимиру Владимировичу Путину».

    Мать отметила, что Максим значительно похудел за время плена – он потерял около 30 килограммов веса. Несмотря на это, по ее словам, молодой человек остался крепким и сильным. Она также добавила, что парень сейчас очень бледен, но находится в хорошем моральном состоянии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ХАМАС объявил об освобождении двадцати заложников из сектора Газа. Семь израильских заложников переданы Красному Кресту в Газе. Вторая группа израильских заложников также передана Красному Кресту.

    14 октября 2025, 01:50 • Новости дня
    ХАМАС объявило о готовности наладить отношения с Палестинской администрацией

    Tекст: Антон Антонов

    Движение ХАМАС выразило готовность начать новый этап взаимодействия с Палестинской национальной администрацией, которую возглавляет президент Палестины Махмуд Аббас, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на представителя ХАМАС.

    «Мы готовы открыть новую страницу в отношениях с Палестинской администрацией», – приводит текст сообщения ТАСС со ссылкой на Al Arabiya.

    Также в ХАМАС заявили, что тема разоружения в секторе Газа преувеличена, и выразили убежденность в возможности урегулирования этого вопроса. Подчеркивается, что «разоружение – это сложный и запутанный вопрос.

    В организации считают, что решения по сдаче оружия и будущему управлению сектором Газа должны приниматься на основе национального консенсуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, палестинские группировки освободили 20 израильских заложников в рамках соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Израиль освободил почти 2 тыс.  палестинцев.

    Израиль в 2005 году вывел войска и еврейские поселения из сектора Газа, после чего контроль перешел к ПНА. Однако победа ХАМАС на парламентских выборах привела к расколу с движением ФАТХ и полной передаче власти в Газе радикалам, а ПНА сохранила контроль над Западным берегом Иордана. Власти Палестины регулярно заявляют о намерении восстановить юрисдикцию ПНА над сектором Газа.

    15 октября 2025, 08:27 • Новости дня
    Турция добилась изменений в документе по урегулированию в Газе

    Турция настояла на изменении формулировок совместного документа по Газе

    Tекст: Вера Басилая

    Турция добилась внесения правок в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, спор произошел из-за одного слова, сообщает турецкая проправительственная газета Hurriyet.

    Турция добилась внесения изменений в текст совместного документа по урегулированию ситуации в секторе Газа, передает РИА «Новости» со ссылкой на турецкую проправительственную газету Hurriyet.

    Переговоры по формулировкам продолжались до последней минуты саммита. Всеобъемлющий документ для мирного урегулирования конфликта подписали на встрече в Шарм-эш-Шейхе лидеры США, Турции, Египта и Катара.

    Колумнист издания Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным кругам, сообщил, что переговоры по тексту продолжались до последних 15 минут, но вскоре возник кризис из-за одного слова.

    В итоге, по настоянию Анкары, одно слово было удалено из текста, а другое, предложенное Турцией, – включено. При этом, о каком именно выражении идет речь, не уточняется.

    Ранее Анкара настояла на недопустимости присутствия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на саммите по Газе.

    Несколько других стран-участников встречи поддержали ее позицию. Участники «саммита мира» заявили о подорванном миропорядке из-за конфликта в Газе.

    Военное крыло ХАМАС выразило готовность придерживаться соглашения о прекращении огня в Газе при условии аналогичных шагов со стороны Израиля.

    14 октября 2025, 05:45 • Новости дня
    Организатор «Евровидения» решил не проводить голосование по участию Израиля

    EBU отменил голосование по участию Израиля в «Евровидении»

    Tекст: Антон Антонов

    Европейский вещательный союз (EBU) отменил запланированное голосование по поводу участия Израиля в конкурсе «Евровидение» в 2026 году, сообщает организатор конкурса.

    «Организаторы песенного конкурса »Евровидение« не станут проводить в ноябре онлайн-встречу для голосования по вопросу участия Израиля», – приводит текст сообщения РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    Обсуждение этого вопроса перенесено на декабрь, когда совет директоров EBU соберется на сезонную генеральную ассамблею. Решение связано с перемирием на Ближнем Востоке.

    Ранее EBU направил участникам конкурса письмо, в котором анонсировалось голосование по вопросу о недопуске израильской телекомпании Kan к трансляции Евровидения. Поводом для такого шага стали угрозы бойкота со стороны вещателей из Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии и Словении в случае участия Израиля в конкурсе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    14 октября 2025, 21:44 • Новости дня
    Трамп пригрозил разоружить ХАМАС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп пригрозил палестинскому движению ХАМАС принудительным разоружением, если оно самостоятельно не выполнит свои обязательства.

    Американский лидер сделал это заявление журналистам в Белом доме, выступая на встрече со своим аргентинским коллегой Хавьером Милеем, передает РИА «Новости».

    «Они сказали, что разоружатся. Если этого не произойдет – мы разоружим их. Я не обязан объяснять как, но они знают, что я не шучу», – сказал Трамп.

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о намерении добиться разоружения ХАМАС и демилитаризации Газы в рамках плана, поддержанного США, даже силовым путем.

    14 октября 2025, 22:50 • Новости дня
    Израиль отказался открывать КПП «Рафах» из-за ХАМАС

    Tекст: Ирма Каплан

    Из-за нарушений со стороны ХАМАС договоренностей по выдаче тел погибших израильтян, контрольно-пропускной пункт (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа и Египта открыт не будет, заявила израильская сторона.

    Политические силы приняли рекомендацию оборонного ведомства и решили ввести санкции против ХАМАС в связи с их нарушением своих обязательств по возвращению тел заложников.

    «Среди прочих мер, контрольно-пропускной пункт «Рафах» завтра не откроется для выезда жителей Газы, как это предусмотрено соглашением, и поток гуманитарной помощи в сектор Газа будет сокращен», – приводит портал Ynet решение Израиля.

    Напомним, в секторе Газа вступил в силу режим прекращения огня между Израилем и ХАМАС.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посредники в лице Египта, Катара и Турции, а также администрация США  предоставили ХАМАС гарантии невозобновления боевых действий. В Израиле заявили, что возвращение граждан страны, удерживаемых в секторе Газа в заложниках, ожидается в начале следующей недели.

    14 октября 2025, 13:19 • Новости дня
    CAS отклонил апелляцию Израиля по недопуску на чемпионат мира

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Спортивный арбитражный суд (CAS) оставил без удовлетворения просьбы Федерации гимнастики Израиля о срочных мерах по допуску спортсменов страны на чемпионат мира в Джакарте, отметив отсутствие у FIG полномочий влиять на выдачу виз, сообщает пресс-служба CAS.

    Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию Федерации гимнастики Израиля (IGF) и два ходатайства на принятие срочных мер, передает ТАСС.

    Это решение связано с недопуском израильских гимнастов к чемпионату мира в Джакарте, который пройдет с 19 по 25 октября. Причиной стал отказ Индонезии в выдаче въездных виз спортсменам из Израиля.

    Ранее министр Индонезии Юсрил Ихза Махендра заявил, что израильтяне не получат визы, а Международная федерация гимнастики (FIG) «приняли к сведению» эту позицию. IGF утверждала, что «устав FIG обязывает исполнительный комитет организации принимать решение в случае, если въездные визы не выдаются всем участвующим делегациям». Федерация также посчитала бездействие FIG отказом в правосудии и дискриминацией.

    CAS сообщил об отклонении обоих ходатайств о срочных мерах. Первая апелляция IGF будет прекращена из-за отсутствия юрисдикции у суда. При этом апелляция шести израильских спортсменов, требовавших обеспечить их участие или отменить турнир, всё ещё находится на рассмотрении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Индонезии отказали в выдаче виз спортсменам сборной Израиля для участия в чемпионате мира по гимнастике.

    14 октября 2025, 14:12 • Новости дня
    Названа необходимая для восстановления сектора Газа сумма

    В ООН оценили траты на восстановление сектора Газа в 70 млрд долларов

    Tекст: Валерия Городецкая

    Восстановление разрушенного сектора Газа, по предварительным оценкам, обойдется в сумму около 70 млрд долларов, заявил специальный представитель администратора по программе помощи палестинскому народу Программы развития ООН (ПРООН) Яко Силлиерс.

    По словам Силлиерса, сумма в 70 млрд долларов была названа на основании совместной оперативной оценки ущерба, проведенной ООН, Европейским союзом и Всемирным банком, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что восстановление потребует тщательной расстановки приоритетов и выбора ключевых территорий для реконструкции.

    По словам представителя ПРООН, не все районы сектора Газа могут быть восстановлены.

    Ранее президент США Дональд Трамп назвал приоритетом заботу о жителях сектора Газа и предложил начать восстановление разрушенной инфраструктуры до обсуждения преобразований региона.

    Он также заявил о завершении конфликта в Газе и сообщил, что радикальное движение ХАМАС согласно на разоружение в рамках мирного урегулирования.

