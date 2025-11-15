За сутки Белгородскую область атаковали 103 украинских дрона

ВСУ атаковали Белгородскую область 103 дронами за сутки

Tекст: Тимур Шайдуллин

Вооруженные силы Украины использовали 103 беспилотника для атак 11 муниципалитетов Белгородской области за последние сутки. В Белгородском округе 11 БПЛА атаковали поселки Дубовое, Малиновка, Октябрьский и еще ряд сел, общее количество задействованных дронов составило 11, три из которых были сбиты и подавлены, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Телеграм-канале.

В Борисовском округе по каждому из четырех населенных пунктов нанесена атака одним беспилотником, а Валуйский округ подвергся ударам девяти беспилотников – шесть из них были сбиты и подавлены.

Также фиксировались атаки дронов в Волоконовском, Грайворонском, Краснояружском, Ракитянском, Ровеньском и Шебекинском округах.

В Краснояружском округе зафиксировано четыре обстрела и атаки 16 дронами, девять из которых удалось сбить и подавить. В Шебекинском округе по различным населенным пунктам был нанесен 21 удар дронами, из которых 18 были уничтожены или нейтрализованы.

В результате атак за сутки в целом погибли два человека, еще пять получили ранения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, губернатор Гладков сообщил, что в Грайвороне в результате атаки FPV-дрона погиб местный житель. Серия атак украинских беспилотников привела к ранению шести человек в населенных пунктах Белгородской области. Житель села Ясные Зори под Белгородом погиб после удара дрона по легковому автомобилю.