    Мнения
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Остров Эпштейна – это часть колониальной истории Запада

    Можно ли удивляться нынешним секс-скандалам в Великобритании и США? Современные политики Запада лишь продолжают дело своих прадедов. Единственное их отличие в том, что они уже не едут на Восток, а подобно миллиардеру Эпштейну занимаются сексуальной эксплуатацией у себя дома.

    2 комментария
    Владимир Можегов Владимир Можегов Как Россия создала первый Евросоюз и почему он не получился

    Мировая революция продолжает свое шествие по планете и, кажется, близится к своему завершению. Ее сегодняшние знаки: неконтролируемая миграция, идеологии всесмешения (ЛГБТ–БЛМ), почти всеобщая власть финансовой олигархии. Ее сегодняшние лица: Соросы, клика неоконов, евробюрократия. Однако, как и во времена Священного союза, нарастает сопротивление.

    3 комментария
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Бессмысленный визовый удар ЕС по России

    Евросоюз готовится к почти полному – и совершенно бессмысленному – запрету выдачи виз гражданам России. Это выглядит полным безумием – особенно на фоне того, как границы ЕС штурмуют агрессивные толпы мигрантов с юга. Но политика важнее всех объективных противопоказаний.

    12 комментариев
    26 сентября 2025, 16:46 • Новости дня

    Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал уничтожить все запасы обогащенного урана, находящиеся у Ирана.

    Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что Израиль ранее уже нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

    Нетаньяху подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении иранской ядерной программы. «Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – заявил он.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    23 сентября 2025, 18:15 • Новости дня
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    В Иран доставлены российские истребители МиГ-29 и Су-35
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Евгения Караваева

    Российские истребители МиГ-29 прибыли на базу в Шираз, а Су-35 начнут поступать в Иран поэтапно.

    Партия российских истребителей МиГ-29 прибыла в Иран, передает ТАСС. Об этом сообщил депутат иранского парламента Абольфазль Зохреванд.

    Он заявил: «Российские МиГ-29 прибыли в Иран в качестве краткосрочного решения и находятся сейчас в Ширазе. Для долгосрочных решений постепенно прибывают истребители Су-35».

    Портал Didban Iran уточнил, что поставка МиГ-29 рассматривается как временная мера для усиления ВВС Ирана. Су-35 будут поступать партиями в рамках долгосрочного соглашения с Россией.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявил о полной поддержке шагов Европы по восстановлению санкций против Ирана после их отмены в 2015 году.

    Комментарии (15)
    24 сентября 2025, 21:30 • Новости дня
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    Разведка Ирана заявила о завладении ядерными секретами Израиля
    @ Dr. Wilfried Bahnmuller/imageBROKER.com/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Он в интервью агентству Tasnim подчеркнул, что речь идет о миллионах страниц документов, содержащих подробности о прошлых и действующих вооруженных программах Израиля. По словам Хатиба, в этих материалах есть сведения о модернизации и переработке старого ядерного оружия, а также о совместных израильских проектах с США и рядом европейских стран, передает ТАСС.

    Министр отдельно отметил, что Иран располагает полной информацией об административной структуре и всех участниках разработки ядерного оружия в Израиле.

    Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 16:45 • Видео
    Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

    Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 18:30 • Новости дня
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    Пезешкиан заявил об отказе Ирана от ядерного оружия
    @ Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

    Иранский лидер сделал это заявление с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает РИА «Новости».

    Ранее верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    Комментарии (4)
    23 сентября 2025, 20:10 • Новости дня
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    Эрдоган назвал ситуацию в Газе «дном человечества»
    @ Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН, где продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа.

    Эрдоган заявил, что инфраструктура анклава полностью разрушена, а происходящее в Газе он назвал «дном человечества», передает ТАСС.

    Глава Турции подчеркнул, что все страны, которые еще не признали Палестину, должны сделать это «как можно скорее». По его словам, в Газе происходит не война, а геноцид, который совершается оснащенной армией, а действия Израиля привели к гибели 250 журналистов.

    Эрдоган заявил, что атака Израиля на Катар показывает, что правительство премьера Биньямина Нетаньяху полностью оторвано от реальности.

    Он также сообщил, что переговоры в Стамбуле по урегулированию конфликта на Украине способствовали обмену пленными, и Турция продолжит усилия по достижению прекращения огня.

    Напомним, Канада, Австралия и Британия признали государственность Палестины.

    Ранее комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал нынешний этап палестино-израильского конфликта самым трагичным.

    Комментарии (9)
    25 сентября 2025, 18:59 • Новости дня
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    Президент Палестины призвал ХАМАС сложить оружие
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Палестины Махмуд Аббас заявил, что движение ХАМАС не имеет будущего в рамках палестинской администрации и должно будет сложить оружие.

    Аббас, выступая в онлайн-режиме на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркнул: «Мы осуждаем атаку Израиля 7 октября, в результате которой пострадали мирные граждане Израиля и часть из них были похищены». По его словам, не только ХАМАС, но и другие вооруженные группировки должны отказаться от вооруженного сопротивления, передает РИА «Новости».

    Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху перед вылетом в США заявил о категорическом несогласии с возможностью создания палестинского государства.

    Во вторник Аббас сообщил, что палестинское радикальное движение ХАМАС будет исключено из управления сектором Газа.

    Комментарии (6)
    26 сентября 2025, 13:07 • Новости дня
    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    Россия и Иран подписали соглашение о строительстве АЭС «Хормоз»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Россия и Иран договорились о совместном строительстве АЭС «Хормоз» стоимостью 25 млрд долларов, на территории площадью 500 гектаров появятся четыре энергоблока.

    Россия и Иран заключили соглашение на сумму 25 млрд долларов о строительстве атомной электростанции «Хормоз» в провинции Хормозган, передает ТАСС.

    Подписи под документом поставили представитель АО «Росатом энергетические проекты» Дмитрий Шиганов и представитель Iran Hormoz Насер Мансур Шарифлу.

    Планируется, что станция будет состоять из четырех энергоблоков. Для строительства выделен участок площадью 500 гектаров.

    Агентство IRNA опубликовало кадры церемонии подписания соглашения между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва выразила готовность поддержать восстановление иранских мирных ядерных объектов после израильских ударов. Россия имеет успешный опыт работы на АЭС «Бушер».

    Комментарии (6)
    25 сентября 2025, 18:46 • Новости дня
    Израиль нанес пять ударов по столице Йемена

    Израильские истребители нанесли пять ударов по Сане и пригородам

    Tекст: Денис Тельманов

    Сообщается о серии ударов, нанесенных израильскими военными самолетами по столице Йемена и ее окрестностям, и о продолжающихся налетах на регион.

    Израильские военные нанесли пять авиаударов по различным районам в столице Йемена Сане, а также три удара по ее пригородам, передает РИА «Новости». Согласно источнику в местных органах власти, израильские истребители продолжают находиться в небе над городом.

    Источник сообщил: «Израильские истребители нанесли пять ударов по разным районам в Сане, еще три – по ее пригородам. Они продолжают находиться в воздухе над столицей Йемена».

    Ранее израильское руководство пообещало ответить шиитскому движению «Ансар Аллах» (хуситы), контролирующему север Йемена, после их атаки на израильский город Эйлат. В результате удара беспилотника по Эйлату в среду были ранены более 20 человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем. Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил, что иранская разведка получила большой объем данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также о причастных к этим проектам ученых и военных.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 02:40 • Новости дня
    В канцелярии Нетаньяху заявили о требованиях к Сирии

    Tекст: Ирма Каплан

    На переговорах с Сирией Израиль требует гарантий демилитаризации юго-западной части страны и обеспечения безопасности сирийских друзов, сказано в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    «Ведутся переговоры с Сирией. Их завершение зависит от обеспечения интересов Израиля, что включает, среди прочего, демилитаризацию юго-западной Сирии и гарантии безопасности друзов в Сирии», – приводит ТАСС выдержку из заявления канцелярии Нетаньяху.

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа 22 сентября заявил на полях 80-й сессии ГА ООН о том, что его страна «хочет избежать войны с Израилем», поскольку нуждается в мире, чтобы продолжать строительство. Он считает, что две соседние страны могут договориться о мерах безопасности, однако  Израиль «должен уйти с сирийской территории».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    Сирийский лидер Ахмад аль-Шараа прилетел в Нью-Йорк для участия в заседании Генассамблеи ООН, став первым президентом страны на этом мероприятии с 1967 года.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 22:46 • Новости дня
    Небензя заявил о планах Израиля контролировать всю Палестину

    Небензя заявил о стремлении Израиля установить контроль над Газой и Западным берегом Иордана

    Tекст: Денис Тельманов

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что Израиль планирует полностью подчинить себе все палестинские территории, включая сектор Газа и Западный берег.

    О стратегическом замысле Израиля поставить под полный контроль всю палестинскую территорию сообщил Василий Небензя на заседании Совбеза ООН, передает РИА «Новости». Дипломат подчеркнул, что речь идет как о секторе Газа, так и о Западном берегу реки Иордан.

    Он заявил: «Очевидно и то, что стратегический замысел Израиля состоит в том, чтобы поставить под полный контроль всю палестинскую территорию, как Газу, так и ЗБРИ». Небензя указал, что сектор Газа «планомерно» зачищается, а Западный берег застраивается израильскими поселениями.

    Постпред также отметил, что риторика ненависти и пропаганды приводит к ежедневным убийствам десятков мирных палестинцев израильскими военными. По его словам, израильские военные «свято верят, что все это ради высшего блага израильского государства».

    Кроме того, Небензя заявил о целенаправленности Израиля не на дипломатическое разрешение конфликта, а на бесконечную войну. Он напомнил, что израильский удар по Дохе, которая является одним из основных посредников в переговорах, подтверждает такой подход.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Турции Тайип Эрдоган выступил на Генеральной Ассамблее ООН и продемонстрировал фотографии женщин из сектора Газа. Франция и ряд западных стран поддержали признание Палестины на Генассамблее ООН, что вызвало разногласия с администрацией президента США Дональда Трампа. Бывший вице-президент США Камала Харрис в своих мемуарах поставила под сомнение моральность действий Израиля в Газе и упрекнула Джо Байдена в недостатке сочувствия.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 02:53 • Новости дня
    Аш-Шараа заявил о страхе Сирии перед Израилем и призвал договориться

    Tекст: Ирма Каплан

    Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток столкнется с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с его переходным правительством.

    «Мы не создаем проблемы Израилю. Мы боимся Израиля, а не наоборот. Существует множество рисков, связанных с тем, что Израиль затягивает переговоры и настаивает на нарушении нашего воздушного пространства и вторжениях на нашу территорию», – приводит его слова на мероприятии в Институте Ближнего Востока Times of Israel.

    Шараа выразил надежду на заключение соглашения о безопасности с Израилем, но обвинил Иерусалим в затягивании процесса и продолжении вторжений в Сирию.

    Он отверг любые разговоры о разделе страны и заявил, что это защищает интересы друзского меньшинства.

    «Иордания находится под давлением, и любые разговоры о разделе Сирии навредят Ираку, навредят Турции. Это отбросит нас всех назад», – сказал он, отметив, что Сирия только что вышла из полутора десятилетий войны.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шейбани прибыл в Вашингтон для переговоров о соглашении с Израилем и отмене американских санкций.

    На переговорах с Сирией Израиль требует гарантий демилитаризации юго-западной части страны и обеспечения безопасности сирийских друзов, сказано в заявлении канцелярии израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

    Комментарии (0)
    24 сентября 2025, 12:49 • Новости дня
    МИД Израиля сообщил об отказе «Флотилии стойкости» выгрузить помощь для Газы

    Флотилия «Сумуд» не выгрузила гуманитарную помощь для Газы в Ашкелоне

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Правозащитники, прибывшие на судах «Флотилии стойкости» («Сумуд») к берегам Израиля, не согласились осуществить разгрузку гуманитарного груза для сектора Газа в порту Ашкелона.

    Флотилия «Сумуд», состоящая из примерно десяти судов под флагами разных стран, отказалась выгрузить гуманитарную помощь для Газы в израильском порту Ашкелон, передает ТАСС.

    Министерство иностранных дел Израиля заявило, что организаторы флотилии отвергли предложение о мирной разгрузке груза в израильском порту. В заявлении МИД говорится: «Флотилия [палестинского движения] ХАМАС отвергает предложение Израиля мирно разгрузить гуманитарную помощь в Ашкелоне.

    Вместо этого ее главари выбирают незаконный путь вторжения в зону боевых действий и нарушения законной морской блокады [сектора Газа]». Также израильская сторона считает, что целью акции является поддержка ХАМАС, а не оказание реальной гуманитарной помощи мирным жителям Газы.

    Среди участников флотилии – шведская правозащитница Грета Тунберг. Состав флота прибыл к берегам Туниса 7 сентября, после чего направился к сектору Газа, чтобы попытаться прорвать морскую блокаду. Израиль ранее предупреждал, что не допустит входа судов флотилии в зону активных боевых действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военно-транспортные самолеты ОАЭ осуществили доставку гуманитарной помощи в труднодоступные районы сектора Газа.

    Москва выразила обеспокоенность гуманитарной катастрофой на палестинских территориях и считает восстановление переговоров между сторонами главным условием деэскалации конфликта.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 01:20 • Новости дня
    Al Masirah сообщил об ударе хуситов гиперзвуковой ракетой по Израилю

    Tекст: Ирма Каплан

    Йеменские хуситы движения «Ансар Аллах» ударили по целям в Тель-Авиве гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», заявил представитель движения Яхья Сариа.

    «Вооруженные силы: Операция проведена с использованием гиперзвуковой баллистической ракеты «Палестина-2», успешно поразившей цель», – сообщил телеканал Al Masirah.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток может столкнуться с новым витком беспорядков в случае отсутствия соглашения о безопасности с Израилем.

    Израильские военные самолеты 25 сентября ударили по столице Йемена и ее окрестностям, нанеся пять авиаударов по различным районам Саны.

    Комментарии (0)
    23 сентября 2025, 21:25 • Новости дня
    Хаменеи назвал переговоры с США бесполезными для Ирана

    Хаменеи: Переговоры с США бесполезны для Ирана

    Tекст: Валерия Городецкая

    Переговоры с Соединенными Штатами не дают Ирану никаких преимуществ и не способны предотвратить ущерб, заявил верховный лидер Исламской республики Али Хаменеи.

    По словам иранского лидера, подобные диалоги не соответствуют национальным интересам страны, передает ТАСС.

    «В нынешней ситуации переговоры с правительством США, прежде всего, не отвечают нашим национальным интересам, не приносят нам никакой пользы и не предотвратят никакого вреда», – заявил Хаменеи в обращении, которое транслировалось по телевидению.

    В начале сентября Иран заявил, что продолжает общаться с США по ядерной программе.

    В июне президент США Дональд Трамп заявил об интересе Ирана к переговорам с США. Американский госсекретарь Марко Рубио сообщал о готовности Вашингтона возобновить ядерные переговоры с Тегераном.

    Комментарии (0)
    25 сентября 2025, 01:23 • Новости дня
    Депутат Журова назвала неправильным давление на Израиль через спорт

    Tекст: Ирма Каплан

    Призывы ООН ввести санкции против израильских спортсменов не верны так же, как санкции против российских, считает первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.

    «В мире вообще к Израилю другое отношение, чем к России. Я не согласна с этими призывами отстранить израильских спортсменов. Не надо наказывать ни их, ни наших спортсменов. Не стоит давить на Израиль через спорт, это неправильно. Спортсмены точно ни при чем», – завила она порталу «ВсеПроСпорт».

    По мнению Журовой, в этом конфликте в Газе, который длится с 1948 года, должна разбираться ООН, вместо того, чтобы отстранять спортсменов.

    «Если отстранят сейчас израильских атлетов, накажут не руководство государства, а только спортсменов, которые не имеют никакого отношения к политике. В этом нет никакого смысла», – отметила депутат.

    Напомним, комиссия ООН признала действия Израиля в Газе геноцидом.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, исполком УЕФА планирует обсудить отстранение израильских клубов и сборных от участия в европейских турнирах, сообщил источник в прессе.

    При этом Международный олимпийский комитет (МОК) объяснил отказ отстранить Израиль от соревнований за военную операцию в секторе Газа, заявив о том, что эта страна соблюдает принципы Олимпийской хартии.

    Комментарии (0)
    26 сентября 2025, 17:02 • Новости дня
    Нетаньяху пригрозил уничтожить лидеров шиитских группировок в Ираке

    Нетаньяху пообещал устранить лидеров иракских шиитских формирований в Ираке

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Израильский премьер Биньямин Нетаньяху заявил о готовности провести ликвидацию руководства шиитских группировок в Ираке в случае атаки на Израиль.

    Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с заявлением на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, сообщает ТАСС. Он предупредил, что Израиль уничтожит лидеров действующих в Ираке шиитских вооруженных формирований, если те предпримут нападение на территорию еврейского государства.

    Нетаньяху отметил, что пока эти группировки сдерживаются от атак. Он заявил: «Эти вооруженные формирования в Ираке пока еще сдерживаются. И их лидеры, если они атакуют Израиль, тоже будут устранены».

    Премьер напомнил, что Израиль ранее ликвидировал руководство многих противостоящих ему сил на Ближнем Востоке, подчеркнув решимость защищать свои интересы всеми необходимыми средствами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные самолеты нанесли удары по столице Йемена и ее окрестностям. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа предупредил, что Ближний Восток столкнется с новым витком беспорядков, если Израиль не достигнет соглашения о безопасности с его переходным правительством.

    Комментарии (0)
    Китай готов изменить мировые центры хранения золота

    Шанхай хочет составить конкуренцию Нью-Йорку, Лондону и Цюриху и стать новым хранителем иностранных золотых резервов. Пекин активно начал завлекать другие страны к покупке золотых слитков и хранению их у себя. Это может помочь Китаю усилить роль юаня как резервной валюты в противовес доллару и создать альтернативный Западу финансовый мир. Подробности

    Перейти в раздел

    «Поворотный момент» Трампа напомнил о политике Сталина

    «Это поворотный момент». Так президент США Дональд Трамп подписал фотографию, на которой он стоит лицом к стадиону людей, пришедших проститься с Чарли Кирком. Имеется в виду, что Америка разделилась на до и после: теперь пришло время для уничтожения внутренних врагов. Иными словами, Трамп начинает репрессии. Но преуспеет ли? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия находит ответ против украинской «Бабы-яги»

    Российские войска установили с ВСУ паритет по выпуску и применению тяжелых ударных беспилотников, самым знаменитым образцом которого является украинская «Баба-яга». В чем особенности аппаратов данного класса, почему эксперты считают, что такие БПЛА могут даже заменить бомбардировочную авиацию – и какие подобные беспилотники Россия применяет сегодня в зоне спецоперации? Подробности

    Перейти в раздел

    Деньги Каддафи привели в тюрьму бывшего президента Франции

    «Саркози наконец-то получил свой новый пятилетний срок». Такими словами французские политологи иронизируют над первым в истории обвинительным приговором, вынесенным бывшему президенту Франции. За что Николя Саркози признан виновным и при чем тут убитый в результате французского вмешательства ливийский лидер Муаммар Каддафи? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Золотой век Древней Руси: от Владимира до Владимира

      Вопрос о том, как возникла Русь, наложил отпечаток на всю нашу современную жизнь. Основные черты нашего народа были определены событиями, произошедшими больше тысячи лет назад. Что же является отправной точкой русской истории и откуда возникла Русь? Историк Александр Дементьев в проекте «Время удивительных историй».

    • Диктатура Майи Санду: быть или не быть

      В воскресение в Молдавии пройдут парламентские выборы. Они могут положить конец диктатуре президента Майи Санду, так как Молдавия – парламентская республика. Если же режим устоит, республику ждут трагические последствия, предупреждает российская разведка.

    • Власти США перехитрили Зеленского

      Владимир Зеленский заявил, что позиции Украины и США опять сблизились. Теперь, мол, Вашингтон больше доверяет Киеву, чем Москве. Этому заявлению предшествовала его встреча с президентом США Дональдом Трампом. Что произошло на ней на самом деле?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    Перейти в раздел

