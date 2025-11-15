  • Новость часаРоссийские войска освободили Яблоково в Запорожской области
    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев
    Эксперт рассказал о последствиях испытаний в США ядерной бомбы B61-12
    НАБУ вручило ходатайство об аресте «куму Зеленского»
    Российские оружейники увеличили дальность артиллерийских боеприпасов
    Характер повреждений указал на попадание ракеты Patriot в посольство Азербайджана
    Каллас заговорила о победе России
    ВС России поразили военный аэродром ВСУ
    Молдавский депутат связал появление геев в республике с приездом Пушкина
    Основатель группы Pink Floyd заявил об исчезновении солдат на Украине
    Василий Авченко Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    12 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    4 комментария
    15 ноября 2025, 12:52 • Новости дня

    За сутки Белгородскую область атаковали 103 украинских дрона

    ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В течение суток 11 муниципалитетов Белгородской области столкнулись с массированной атакой более сотни украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    Вооруженные силы Украины использовали 103 беспилотника для атак 11 муниципалитетов Белгородской области за последние сутки. В Белгородском округе 11 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и еще ряд сел, общее количество задействованных дронов составило 11, три из которых были сбиты и подавлены, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

    В Борисовском округе по каждому из четырех населенных пунктов нанесена атака одним беспилотником, а Валуйский округ подвергся ударам девяти беспилотников – шесть из них были сбиты и подавлены.

    Также фиксировались атаки дронов в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.

    В Краснояружском округе зафиксировано четыре обстрела и атаки 16 дронами, девять из которых удалось сбить и подавить. В Шебекинском округе по различным населенным пунктам был нанесен 21 удар дронами, из которых 18 были уничтожены или нейтрализованы.

    В результате атак за сутки в целом погибли два человека, еще пять получили ранения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона погиб местный житель. Серия атак украинских беспилотников привела к ранению шести человек в населенных пунктах Белгородской области. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    Комментарии (48)
    14 ноября 2025, 21:55 • Новости дня
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    Комментарии (32)
    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 20:32 • Новости дня
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    Комментарии (10)
    14 ноября 2025, 20:40 • Новости дня
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах

    Захарова: Кличко хочет снизить возраст мобилизации, но сыновей в ВСУ не отправляет

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова высказала критику по поводу нежелания мэра Киева Кличко отправить своих сыновей в ВСУ, несмотря на его инициативы по снижению мобилизационного возраста в армии Украины.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге прокомментировала предложение мэра Киева Виталия Кличко снизить возраст мобилизации на Украине до 22 лет. Он выступает за снижение минимального возраста мобилизации на Украине, но при этом не отправляет своих сыновей служить в ВСУ, цитирует Захарову РИА «Новости».

    Захарова напомнила, что у Кличко есть сыновья «богатырского телосложения», подходящие по возрасту и состоянию здоровья для службы, однако они живут в Британии и США.

    Представитель МИД РФ считает, что инициатива по снижению возраста мобилизации призвана обеспечить сохранение у власти на Украине Владимира Зеленского, Кличко и их окружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 12 ноября Кличко призвал снизить мобилизационный возраст на Украине с 25 до 22 лет из-за нехватки солдат.

    Сейчас на Украине обсуждают массовую мобилизацию бездомных в ряды ВСУ для решения проблемы с кадрами.

    Ранее на брифинге Захарова напомнила, что Киев выполнил менее 30% договоренностей по обмену пленными.

    Комментарии (14)
    14 ноября 2025, 19:22 • Новости дня
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

    Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов. «В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.

    В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.

    Комментарии (14)
    15 ноября 2025, 09:20 • Новости дня
    На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Малков: На рязанском предприятии произошло возгорание из-за обломков БПЛА

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В результате ночной атаки на территорию Рязанской области силами ПВО и РЭБ были уничтожены 25 беспилотников, при этом загорелось одно из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков.

    По его словам, сегодня ночью над территорией Рязанской области средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы удалось уничтожить 25 беспилотников, сообщил Малков в своем Telegram-канале. По его словам, из-за падения обломков на территории одного из предприятий возник пожар.

    Малков отметил: «По предварительной информации, пострадавших нет, оценивается материальный ущерб. На месте продолжают работу все оперативные службы региона». Он также напомнил жителям области о запрете публикации в социальных сетях фото и видео с места происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее украинский беспилотник атаковал мирного жителя в Белгородской области, в результате чего человек погиб.

    Российские военные уничтожили три украинских беспилотника над Черным морем.

    В октябре в Рязанской области дрон упал и вызвал пожар на промышленном предприятии.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 14:54 • Новости дня
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    Лихачев сообщил о попытке атаки восьми дронов на Нововоронежскую АЭС
    @ Ульяна Соловьева/ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Около восьми украинских беспилотников попытались атаковать Нововоронежскую атомную электростанцию, сообщил гендиректор Росатома Алексей Лихачев после встречи с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси в Калининграде.

    «Теперь уже позапрошлой ночью где-то около восьми дронов были направлены, здесь нет никаких сомнений, в сторону Нововоронежской АЭС», – сообщил Лихачев, передает ТАСС. По словам Лихачева, все беспилотники были уничтожены средствами ПВО.

    Гросси в свою очередь прокомментировал прямую атаку на внешнюю линию электроснабжения Запорожской АЭС. Он подчеркнул, что она была очень опасной и ранее такого не происходило.

    Лихачев отметил, что период с 23 сентября по 23 октября стал особенно тяжелым для ЗАЭС, поскольку в течение этого времени объект был полностью отключен от внешнего электроснабжения.

    Он подчеркнул, что впервые в мире столь крупная атомная станция находилась без внешнего энергетического питания целый месяц. По его словам, персонал станции показал высокий профессионализм – были обеспечены все необходимые меры для сохранения безопасности объекта.

    Глава Росатома отметил, что две трети дизельных генераторов оставались в резерве, а запас топлива превышал двухнедельный порог. Благодаря такому подходу, отметил Лихачев, удалось избежать критических рисков в этот непростой для станции период.

    В октябре ВСУ атаковали беспилотником градирню Нововоронежской АЭС. Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС.

    Напомним, Запорожская АЭС установила рекорд по длительности работы без внешнего питания.

    Комментарии (0)
    15 ноября 2025, 03:21 • Новости дня
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    Бюджетное управление Конгресса США не исключило изъятия активов России Трампом
    @ Chris Kleponis/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Глава американского государства Дональд Трамп может изъять половину замороженных суверенных активов России, которые находятся под контролем американской юрисдикции и оцениваются в 5 млрд долларов, сообщили в бюджетном управлении Конгресса США.

    Бюджетное управление конгресса США оценило вероятность того, что в случае одобрения законопроекта «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025» президент Трамп примет решение о конфискации. Законопроект рассматривает процесс использования замороженных российских активов для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

    «Как предполагает бюджетное управление Конгресса, имеется вероятность 50%, что федеральное правительство сделает это [конфискует активы]», – говорится в сообщении управления.

    Указывается, что «управление, исходя из вероятностных оценок, предполагает, что в период с 2026 по 2028 год будет конфисковано 2,5 млрд долларов из российских суверенных активов».

    Однако там подчеркивают значительную неопределенность относительно того, предпримет ли президент США этот шаг. При этом около 300 млн долларов из конфискованных средств планируется инвестировать в краткосрочные ценные бумаги минфина США до их последующего распределения на экономическую и гуманитарную помощь Киеву.

    Полученные от инвестиций проценты, как ожидается, будут направлены на поддержку Украины без дополнительных ассигнований с года, следующего за конфискацией. В управлении также предполагают, что принятие законопроекта приведет к увеличению прямых государственных расходов на 10 млн долларов в течение 2026-2035 годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по данным СМИ, Соединенные Штаты выразили поддержку инициативе Европейского союза о применении замороженных российских активов для финансовой помощи Киеву. Трамп ранее заявлял, что не участвует в обсуждениях по возможному изъятию замороженных активов России Европой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва будет преследовать по закону за попытки конфисковать ее активы.

    США занимают четвертую строчку в составленном газетой ВЗГЛЯД «Рейтинге недружественных правительств».

    Комментарии (6)
    14 ноября 2025, 16:48 • Новости дня
    В Петербурге задержали шестерых мужчин за связь с 13-летней девочкой

    Шестерых мужчин задержали в Петербурге за разврат с 13-летней школьницей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Санкт-Петербурге возбуждено уголовное дело против шестерых мужчин, троих из них уличили в половой связи с несовершеннолетней девочкой, сообщает ГУ СКР по городу.

    Шестеро мужчин задержаны в Петербурге после переписки интимного характера и сексуальных действий с 13-летней девочкой. Уголовные дела возбуждены по статьям половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста и развратные действия УК России, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.

    По версии следствия, с 31 декабря 2024 года по 31 августа 2025 года злоумышленники переписывались с девочкой и совершали с ней развратные действия в различных местах города, включая квартиру на улице Жуковского. При этом трое из них вступили с подростком в половую связь.

    Сейчас подозреваемые задержаны, им предъявлено обвинение. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Петербурге задержали 41-летнего музыканта по подозрению в сексуальном насилии над семилетней девочкой.

    Суд Армавира приговорил местного жителя к 19 годам колонии строгого режима за многолетние преступления сексуального характера против несовершеннолетней падчерицы.

    Преподавателя музыкальной школы в Камчатском крае признали виновным в изготовлении и распространении детской порнографии.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 14:36 • Новости дня
    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов

    «Мегафон» начал передавать МВД номера россиян, попавших под влияние мошенников

    «Мегафон» начал передачу в МВД номеров попавших под влияние мошенников абонентов
    @ Максим Стулов/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Компания «Мегафон» внедрила систему, позволяющую идентифицировать телефоны граждан, находящихся под влиянием мошенников, и незамедлительно информировать Министерство внутренних дел, сообщил глава департамента сотового оператора Сергей Хренов.

    Глава департамента «Мегафона» по предотвращению мошенничества Сергей Хренов на форуме «Цифровые решения» рассказал о запуске пилотного проекта совместно с МВД. По нему оператор в режиме онлайн передает номера россиян, находящихся под подозрением воздействия мошенников, сообщает ТАСС.

    Сотрудники МВД по всей стране далее связываются с этими абонентами, чтобы предупредить о риске и помешать передаче денег преступникам.

    Хренов подчеркнул, что задача сложна, так как компания сталкивается с трудностями отделения реальных жертв от участвовавших только в коротких разговорах или покинувших диалог до передачи денег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 ноября операторы мобильной связи получили право блокировать сим-карты, если на одного абонента оформлено более 20 номеров.

    В МВД напомнили, что передача сотрудниками операторов сотовой связи данных о номерах абонентов мошенникам может привести не только к утечке персональной информации, но и к уголовной ответственности.

    Ранее ФСБ и МВД задержали 15 человек, подозреваемых в организации работы узлов связи для подмены номеров мошенниками через сим-боксы и виртуальные серверы.

    Комментарии (2)
    14 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    Правительство предложило обязать операторов отключать связь по запросу ФСБ
    @ Софья Сандурская/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Кабинет министров предложил закрепить в законе обязанность операторов отключать связь при угрозах безопасности по запросу ФСБ.

    Законопроект, внесенный правительством России, опубликован в электронной базе данных Госдумы, передает ТAСС. Документ предусматривает внесение изменений в закон «О связи». Если связь будет отключена на основании официального запроса органов ФСБ для предотвращения угроз безопасности, оператор освобождается от ответственности за приостановку или прекращение обслуживания.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как связана борьба с украинскими БПЛА и отключение мобильного интернета.

    Комментарии (5)
    14 ноября 2025, 18:54 • Новости дня
    Минцифры расширило «белый список» доступных при отключении мобильного интернета сайтов
    Минцифры расширило «белый список» доступных при отключении мобильного интернета сайтов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Список сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, расширился за счет государственных порталов, крупной логистики и популярных сервисов.

    Сформированный перечень российских цифровых платформ, вошедших в так называемый «белый список», дополнен новыми сайтами, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что на втором этапе там появились порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

    В обновленный список добавлены также ресурсы «Почты России», Альфа-банка, цифровой системы маркировки «Честный знак» и ряда СМИ. Кроме того, доступными остаются сайты РЖД, туристический портал Туту.ру, сервис навигации 2ГИС, такси «Максим» и погодный сервис Gismeteo. В ведомстве подчеркнули, что доступ к этим ресурсам будет гарантирован даже при ограничении работы мобильного интернета по вопросам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно. Министерство цифрового развития объявило о расширении перечня государственных сайтов, которые доступны при ограничениях работы мобильного интернета из-за угроз безопасности.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 19:54 • Новости дня
    Марочко спрогнозировал начало боев за Великомихайловку после взятия Орестополя

    Марочко: Освобождение Орестополя открывает ВС России путь к Великомихайловке

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Перевод боевых действий к Великомихайловке после освобождения Орестополя в Днепропетровской области спрогнозировал военный эксперт Андрей Марочко.

    Освобождение Орестополя позволит российским войскам начать бои за Великомихайловку в Днепропетровской области, сообщает ТАСС со ссылкой на военного эксперта Андрея Марочко. По его словам, после закрепления в Орестополе российские подразделения встретили водную преграду, вдоль которой украинские военные развернули основные линии укреплений.

    Марочко подчеркнул, что обходной маневр позволил российским военным не идти напрямую с Сосновки, а обойти украинские позиции, что увеличивает шансы на успех в будущих боях.

    Эксперт подчеркнул, что освобождение Орестополя стало показателем высокого военного мастерства и слаженности российских солдат. Ближайшими планами армии станет штурм укрепленных позиций в Великомихайловке и борьба за контроль стратегических высот, расположенных к северу от поселка.

    ВС России завершили освобождение Орестополя в Днепропетровской области в четверг.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Марочко сообщил о прорыве ВС России под Дроновкой. Также российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку.

    Комментарии (0)
    14 ноября 2025, 18:42 • Новости дня
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда президенту «Транснефти» Николаю Токареву.

    Документ опубликован на портале правовой информации.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда Российской Федерации», – говорится в указе.

    Токарев занимает пост главы «Транснефти» с ноября 2007 года, а в марте 2024 года его полномочия были продлены еще на пять лет. В декабре Токареву исполнится 75 лет.

    В июне Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    Комментарии (5)
    Трамп подтвердил намерение США провести ядерные испытания
    Дрон «Бумеранг» установил рекорд поражения цели на 57 км
    Малкин побил исторический рекорд НХЛ
    Россиянин застрял без денег в Перу во время кругосветки
    Освобожден задержанный в Батуми «Аферист из Tinder»
    Ученый раскрыл неожиданные данные об объекте 3I/ATLAS
    Akhbar El-Yom: В Египте женщина забеременела сразу девятью детьми

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Когда танки снова станут хозяевами поля боя

    Похоже, Украина стала отказываться от поставок новых западных танков для ВСУ. Перед нами очередной признак того, что бронетехника теряет свое значение в ходе современных военных конфликтов. При каких условиях танки снова станут актуальным оружием и что для этого нужно сделать? Подробности

    Зачем Германия самолетами завозит к себе афганцев

    Германия, с одной стороны, стремится избавиться от десятков тысяч афганских беженцев, а с другой – сама их к себе завозит, причем за государственный счет и с помощью авиарейсов. Как такое произошло, почему это не нравится многим германским политикам – и как долго немецким бюргерам придется это терпеть? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

      В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Когда придет пенсия в декабре 2025: точные даты выплат, график по регионам и индексация

      Декабрь традиционно является особым месяцем для пенсионных выплат в связи с предстоящими новогодними праздниками. Из-за длительных выходных в январе график выплат смещается – все пенсионеры получат январскую пенсию досрочно, в декабре. Это касается получателей страховых, социальных и государственных пенсий через банки и отделения «Почты России». Точную дату выплаты можно узнать в отделении СФР по месту жительства или через горячую линию фонда.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

