Минфин повысил ставку налога для букмекеров

Минфин изменил порядок взимания налога для букмекеров

Tекст: Тимур Шайдуллин

Минфин предлагает новые правила налогов для игорного бизнеса. Теперь вместо налога на всю сумму ставок будет применяться налог в размере 7% на разницу между ставками и выплатами выигрышей. Ранее обсуждалась ставка 5%, однако позже ее увеличили, отмечает ТАСС.

Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что текст законопроекта по налогообложению игорного бизнеса был доработан во втором чтении. По его словам, вместо налога на ставки нужно облагать налогом разницу между заключенными ставками и выплаченными выигрышами. Современный подход происходит из-за риска снижения части ставок в нелегальном обороте.

Сазанов сообщил, что было решено перейти к обложению налогом разницы между ставками и выплатами выигрышей. Ставка при этом увеличится с 5% до 7%. Также уточнили процедуру уплаты налогов и порядок подачи налоговых деклараций для букмекеров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин в правительстве Франции в Налоговом кодексе прогнозирует новые ставки для букмекеров с января 2026 года. Букмекеры должны платить 5% от государственных ставок и 25% от прибыли.