Глава МИД Ирана сообщил об итогах переговоров Путина и Нетаньяху для страны
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи рассказал, чем обернулся для республики телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по ситуации в секторе Газа.
«Три-четыре дня назад состоялся телефонный разговор между Путиным и Нетаньяху. На следующий день нашему послу в Москве из администрации президента передали послание Нетаньяху о том, что тот не хочет новой войны с нашей страной», – приводит ТАСС его слова в эфире государственного ТВ.
Переговоры Путина и Нетаньяху состоялись 6 октября и стороны уделили внимание вопросу об иранской ядерной программе. На саммите Центральная Азия – Россия 9 октября Путин заявил о сигналах от израильского руководства о заинтересованности в урегулировании конфликта с Ираном.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.