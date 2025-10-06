НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.16 комментариев
Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.
Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.
Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.
В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.