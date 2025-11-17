Волна странных гибелей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине

Tекст: Ольга Иванова

Волна странных и нелепых смертей среди военнослужащих ВСУ отмечена на Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры. По словам источника агентства, один из трагических инцидентов произошел в Кировоградской области, где 50-летний мужчина обманом выманил военного ВСУ под предлогом продажи машины, после чего застрелил его, чтобы завладеть крупной суммой денег. Источник заметил: «Волна нелепых смертей военнослужащих ВСУ прокатилась по всей Украине».

Собеседник напомнил, что в стране действуют преступные группировки, которые регулярно вымогают деньги у возвращающихся с передовой солдат. По его словам, часто подобные вымогательства заканчиваются обычными грабежами.

Еще один случай произошел в Краматорске. Военнослужащий купил на рынке пауэрбанк, который взорвался, когда он поставил его заряжаться в машину. Источник отметил, что объяснения причин взрыва вызывают сомнения, а также предположил возможность дистанционного подрыва устройства противниками.

Также под Волчанском во время дежурства внезапно скончался офицер из 57-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ майор Константин Цема – официальной причиной смерти указано кровоизлияние в мозг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские силовые структуры сообщили, что в районе Садков Сумской области фиксируются смерти украинских военных из-за болезней и отсутствия медикаментов. Часть опорных пунктов украинской армии в этом районе покинута без приказа.

Солдаты ВСУ в Харьковской области обратились с просьбой сдать их в плен из-за истощения и отсутствия пищи. Украинские силовики подтвердили факты длительного нахождения бойцов ВСУ без провизии в районе Купянска.