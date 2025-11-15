Минобороны отчиталось об уничтожении восьми украинских БПЛА за четыре часа

Минобороны объявило об уничтожении восьми украинских БПЛА в четырех регионах

Tекст: Мария Иванова

В период с 14.00 до 18.00 по московскому времени системы противовоздушной обороны уничтожили восемь украинских беспилотников самолетного типа, сообщает Минобороны.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены восемь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», – подчеркнули в оборонном ведомстве.

Из них три дрона были сбиты на территории Белгородской области, еще три – над Республикой Крым. По одному БПЛА уничтожено в небе над Курской и Брянской областями.

В ведомстве добавили, что все цели были своевременно обнаружены и оперативно ликвидированы. На данный момент информация о пострадавших и материальном ущербе не поступала.

Ранее силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью.

Еще 13 украинских беспилотников были уничтожены ПВО ночью над разными регионами России.

В субботу при атаке дронов ВСУ в ДНР погибли священник с супругой и семья прихожан с ребенком.