    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 14:35 • Новости дня

    Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над Брянской областью

    Минобороны сообщило об уничтожении двух БПЛА над Брянской областью

    Tекст: Мария Иванова

    Дежурные расчеты противовоздушной обороны обезвредили два украинских беспилотника самолетного типа за четыре часа над Брянской областью.

    Дежурные расчеты сил противовоздушной обороны 10.00 до 14.00 уничтожили два украинских беспилотника самолетного типа над Брянской областью, передает Минобороны.

    Как отмечается в официальном Telegram-канале ведомства, угрозы для жителей и инфраструктуры области зафиксировано не было. Подробности о типе уничтоженных БПЛА или последствиях инцидента в сообщении не приводятся.

    Ситуация в приграничных регионах России продолжает оставаться напряженной на фоне спецоперации на Украине. Власти сообщают об усилении воздушной защиты и регулярном отражении попыток атак со стороны Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белгородская область за сутки подверглась атаке 103 украинских дронов.

    Ранее средства ПВО в Воронежской области сбили не менее шести беспилотников.

    Еще 13 украинских беспилотников были уничтожены ПВО ночью над разными регионами России.

    14 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Фицо предложил протестующим студентам ехать воевать на Украину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Во время дискуссии в Попраде словацкий премьер Фицо призвал вышедших в знак протеста студентов лично отправиться на Украину, если они поддерживают войну.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо предложил студентам, демонстративно покинувшим его встречу в Попраде, отправиться на Украину, если они поддерживают продолжение конфликта, передает ТАСС. Слова Фицо прозвучали в ответ на протест студентов, некоторые из которых пришли на встречу в черных футболках и выразили несогласие с позицией политика.

    Во время дискуссии одна из студенток развернула украинский флаг, после чего группа учащихся покинула зал, громко звеня ключами. Фицо заявил: «Знаете сколько молодых людей будет убито? Если вы такие герои в этих черных футболках, и вы так за эту войну, так идите… Идите воевать на Украину, пожалуйста».

    Премьер подчеркнул, что считает подобное поведение проявлением неуважения к иной точке зрения. Он также добавил, что принципиально отвергает продолжение конфликта и призвал студентов подумать о последствиях подобных поступков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Фицо выступил против плана Евросоюза о предоставлении Украине кредита на 185 млрд евро за счет замороженных российских активов.

    Словакия в целом отказалась участвовать в любых юридических или финансовых схемах Евросоюза, связанных с конфискацией замороженных российских активов и их использованием для военных нужд Украины.

    Фицо также раскритиковал экс-премьера Британии Бориса Джонсона за его подход к России.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 18:12 • Новости дня
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана

    Сийярто: Венгрия направит 1,5 млн евро на поддержку ВС Ливана вместо Украины

    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    @ MOHAMED HOSSAM/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Руководство Венгрии приняло решение направить 1,5 млн евро на поддержку ливанской армии вместо покупки вооружений для Украины.

    Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России). По его словам, страна не станет использовать свою долю в Европейском фонде мира для передачи оружия на Украину и предпочла направить средства в пользу вооруженных сил Ливана.

    Сийярто подчеркнул, что интересы национальной безопасности Венгрии связаны с обеспечением мира на Ближнем Востоке.

    Ранее Сийярто призвал завершить финансирование Киева из-за коррупции.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 14:08 • Видео
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 06:31 • Новости дня
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»

    Гончаренко: НАБУ вручило ходатайство об аресте куму Зеленского Чернышову

    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    @ Christoph Soeder/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов получил ходатайство о мере пресечения в виде содержания под стражей, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов).

    Ходатайство Чернышову вручили Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), передает ТАСС.

    Депутат отметил, что Чернышов «одновременно является кумом Зеленского». Он пояснил, что состоится «судебное заседание, где будет решено о содержании под стражей Чернышова».

    В НАБУ уточнили, что Чернышов был замечен среди посетителей объекта, где предположительно происходила легализация преступных доходов. НАБУ задокументировало передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн долларов и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация дел – статья о незаконном обогащении.

    Директор НАБУ Семен Кривонос заявлял, что Чернышов может попытаться скрыться за границей и что заключение под стражу минимизирует риски давления на свидетелей.

    Чернышову предъявлены два обвинения: одно связано со схемой бизнесмена Тимура Миндича, о раскрытии которой НАБУ и САП объявили 10 ноября, другое – с коррупционными нарушениями в строительной сфере.

    Летом вокруг чиновника разгорелся скандал после его внезапной командировки, совпавшей с предъявлением обвинений его соратникам – многие предположили, что он покинул страну. Суд отпустил его под залог.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по «делу Миндича» обвиняются бывший советник министра энергетики Игорь Миронюк, директор по безопасности «Энергоатома» Дмитрий Басов, бизнесмены Александр Цукерман (финансист Миндича) и Игорь Фурсенко, а также сотрудники бэк-офиса по отмыванию средств Леся Устименко и Людмила Зорина. Кроме того, обвинения предъявлены Чернышову. В результате скандала свои посты покинули министр юстиции Герман Галущенко (ранее возглавлявший Минэнерго) и министр энергетики Светлана Гринчук. Также досрочно прекращены полномочия наблюдательного совета «Энергоатома».

    Комментарии (4)
    15 ноября 2025, 00:59 • Новости дня
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    Захарова пошутила о борьбе Зеленского с коррупцией и наркоманией
    @ МИД России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление Италии о борьбе Владимира Зеленского с коррупцией.

    Комментируя в Telegram заявление Минбороны Италии о том, что Зеленский ведет борьбу с коррупцией, Захарова заявила: «Если бы министр обороны Италии только знал, как Зеленский борется с наркоманией! Лично уничтожает дозу за дозой».

    На совместной пресс-конференции с коллегами из «Группы пяти» (Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша) в Берлине министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил благодарность министру обороны Украины Денису Шмыгалю «за участие в онлайн-дискуссии и за информирование о текущей ситуации на Украине». «Мы благодарим Дениса и президента Зеленского за их готовность бороться с коррупцией в своей стране», – приводят слова Крозетто украинские СМИ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти предоставили отчет по поводу коррупционного скандала в компании «Энергоатом».

    Напомним, Зеленского еще во время борьбы за кресло президента Украины обвиняли в употреблении наркотиков.


    Комментарии (10)
    15 ноября 2025, 11:57 • Новости дня
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd Уотерс заявил об исчезновении солдат на Украине

    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Воевать на Украине скоро будет некому, солдат не останется, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

     Уотерс предсказал скорое истощение людских ресурсов на Украине, передает РИА «Новости». «Вылавливают на улицах мужчин средних лет и детей и ставят их в окопы на линии фронта противостоять армии России. И скоро их совсем не останется. Они исчезнут», – заявил Уотерс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Pink Floyd Роджер Уотерс призвал провести на востоке Украины референдум о присоединении к России.

    Музыкант ранее заявил, что западные страны пытаются выставить президента России Владимира Путина в плохом свете.

    Уотерс также дал интервью юной журналистке из Луганска.

    Комментарии (4)
    14 ноября 2025, 19:08 • Новости дня
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    В ВСУ пожаловались на нехватку денег, пилотов и пехоты
    @ SERGEY DOLZHENKO/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинская армия заявила о критическом дефиците солдат, пилотов и квалифицированных специалистов, из-за чего добор в пехоту практически невозможно провести.

    Как сообщает РИА «Новости», представители Вооруженных сил Украины рассказали британскому изданию inews, что страна сталкивается с серьезной нехваткой как пехотных солдат, так и пилотов. Офицер ВСУ отметил: «Недостаточно пилотов, денег и квалифицированных людей», акцентируя внимание на общем дефиците личного состава.

    Другой украинский военный заявил, что количество сил Украины в три-пять раз меньше необходимого, и добавил, что практически никто не хочет пополнять ряды пехоты. По его словам, это серьезно ограничивает возможности ВСУ и увеличивает нагрузку на уже действующих бойцов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские власти обсуждают массовую мобилизацию бездомных для восполнения дефицита кадров в ВСУ.

    Мэр Киева Виталий Кличко призвал снизить минимальный возраст для мобилизации с 25 до 25 лет. Многие молодые люди покидают страну, что усложняет комплектацию бригад и отношения власти в Киеве с западными союзниками.

    Комментарии (5)
    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    Комментарии (2)
    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    Комментарии (6)
    15 ноября 2025, 12:42 • Новости дня
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    @ Минобороны РФ

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение военному аэродрому, сообщили в Минобороны.

    Кроме того удары наносились по объекту энергетической инфраструктуры, обеспечивающему функционирование украинского военно-промышленного комплекса, цеху по производству безэкипажных катеров, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, узлам связи ГУР Украины, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Средствами ПВО сбиты четыре управляемые авиабомбы и 247 беспилотника.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 796 беспилотников, 636 ЗРК, 26 044 танка и другие бронемашины, 1 611 боевых машин РСЗО, 31 314 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 725 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 12:34 • Новости дня
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Российские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Восток» освободили Яблоково в Запорожской области, сообщили в Минобороны.

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны около Терноватого, Гуляйполя, Затишья Запорожской области и Покровского Днепропетровской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    При этом ВСУ потеряли свыше 265 военнослужащих, две бронемашины и артиллерийское орудие.

    Параллельно подразделения группировки «Север» в результате активных действий заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны рядом с Волфино и Садками Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух бригад теробороны в районах Волчанска и Рыбалкино.

    ВСУ потеряли более 210 военнослужащих, две бронемашины, артиллерийское орудие и станцию РЭБ. Уничтожены три склада боеприпасов и два склада с матсредствами.

    Между тем подразделения группировки  «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ возле Островского, Шийковки и Богуславки Харьковской области.

    Под Купянском штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженной группировки противника. За прошедшие сутки сорваны две контратаки подразделений 143-й механизированной бригады ВСУ и 1-й бригады нацгвардии из районов Кутьковки и Петровки с целью деблокировать окруженные подразделения противника. Уничтожены десять боевиков, отчитались в Минобороны.

    В результате огневого поражения на Купянском направлении уничтожены до 50 украинских военнослужащих, 15 единиц вооружения и военной техники, в том числе британская бронемашина Snatch, два миномета, три станции РЭБ, пять пикапов.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, восемь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и восемь станций РЭБ. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    В то же время подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны у Краматорска, Варваровки и Иванополья Донецкой народной республики (ДНР).

    Противник потерял до 230 военнослужащих, четыре бронемашины, в том числе немецкую боевую машину пехоты Marder, и шесть орудий полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, десантно-штурмовой, штурмовой, двух пехотных бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии полблизости от Русина Яра, Сергеевки, Сухецкого, Артемовки, Красного Кута, Родинского ДНР, Ивановки и Новопавловки Днепропетровской области.

    В районе Красноармейска штурмовые группы 2-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований противника в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны. Кроме того, штурмовые подразделения приступили к зачистке Ровного. Были отражены семь атак подразделений 32-й механизированной бригады и 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из района Гришино с целью деблокирования окруженной группировки противника, отчитались в Минобороны.

    В Димитрове подразделения 51-й армии продолжают активные наступательные действия в микрорайоне Восточный, а также в южной части города и вплотную подошли к микрорайону Западный.

    За последние сутки на Красноармейском направлении уничтожены до 270 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе три бронемашины, три орудия полевой артиллерии, станция РЭБ и радиолокационная станция.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 495 военнослужащих, шесть бронемашин, четыре орудия полевой артиллерии и станция РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне, российские войска освободили Рог в ДНР и днепропетровский Орестополь

    За день до этого они освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    А ранее освободили Новоуспеновское в Запорожской области.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 21:57 • Новости дня
    Украинские нацисты испугались антикоррупционного майдана в Киеве

    Украинские нацисты испугались антикоррупционного митинга из-за риска майдана

    Tекст: Вера Басилая

    В преддверии предстоящего в субботу антикоррупционного митинга в Киеве представители нацистских групп боятся потерять влияние и финансирование из-за протестных настроений, сообщили в российских силовых структурах.

    Украинские нацисты выражают тревогу по поводу антикоррупционного митинга, который должен состояться в субботу на площади Независимости в Киеве, передает РИА «Новости».

    В российских силовых структурах сообщили, радикалы видят в предстоящей акции угрозу своему влиянию и возможному пересмотру источников финансирования.

    По данным украинского издания «Страна.ua», организатором митинга выступает активистка Мария Барабаш. Протест проходит на фоне крупного коррупционного скандала, связанным с бизнесменом и близким соратником Владимира Зеленского Тимуром Миндичем.

    Собеседник агентства отметил, что известный радикал Дмитрий Корчинский, глава батальона «Братства» (признан экстремистским и запрещен в России) уже выразил опасения в связи с уровнем организаторов митинга. Он подчеркнул, что среди них есть влиятельные политики и мэры городов, а «нацисты всех мастей очень опасаются предстоящих протестов».

    По словам представителя силовых структур, успех этой акции может полностью перечеркнуть прежний «майдан» и его идеи. Кроме того, он добавил, что украинские радикалы опасаются потерять свое влияние и ресурсы, а Украина может ускоренно прийти к военному режиму.

    Ранее большинство прохожих на улицах Киева выразили уверенность, что Владимир Зеленский знал о коррупционных схемах в энергетике.

    СМИ писали, что коррупционный скандал в энергетической сфере на Украине произошел в критически важный момент для главы киевского режима.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что внутренние враги Зеленского нанесли удар по уязвимой стороне его власти.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 22:15 • Новости дня
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    Мирный житель погиб в результате атаки украинского БПЛА в Белгородской области
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки FPV-дрона на автомобиль в Грайвороне погиб местный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    Гладков сообщил в Telegram, что FPV-дрон, запущенный ВСУ, совершил удар по автомобилю, в котором находился мужчина. Мирный житель скончался от полученных ранений на месте. Губернатор добавил, что транспортное средство было повреждено в результате удара. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате серии атак украинских беспилотников на населенные пункты Белгородской области днем 14 ноября пострадали шесть человек. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 17:36 • Новости дня
    Захарова назвала чиновников Украины вурдалаками за смену исторических названий

    Захарова: Чиновники Украины, меняющие исторические названия - вурдалаки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко раскритиковала инициативу украинских властей по смене исторических географических названий.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко высказалась о решениях украинских властей, касающихся переименования объектов, связанных с российской историей, передает ТАСС. По её словам, такие действия напоминают поведение «вурдалаков», уничтожающих память о совместном прошлом народов.

    Захарова отметила, что на Украине действует законодательство, которое обязывает местные власти «декоммунизировать» культурные объекты и географические названия, связанные с царской семьей и с учёным Михаилом Ломоносовым.

    Она в частности рассказала об Одессе, где, по словам дипломата, парк, основанный Александром II в 1875 году, был переименован в парк Шевченко. А местные власти собираются демонтировать памятные таблички и ликвидировать топонимы, связанные с российскими государственными деятелями.

    Захарова добавила, что выбранный киевскими властями курс на декоммунизацию и уничтожение памятников считает «логикой варваров», поскольку уничтожаются памятники и названия, связанные с совместным российско-украинским прошлым.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на брифинге Захарова заявила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    Она отметила ироничность обсуждения вопроса украинских мужчин-беженцев в телефонном разговоре канцлера Германии Фридриха Мерца и главы киевского режима Владимира Зеленского.

    Также на брифинге Мария Захарова подчеркнула, что публикация в The Times доказывает использование Киевом переговоров только ради выигрыша времени и укрепления своих позиций.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 17:54 • Новости дня
    Японский наемник ВСУ заочно осужден в ДНР

    Суд ДНР заочно осудил японского наемника ВСУ на 14 лет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Гражданин Японии Такао Тайнака получил 14 лет строгого режима за участие в боевых действиях в Интернациональном легионе Украины, сообщает Генпрокуратура РФ.

    Верховный суд ДНР заочно вынес приговор гражданину Японии 38-летнему Такао Тайнаке. Он признан виновным по статье за участие в качестве наемника в вооруженном конфликте.

    По данным суда, в феврале 2023 года Тайнака прибыл через границу с Польшей на Украину. Там он вступил в Интернациональный легион. Далее японец прошел военную подготовку, получил оружие и участвовал в боях против российских военных до лета 2025 года.

    За свою деятельность Тайнака получил более 2,6 млн рублей. В отношении него избрана заочная мера пресечения – заключение под стражу, а сам он объявлен в международный розыск, сообщает Генеральная прокуратура РФ.

    С учетом позиции государственного обвинителя Верховный суд ДНР заочно назначил Тайнаке наказание в виде 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее наемник ВСУ из Грузии Гурам Беруашвили был приговорен к 28 годам лишения свободы.

    Гражданка Чехии Каролина Черношкова получила 13 лет колонии общего режима за наемное участие в конфликте на стороне Украины.

    Прокуратура Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении щведского наемника Карла Форсбека по обвинению в терроризме, контрабанде оружия и незаконном хранении оружия и боеприпасов в составе организованной группы.

    Комментарии (0)
    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Германия перепугала Францию

      Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

