В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?4 комментария
Не менее 20 человек погибли в ходе нападения исламистов на больницу в Конго
Повстанцы АДС напали на больницу в Конго, 18 пациентов погибли
В медицинском центре Бьямбве на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате вооруженного нападения погибли не менее двадцати человек, среди которых оказалось восемнадцать пациентов.
По меньшей мере двадцать человек, включая восемнадцать пациентов, погибли в больнице на востоке ДРК после нападения, сообщает Okapi. По данным радиостанции, на медицинское учреждение в провинции Северное Киву напали боевики исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС).
Отмечается, что в ходе нападения погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, 18 из которых были пациентами больницы.
По сообщениям местных источников, нападавшие также похитили медикаменты и подожгли дома, расположенные рядом с больницей.
В сентябре, по информации конголезских СМИ, боевики АДС убили около 150 мирных жителей в районах Луберо и Бени в той же провинции, еще примерно столько же человек были похищены.
Согласно оценкам общественных организаций, с 2014 года число погибших на фоне регулярных атак повстанческих группировок в этих районах достигло 15 тысяч человек.
«Альянс демократических сил» был создан в 1995 году и действует на западе Уганды и востоке ДРК, а в 2019 году присягнул международной террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).
Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны конфликта в Демократической Республике Конго достигли ключевых договоренностей о мирном урегулировании. Президент ДР Конго Феликс Чисекеди обвинил Руанду в попытке расколоть страну и аннексировать ее восточную часть.
Российский «Рособоронэкспорт» взаимодействует почти с 90% африканских стран, включая ДР Конго, предоставляя военные и гражданские товары на сумму около 4 млрд долларов.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ