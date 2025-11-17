В Финляндии стартовали артиллерийские учения у границы с Россией

Tекст: Дмитрий Зубарев

Артиллерийские учения Northern Strike 225 начались на крупнейшем полигоне «Роваярви» в Лапландии, примерно в 100 километрах от российской границы, передает РИА «Новости».

Учения продлятся до 25 ноября и привлекут в общей сложности 2,2 тыс. военнослужащих, среди которых есть и подразделение из Польши, а также до 500 единиц техники.

Основным замыслом маневров обозначена отработка действий артиллерии в условиях ранней зимы, а также проверка управления и взаимодействия разных уровней военного командования.

Уточняется, что полигон «Роваярви» считается самым крупным на западе Европы нормативным местом для учений подобного уровня, что делает события в Лапландии одними из крупнейших в регионе в этом году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала военные учения у границы с Россией. На этих учениях впервые применили ракеты класса «воздух – земля» Hellfire.