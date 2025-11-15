В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?0 комментариев
За сутки Белгородскую область атаковали 103 украинских дрона
ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки
В течение суток 11 муниципалитетов Белгородской области столкнулись с массированной атакой более сотни украинских беспилотников, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Вооруженные силы Украины использовали 103 беспилотника для атак 11 муниципалитетов Белгородской области за последние сутки. В Белгородском округе 11 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и еще ряд сел, общее количество задействованных дронов составило 11, три из которых были сбиты и подавлены, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.
В Борисовском округе по каждому из четырех населенных пунктов нанесена атака одним беспилотником, а Валуйский округ подвергся ударам девяти беспилотников – шесть из них были сбиты и подавлены.
Также фиксировались атаки дронов в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.
В Краснояружском округе зафиксировано четыре обстрела и атаки 16 дронами, девять из которых удалось сбить и подавить. В Шебекинском округе по различным населенным пунктам был нанесен 21 удар дронами, из которых 18 были уничтожены или нейтрализованы.
В результате атак за сутки в целом погибли два человека, еще пять получили ранения.
