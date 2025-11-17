Выпуск юаневых ОФЗ – это шаг к многополярному финансовому миру, где ни одна валюта не обладает абсолютной монополией, а страны свободно выбирают инструменты расчетов исходя из практической целесообразности.0 комментариев
В Финляндии стартовали артиллерийские учения у границы с Россией
Крупномасштабные артиллерийские учения Northern Strike 225 стартовали на севере Финляндии в Лапландии, задействовано 2,2 тыс. военных и 500 единиц техники.
Артиллерийские учения Northern Strike 225 начались на крупнейшем полигоне «Роваярви» в Лапландии, примерно в 100 километрах от российской границы, передает РИА «Новости».
Учения продлятся до 25 ноября и привлекут в общей сложности 2,2 тыс. военнослужащих, среди которых есть и подразделение из Польши, а также до 500 единиц техники.
Основным замыслом маневров обозначена отработка действий артиллерии в условиях ранней зимы, а также проверка управления и взаимодействия разных уровней военного командования.
Уточняется, что полигон «Роваярви» считается самым крупным на западе Европы нормативным местом для учений подобного уровня, что делает события в Лапландии одними из крупнейших в регионе в этом году.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Финляндия начала военные учения у границы с Россией. На этих учениях впервые применили ракеты класса «воздух – земля» Hellfire.