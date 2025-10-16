Безусловные союзники России в ЛатАме – Куба, Венесуэла и Никарагуа – традиционно противостоят США и видят в России партнера. Противоположный лагерь составляют страны, тесно связанные с Вашингтоном...2 комментария
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание от аятоллы Хаменеи
Али Лариджани в ходе визита в Россию встретился с Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана.
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе визита в Россию он провел встречу с президентом Владимиром Путиным и передал ему послание от верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
«Сегодня вечером… Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера», – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале иранского политика, передает РИА «Новости».
Он добавил, что в ходе встречи обсудил с Путиным двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой.
Как писала газета ВЗЛЯД, ранее стало известно, что после телефонного разговора Владимира Путина с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху израильская сторона через администрацию президента России передала Ирану послание о нежелании начинать новую войну.
Кроме того, 2 октября вступил в силу Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном, подписанный в Москве в январе 2025 года.