Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

Tекст: Ольга Иванова

Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.