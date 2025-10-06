  • Новость часаСуд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в синагоге Пятигорска
    Британская разведка наткнулась на российскую космическую оборону
    Обозначена роль Зурабишвили в попытке государственного переворота в Грузии
    В Эстонии ответили Меркель на обвинения Прибалтики в начале спецоперации
    Названы первые серьезные симптомы образования тромбов
    ЕС готовит санкции против привязанного к рублю стейблкоина A7A5
    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе
    Макрон поручил ушедшему в отставку Лекорню провести переговоры о новом правительстве
    Венесуэла сообщила об угрозе взрыва посольства США в Каракасе
    Генштаб ВСУ сообщил о создании нового рода войск на Украине
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    16 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    8 комментариев
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 21:02 • Новости дня

    Путин обсудил с Нетаньяху план нормализации в Газе

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, уделив особое внимание перспективам урегулирования палестинского вопроса и плану по Газе.

    Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, сообщается в Telegram-канале Кремля. В ходе беседы лидеры подробно обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, включая выдвинутый президентом США план по нормализации в секторе Газа. Было отмечено, что Россия неизменно выступает за комплексное урегулирование палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

    Стороны также обменялись мнениями по другим региональным вопросам. Особое внимание было уделено поиску дипломатических решений по иранской ядерной программе и дальнейшей стабилизации обстановки в Сирии.

    В преддверии дня рождения Владимира Путина Биньямин Нетаньяху поздравил российского президента и пожелал ему всего наилучшего. В ответ Путин поздравил премьер-министра Израиля и израильский народ с наступающим праздником Суккот.

    5 октября 2025, 12:00 • Новости дня
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    Путин: Поставки Tomahawk Украине разрушат отношения России и США
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дарья Григоренко

    Поставки Украине ракет Tomahawk разрушат позитивные тенденции в отношениях между Россией и США, заявил президент России Владимир Путин в интервью журналисту канала «Россия 1» Павлу Зарубину.

    «Были вопросы, связанные, скажем, с обсуждением проблем с поставками новых систем оружия, в том числе дальнобойных систем, высокой точности. «Томагавки» и так далее. Я уже сказал, что это приведет к разрушению наших отношений, во всяком случае наметившихся позитивных тенденций в этих отношениях», – отметил российский лидер, передает РИА «Новости».

    Ранее Путин заявил, что передача ракет Tomahawk Киеву не повлияет на ситуацию на фронте. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что поставки крылатых ракет Tomahawk Киеву, если они состоятся, приведут к росту напряженности и ответу Москвы.

    Также ранее сообщалось, что администрация Трампа столкнулась с трудностями при рассмотрении запроса Киева на поставку дальнобойных ракет Tomahawk («Томагавк»), часть из которых предназначена ВМС США.

    Комментарии (36)
    5 октября 2025, 18:46 • Новости дня
    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ

    Трамп назвал «хорошей идеей» предложение Путина по ДСНВ

    Трамп отреагировал на предложение Путина по ДСНВ
    @ Benjamin Applebaum/Dod/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп оценил инициативу Москвы по ядерному соглашению, назвав это предложение потенциально позитивным шагом на фоне напряженности.

    Президент США Дональд Трамп прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении действия договора по ядерному оружию, передает РИА «Новости». В ответ на вопрос журналистов, американский лидер отметил: «Звучит как хорошая идея для меня».

    По словам Трампа, обсуждение вопроса о продлении соглашения по ядерным вооружениям остается актуальным для обеих стран. Он не уточнил, какие дальнейшие шаги планируются со стороны американской администрации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил о готовности сохранить ограничения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подчеркнул, что тем самым Путин «протягивает руку» США.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 10:20 • Видео
    Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

    Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 14:50 • Новости дня
    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг

    МИД Израиля опроверг информацию о якобы жестоком обращении с Тунберг

    МИД Израиля оценил данные о жестоком обращении с Гретой Тунберг
    @ Kike Rincafan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство иностранных дел Израиля опровергло появившиеся в ряде СМИ сообщения о якобы жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими участниками так называемой Флотилии стойкости.

    В заявлении пресс-службы МИД говорится: «Заявления о жестоком обращении с Гретой Тунберг и другими задержанными из флотилии ХАМАС-Сумуд являются наглой ложью. Все законные права задержанных полностью соблюдены», передает РИА «Новости».

    В ведомстве обратили внимание, что сама Грета Тунберг и другие задержанные не только не просили об ускорении их депортации, но и настаивали на продлении срока их содержания под стражей в Израиле.

    МИД Израиля также добавил, что Тунберг не обращалась к израильским властям с жалобами на подобные обвинения, поскольку, по словам ведомства, «такого никогда не происходило».

    Накануне The Guardian сообщила, что шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в июне армия Израиля уже провела операцию по задержанию судна Madleen с 12 пропалестинскими активистами, включая экоактивистку Грету Тунберг. Тогда гуманитарное судно «Флотилии свободы» с Гретой Тунберг и Римой Хассан на борту отправилось из итальянского порта Катания в сектор Газа и было задержано израильскими военными. 1 сентября израильские министры начали разрабатывать планы по задержанию Тунберг в «условиях террористического уровня».

    Комментарии (23)
    6 октября 2025, 03:55 • Новости дня
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    Мерц выступил за отказ Германии от «Евровидения» в случае исключения Израиля
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Даже обсуждение вопроса об исключении Израиля из международного музыкального конкурса «Евровидение» является скандалом, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я считаю скандалом даже само обсуждение данного вопроса. Израиль – его часть», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ARD.

    Канцлер выразил готовность поддержать отказ Германии от участия в конкурсе, если будет принято решение об исключении Израиля.

    Говоря о ситуации в секторе Газа, Мерц выразил надежду на успех мирного плана США. Он также отметил, что, по его мнению, действия израильской армии зашли «слишком далеко», но подчеркнул, что солидарность ФРГ с Израилем остается неизменной.

    Отвечая на вопросы о подходе к решению палестино-израильского конфликта, Мерц подтвердил неизменность позиции Берлина в поддержке концепции двух государств, несмотря на несогласие нынешнего израильского правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, «Евровидение» пройдет в Вене, финал состоится 16 мая. Общественная вещательная корпорация Нидерландов Avrotros заявила об отказе от участия в конкурсе, если организаторы не отстранят Израиль. Испанский телеканал объявил о готовности отказаться от трансляции «Евровидения-2026», если Израиль сохранит участие.

    Комментарии (10)
    6 октября 2025, 12:45 • Новости дня
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения

    Песков: У Путина есть личные планы на день рождения

    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин в день рождения проведет совещание с постоянными членами Совета безопасности России, примет международные телефонные звонки, также у него есть личные планы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, у президента России Владимира Путина на день рождения есть как рабочие, так и личные планы, ведь «день рождения – есть день рождения», передает РИА «Новости».

    Песков сообщил, что на 7 октября было запланировано много международных телефонных разговоров. Президент традиционно получает поздравления от зарубежных коллег, и на этот день уже были запланированы такие звонки.

    Кроме того, во второй половине дня Путин проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза. По словам Пескова, мероприятие пройдет с рабочей повесткой и не будет связано только с поздравлениями.

    Ранее Песков сообщал, что Путин отмечает свой день рождения в кругу семьи, при этом общаясь с российскими и зарубежными лидерами по рабочим вопросам.

    В прошлом году представитель Кремля рассказывал, что глава государства намеревался провести свой день рождения на рабочем месте.

    Путин вспоминал, как праздновал свой день рождения с президентами Узбекистана и Казахстана Шавкатом Мирзиеевым и Касым-Жомартом Токаевым после официальных мероприятий.

    Комментарии (4)
    4 октября 2025, 04:47 • Новости дня
    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров

    Израильское руководство остановило наступательные действия армии в Газе после соглашения ХАМАС

    Израиль приказал армии прекратить наступление на Газу после переговоров
    @ Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские власти приняли решение приостановить наступление на сектор Газа, ограничив военную активность оборонительными мерами после новых договоренностей.

    Израильское политическое руководство распорядилось остановить наступательные действия армии в Газе, передает ТАСС. Радиостанция «Галей ЦАХАЛ» сообщила, что такое решение приняли после оперативных совещаний и контактов с представителями США.

    Причиной стала реакция на заявление движения ХАМАС о согласии с планом президента США Дональда Трампа по прекращению боевых действий.

    По информации источника, после этого активности Армии обороны Израиля в районе Газы были сведены к минимуму. Военные теперь ограничиваются преимущественно оборонительными действиями, утверждает радиостанция.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, офис Нетаньяху объявил о немедленном начале реализации первого этапа плана Трампа по освобождению удерживаемых в Газе заложников.

    Египет оценил ответ палестинского движения ХАМАС на план США как позитивный шаг для урегулирования ситуации и спасения жизней в секторе Газа. Армия Израиля с начала операции по контролю над Газой уничтожила более 1250 построек, включая объекты с камерами наблюдения.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 15:00 • Новости дня
    Путин вспомнил цитаты из фильма «Калина красная»

    Tекст: Дарья Григоренко

    Перед выступлением на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин и модератор встречи Федор Лукьянов разыграли за кулисами шутливый диалог с цитатами из фильма Василия Шукшина «Калина красная».

    Беседу показали в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1». Путин, обращаясь к Лукьянову, поинтересовался: «Народ собран?». Модератор ответил в шуточной форме: «К разврату готов, как говорится», вспомнив реплику одного из персонажей кинофильма, передает РИА «Новости».

    Президент поддержал дух юмора и отметил: «Дальше не буду продолжать. Хотя помнишь, как там: "Чего ж таких некрасивых-то набрал?"».

    Ранее Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 04:27 • Новости дня
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    Израиль собрался депортировать Грету Тунберг
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Шведскую экоактивистку Грету Тунберг, задержанную на борту одного из судов «Флотилии стойкости», депортируют из Израиля в Грецию вместе с другими активистами, сообщает Anadolu.

    Израиль депортирует в общей сложности 165 активистов, передает RT со ссылкой на Anadolu.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, гуманитарная флотилия «Сумуд», которая направлялась в сектор Газа, была остановлена израильскими военными кораблями. Тунберг, находившаяся на борту одного из судов «Флотилии стойкости», была задержана.

    Активистка пожаловалась на условия в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание. Министерство иностранных дел Израиля опровергло сообщения о жестоком обращении с Тунберг.

    Комментарии (2)
    4 октября 2025, 22:24 • Новости дня
    Тунберг пожаловалась на клопов и обезвоживание в тюрьме в Израиле

    Guardian: Тунберг пожаловалась на обезвоживание и клопов в израильской тюрьме

    Tекст: Антон Антонов

    Шведская активистка Грета Тунберг пожаловалась на условия содержания в израильской тюрьме, отметив появление сыпи от клопов и обезвоживание, пишет Guardian.

    Согласно электронному письму чиновника, который посетил активистку, МИД Швеции направил близким Тунберг информацию о ее состоянии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Guardian.

    В письме говорится, что Тунберг пожаловалась на обезвоживание, нехватку воды и пищи, а также на сыпь, появившуюся, по ее мнению, из-за клопов. «Она рассказала о жестоком обращении и заявила, что в течение долгого времени сидела на твердых поверхностях», – говорится в письме.

    Кроме того, еще один задержанный сообщил посольству другой страны, что видел, как Тунберг заставляли держать флаги во время фотографирования. Чиновник отметил, что израильские власти предлагали Тунберг подписать некий документ, но она отказалась, поскольку не поняла его смысл.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, международная флотилия «Сумуд» с более чем 40 судами отправилась из Туниса в Газу для доставки гуманитарной помощи. Израильские власти неоднократно заявляли, что не позволят судам приблизиться к сектору Газа из-за боевых действий. Израиль перехватил суда флотилии у побережья Газы. Участников флотилии, включая Тунберг, задержали.

    Комментарии (0)
    6 октября 2025, 12:29 • Новости дня
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ

    Песков: Оценка Трампом предложения по ДСНВ может означать поддержку инициативы

    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Слова президента США Дональда Трампа по предложению президента России Владимира Путина о ДСНВ дают основания для оптимизма к тому, что Америка поддержит инициативу, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Это уже дает основание для оптимизма в том плане, что Соединенные Штаты поддержат эту инициативу президента Путина», – цитирует Пескова РИА «Новости».

    Ранее президент США заявил, что российское предложение по ДСНВ – хорошая идея. Напомним, президент России Владимир Путин сообщал о готовности Москвы придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (8)
    5 октября 2025, 14:29 • Новости дня
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    Путин рассказал о своем учителе литературы
    @ kremlin.ru

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин после выступления на заседании клуба «Валдай» поделился воспоминаниями о школьном преподавателе литературы и обсуждении зарубежной классики.

    Президент России Владимир Путин после выступления на пленарной сессии 22-го ежегодного заседания дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи вспомнил своего школьного учителя литературы, передает РИА «Новости». В ходе встречи глава государства прочитал участникам стихотворение Александра Пушкина о Бородинской битве.

    Отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина об оценках в школе, Путин сказал: «Я уже не помню про эти оценки, это не важно, а важно, что у нас был очень талантливый, на мой взгляд, и увлеченный своим делом учитель литературы». Президент отметил, что преподаватель литературы знакомил учеников не только с классикой, но и с современной зарубежной прозой.

    В частности, Путин вспомнил, как учитель предлагал им читать роман Джерома Сэлинджера «Над пропастью во ржи» и затем обсуждать произведение на уроках. По его словам, такие занятия и живой диалог с учителем были особенно ценны для школьников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России поздравил российских педагогов с Днем учителя. Глава государства также наградил учителей, которые участвовали в спецоперации на Украине.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 00:50 • Новости дня
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    Путин поздравил российских педагогов с Днем учителя
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин поздравил школьных учителей, а также педагогов колледжей, техникумов и вузов с Днем учителя.

    Президент России, слова которого приводятся на сайте Кремля, выразил признательность за «непростой, очень ответственный и благородный труд» всех педагогов страны. «Вы отдаете свои силы, энергию важнейшей миссии, которая в буквальном смысле устремлена в будущее», – сказал глава российского государства.

    Путин отметил значимость миссии учителей, подчеркнув, что они «делают все, чтобы дети, подростки, ученики обрели знания, необходимые в современном мире, прочную ценностную опору». Он добавил, что благодаря работе педагогов учащиеся могут уверенно чувствовать себя во взрослой жизни и определять свою судьбу.

    Президент подчеркнул, что труд учителя требует «терпения, мудрости, душевной щедрости» и особого умения раскрывать таланты учеников. По его словам, День учителя – праздник, который вызывает самые теплые чувства у миллионов россиян, в том числе у родителей и бывших учеников.

    Путин также выразил гордость за сильную отечественную педагогическую школу и отметил важность сохранения преемственности педагогических традиций. Президент напомнил о роли профессиональных конкурсов, результаты которых традиционно подводятся ко Дню учителя.

    «У нас действительно очень много талантливых, прекрасных, искренне увлеченных своим делом учителей, чей пример вдохновляет и коллег, и ребят, школьников, которые только выбирают профессию. А значит, лучшие традиции отечественной педагогики непременно будут продолжены», – сказал президент.

    В завершение Путин пожелал педагогам здоровья, благополучия, а их ученикам – достижений, которыми будет гордиться вся страна.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России и за рубежом отмечают День учителя. Газета ВЗГЛЯД подготовила красивые открытки для поздравления педагогов.

    Комментарии (3)
    4 октября 2025, 19:43 • Новости дня
    Концерт Робби Уильямса в Стамбуле отменили из-за угроз безопасности

    Tекст: Вера Басилая

    Запланированное выступление британского певца Робби Уильямса в Стамбуле, которое должно было пройти 7 октября, отменили из-за опасений по поводу безопасности артиста, сообщил телеканал Tele1.

    Информацию об отмене концерта британского певца Робби Уильямса в Стамбуле распространил телеканал Tele1 со ссылкой на организаторов, передает ТАСС. Мероприятие должно было пройти 7 октября на площадке Атакей Марина, однако отменили его менее чем за неделю до даты.

    Причиной стали опасения за безопасность после призывов некоторых общественных организаций и негативных комментариев в социальных сетях, связанных с поддержкой Уильямсом Израиля и его выступлением в Тель-Авиве. Музыканта в ряде публикаций называли «сионистом»; также упоминали еврейское происхождение матери его жены Айды Филд.

    Ранее президент Турции Реджеп Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества».

    Также Эрдоган назвал Израиль явной угрозой мировому порядку.

    Комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 05:25 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил разоружить ХАМАС и демилитаризовать Газу военным путем

    Tекст: Антон Антонов

    Разоружение палестинского движения ХАМАС и демилитаризация сектора Газа будут обеспечены военным путем, если не сработает дипломатический, заявил премьер Израиля Биньямин Нетаньяху.

    «ХАМАС будет разоружен, а сектор Газа будет демилитаризован. Это будет осуществлено либо дипломатическим путем, согласно плану Трампа, либо военным путем с нашей стороны», – приводит слова Нетаньяху РИА «Новости».

    Он отметил, что эти задачи будут решены в любом случае – либо «легким», либо «трудным путем».

    Нетаньяху также подчеркнул, что ХАМАС согласилось на освобождение заложников только из-за давления со стороны Израиля. Премьер уточнил, что на первом этапе ХАМАС освободит всех заложников, а силы армии Израиля будут передислоцированы, чтобы сохранить контроль над территориями в глубине Газы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители США, Израиля и ХАМАС договорились провести переговоры о мирном урегулировании в Газе по плану Вашингтона в Египте 5 октября. Белый дом сообщил, что Израиль согласился с линией отвода сил в секторе Газа, и в случае согласия ХАМАС режим прекращения огня вступит в силу немедленно.

    Комментарии (0)
    5 октября 2025, 22:46 • Новости дня
    Дмитриев оценил вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ

    Дмитриев: Вероятность согласия США на предложение Путина по ДСНВ довольно высока

    Tекст: Антон Антонов

    Весьма вероятно, что США согласятся на предложение президента России Владимира Путина продолжить придерживаться условий Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), заявил спецпредставитель президента, генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

    «Как видно из сегодняшних новостей, вероятность подобного исхода довольно высока», – заявил Дмитриев в Telegram, комментируя слова президента США Дональда Трампа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп, оценивая инициативу Москвы, заявил: «Звучит как хорошая идея для меня». Путин сообщал о готовности России придерживаться Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений еще один год после его истечения, если США согласятся на аналогичный шаг.

    Комментарии (2)
    Путин подписал указ о новых мерах против коррупции
    Медведев: У Франции нет президента
    На заводе в Тюмени обезврежено три БПЛА
    Залужный порекомендовал Украине «посмотреть в космос»
    Прокурор запросил семь лет колонии для Лазаревой
    В Киеве сотрудники ТЦК задержали супруга актрисы Елены Репиной
    Причиной перестрелки в Дагестане названа незаконная майнинг-ферма

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

