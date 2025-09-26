Нетаньяху потребовал уничтожить запасы обогащенного урана Ирана

Tекст: Валерия Городецкая

Выступая на сессии Генеральной Ассамблеи ООН, он отметил, что Израиль ранее уже нанес серьезный ущерб ядерной программе Ирана, передает ТАСС.

Нетаньяху подчеркнул необходимость сохранять бдительность в отношении иранской ядерной программы. «Мы не должны допустить, чтобы Иран восстановил свой военный ядерный потенциал. Иран имеет запасы обогащенного урана. Эти запасы должны быть уничтожены, а завтра должны быть восстановлены санкции Совета Безопасности ООН против Ирана», – заявил он.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Иран не стремится и никогда не будет стремиться к получению ядерного оружия.

Министр разведки Ирана Эсмаил Хатиб заявил о том, что иранская разведка получила обширный массив данных о ядерных и военных объектах Израиля, а также информацию о причастных к этим проектам ученых и военных.