Повстанцы АДС напали на больницу в Конго, 18 пациентов погибли

Tекст: Денис Тельманов

По меньшей мере двадцать человек, включая восемнадцать пациентов, погибли в больнице на востоке ДРК после нападения, сообщает Okapi. По данным радиостанции, на медицинское учреждение в провинции Северное Киву напали боевики исламистской группировки «Альянс демократических сил» (АДС).

Отмечается, что в ходе нападения погибли по меньшей мере 20 мирных жителей, 18 из которых были пациентами больницы.

По сообщениям местных источников, нападавшие также похитили медикаменты и подожгли дома, расположенные рядом с больницей.

В сентябре, по информации конголезских СМИ, боевики АДС убили около 150 мирных жителей в районах Луберо и Бени в той же провинции, еще примерно столько же человек были похищены.

Согласно оценкам общественных организаций, с 2014 года число погибших на фоне регулярных атак повстанческих группировок в этих районах достигло 15 тысяч человек.

«Альянс демократических сил» был создан в 1995 году и действует на западе Уганды и востоке ДРК, а в 2019 году присягнул международной террористической организации «Исламское государство*» (запрещена в России).

Как писала газета ВЗГЛЯД, стороны конфликта в Демократической Республике Конго достигли ключевых договоренностей о мирном урегулировании. Президент ДР Конго Феликс Чисекеди обвинил Руанду в попытке расколоть страну и аннексировать ее восточную часть.

Российский «Рособоронэкспорт» взаимодействует почти с 90% африканских стран, включая ДР Конго, предоставляя военные и гражданские товары на сумму около 4 млрд долларов.