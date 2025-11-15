  • Новость часаСША потребовали полного выхода российских владельцев из NIS
    Василий Авченко Для Новой Земли открылись новые перспективы

    В 1961 году на Новой Земле взорвали «Царь-бомбу» (она же «изделие АН602», она же «Кузькина мать») – самое мощное взрывное устройство в истории. Последнее советское ядерное испытание тоже состоялось именно на Новой Земле – осенью 1990 года. Или не последнее, а крайнее?

    Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    15 ноября 2025, 17:27

    Минфин повысил ставку налога для букмекеров

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство финансов заменило налог со ставок для букмекеров на налог с разницы между ставками и выигрышами в размере 7%, сообщил заместитель руководителя ведомства Алексей Сазанов.

    Минфин предлагает новые правила налогов для игорного бизнеса. Теперь вместо налога на всю сумму ставок будет применяться налог в размере 7% на разницу между ставками и выплатами выигрышей. Ранее обсуждалась ставка 5%, однако позже ее увеличили, отмечает ТАСС.

    Статс-секретарь – замминистра финансов Алексей Сазанов пояснил, что текст законопроекта по налогообложению игорного бизнеса был доработан во втором чтении. По его словам, вместо налога на ставки нужно облагать налогом разницу между заключенными ставками и выплаченными выигрышами. Современный подход происходит из-за риска снижения части ставок в нелегальном обороте.

    Сазанов сообщил, что было решено перейти к обложению налогом разницы между ставками и выплатами выигрышей. Ставка при этом увеличится с 5% до 7%. Также уточнили процедуру уплаты налогов и порядок подачи налоговых деклараций для букмекеров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минфин  в правительстве Франции в Налоговом кодексе прогнозирует  новые ставки для букмекеров с января 2026 года. Букмекеры должны  платить  5% от государственных ставок и 25% от прибыли.

    14 ноября 2025, 21:55
    Генконсул Израиля назвал два способа проверить еврейское происхождение Чебурашки
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Дискуссия о происхождении персонажа Эдуарда Успенского получила продолжение за пределами Госдумы. Генеральный консул Израиля в Петербурге Ран Гидор, назвал единственный надежный способ определить – еврей Чебурашка или нет.

    «Единственная возможность удостовериться в его принадлежности к еврейской нации – проверить наличие обрезания и убедиться, что он не ест свинину», – заявил дипломат в интервью РБК Петербург, отметив, что высказывание можно трактовать как шутку, так и серьезное замечание.

    Интерес к теме возник после обсуждения поправок к бюджету в профильном комитете Госдумы. Глава комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров предположил, что Чебурашка может быть евреем, так как по сюжету он прибывает в Советский Союз в ящике с апельсинами, а в СССР эти цитрусовые поставлялись преимущественно из Израиля.

    В генконсульстве Израиля подчеркнули, что официальных данных о родителях Чебурашки или его национальности нет. При этом Ран Гидор добавил, что образ героя прочно укоренился в израильской культуре. По его словам, Чебурашка стал культовым персонажем в стране, «приехав туда с волной советской эмиграции и (метафорически выражаясь) сделав алию».

    Интерес к возможным этнокультурным корням Чебурашки поднимался и ранее: профессор искусствоведения Института Туро в Нью-Йорке Майя Балакирски-Кац также высказывала гипотезу о его еврейском происхождении.

    Однако телеведущий Сергей Брилев считает, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Он напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы. «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев.

    Чебурашка был создан Эдуардом Успенским в 1966 году и впервые появился в книге «Крокодил Гена и его друзья». После выхода одноименного мультфильма 1969 года персонаж стал одним из самых узнаваемых героев советской и российской анимации.

    15 ноября 2025, 14:58
    США потребовали полного выхода российских владельцев из NIS

    Министр Сербии Джедович-Ханданович: США требуют удалить россиян из NIS

    @ Thomas Brey/dpa/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти потребовали немедленного вывода российских акционеров из структуры владельцев нефтегазовой компании NIS («Нефтяная индустрия Сербии») без предоставления Сербии переходного периода, сообщила министр энергетики страны Дубравка Джедович-Ханданович.

    Министр горнодобывающей промышленности и энергетики Сербии Дубравка Джедович-Ханданович сообщила журналистам о получении ультиматума от американской стороны по вопросу компании NIS  («Нефтяная индустрия Сербии»), передает ТАСС.

    По ее словам, в ночь на субботу Вашингтон направил Белграду крайне жесткое послание с требованиями полного вывода российских владельцев из нефтегазовой компании.

    Министр уточнила, что администрация США указала, что требует выхода собственников из России из компании. Джедович-Ханданович подчеркнула, что Штаты настаивают на невозможности сохранения участия России через партнерские структуры, связанные с «Газпромом» или правительством РФ.

    По словам министра, послание правительства не дает никаких временных рамок для исполнения ультиматума – Сербии на это не дали ни дня.

    Премьер-министр Сербии Джуро Мацут назначил на 16 ноября заседание правительства с участием президента Александара Вучича. Основная тема  – действия в связи с требованиями США и сложившимся положением вокруг NIS.

    В январе Минфин США внес NIS в санкционный список. Ограничения вступили в силу 9 октября. Основные активы NIS находятся в Сербии, Боснии и Герцеговине, Болгарии, Великобритании и Венгрии. Среди крупнейших акционеров NIS – «Газпром нефть» с долями 44,85%, правительство Сербии (29,87%) и АО «Интэлидженс» из Петербурга, управляемое «Газпром капиталом» (11,3%).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Сербия заявила о готовности российских владельцев передать контроль над NIS.

    Правительство Сербии отказалось национализировать компанию NIS , несмотря на действия санкций.

    В тоже время, президент Сербии Александар Вучич отметил , что отсрочить введение американских санкций против ННГ невозможно.


    15 ноября 2025, 14:08
    Германия перепугала Францию

    Германия к 2029 году планирует увеличить оборонный бюджет до 153 млрд евро, что почти вдвое больше, чем у Франции. Кроме того, поставлен вопрос о восстановлении воинского призыва. На этом фоне в Европе проснулись старые страхи перед немецкой военной мощью.

    14 ноября 2025, 20:32
    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» выиграл приз на кинофестивале в США

    Сериал «Слово пацана» победил на кинофестивале в США
    @ Екатерина Чеснокова/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» удостоен главного приза Richmond International Film Festival в США, пишут информагентства.

    Сериал режиссера Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте» стал победителем в категории Best of Festival for Episodic на Richmond International Film Festival (RIFF) 2025, передает ТАСС.

    Форум считается одним из крупнейших киносмотров Восточного побережья США и проводится уже 14 лет, охватывая работы создателей из более чем 20 стран мира. В этом году в конкурсной программе участвовали 170 проектов. Отмечается, что данная победа – первая международная награда для проекта.

    Премьера сериала состоялась на онлайн-платформах Wink и Start в ноябре 2023 года, а спустя полгода он вышел в эфир на НТВ. Сериал получил ряд отечественных премий, включая четыре премии ТЭФИ в категориях «Драматический сериал», «Сценарист сериала», «Режиссер сериала» и «Продюсер сериала». Также проект был отмечен премией «Белый слон» от кинокритиков и наградой премии АПКиТ как лучший онлайн-сериал.

    Производством «Слова пацана» занимались компании Toomuch Production, «НМГ Студия» и НТВ при поддержке Института развития интернета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» одержал победу в спецноминации «Сила в правде» Национальной премии интернет-контента.

    В сентябре режиссер и продюсер Жора Крыжовников попал в базу украинского сайта «Миротворец».

    Второго сезона сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» не планируется, об этом сообщил гендиректор ИРИ Алексей Гореславский.

    14 ноября 2025, 20:40
    СК России завершил расследование дела против прокурора и восьми судей МУС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прокурору и восьми судьям Международного уголовного суда (МУС) предъявлены заочные обвинения по трем статьям, сообщил Следственный комитет России.

    В частности, обвиняемым вменяют привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности и незаконное задержание, передает РИА «Новости».

    «В рамках расследования прокурору и восьми судьям МУС заочно предъявлены обвинения по части 2 статьи 299, части 2 статьи 301, части 1 статьи 30 части 2 статьи 360 УК РФ. Обвиняемые объявлены в международный розыск и заочно арестованы», – сообщили в ведомстве.

    Как отметили в СК, все указанные представители МУС объявлены в международный розыск и заочно арестованы. Среди них прокурор Карим Хан, председатель суда Томоко Аканэ, бывший председатель Петр Юзеф Хофманьский, а также судьи Росарио Сальваторе Айтала, Серхио Херардо Угальде Годинес, Хайкель Бен Махфуд, Карранса Лус дель Кармен Ибаньес, Рене Аделаида Софи Алапини-Гансу и экс-судья Бертрам Шмитт.

    Ранее США ввели санкции против четырех судей Международного уголовного суда.

    14 ноября 2025, 19:22
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    Путин утвердил стратегию повышения безопасности дорожного движения
    @ Svetlana Vozmilova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ, утверждающий новую стратегию повышения безопасности дорожного движения до 2030 года с перспективой до 2036 года.

    Документ размещен на сайте официального опубликования нормативных актов. «В целях обеспечения дальнейшего совершенствования реализации государственной политики в области обеспечения безопасности дорожного движения постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию повышения безопасности дорожного движения в Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», – сказано в указе.

    В конце октября Путин в ходе совещания обсудил с Совбезом меры по безопасности дорог.

    14 ноября 2025, 18:54
    Минцифры расширило «белый список» доступных при отключении мобильного интернета сайтов
    Минцифры расширило «белый список» доступных при отключении мобильного интернета сайтов
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Список сайтов, доступных при отключении мобильного интернета, расширился за счет государственных порталов, крупной логистики и популярных сервисов.

    Сформированный перечень российских цифровых платформ, вошедших в так называемый «белый список», дополнен новыми сайтами, передает ТАСС.

    В министерстве отметили, что на втором этапе там появились порталы Госдумы, федеральных министерств и ведомств, государственных информационных систем, а также Генпрокуратуры и правительств субъектов России.

    В обновленный список добавлены также ресурсы «Почты России», Альфа-банка, цифровой системы маркировки «Честный знак» и ряда СМИ. Кроме того, доступными остаются сайты РЖД, туристический портал Туту.ру, сервис навигации 2ГИС, такси «Максим» и погодный сервис Gismeteo. В ведомстве подчеркнули, что доступ к этим ресурсам будет гарантирован даже при ограничении работы мобильного интернета по вопросам безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр цифрового развития Максут Шадаев заявил, что список российских сервисов, доступных при ограничениях мобильной сети, будет обновляться еженедельно. Министерство цифрового развития объявило о расширении перечня государственных сайтов, которые доступны при ограничениях работы мобильного интернета из-за угроз безопасности.

    15 ноября 2025, 17:12
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    Захарова высмеяла молдавского депутата за слова о Пушкине и геях
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова с юмором отреагировала на заявление молдавского парламентария о связи между приездом Александра Пушкина в Бессарабию и появлением геев (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) в Молдавии.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале высмеяла заявление депутата парламента Молдавии Михая Друцэ о геях (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России) и Пушкине.

    «Точно так и было. Пушкин, помнится, приехал в Бессарабию и сразу спросил: «Где здесь живет депутат от партии Санду Михаил Друцэ? Я его сейчас…». Так там появился первый», – написала Захарова.

    Ранее во время обсуждения законопроекта о закрытии Российского центра науки и культуры (РЦНК) депутат от партии PAS Михай Друцэ заявил, что распространение ЛГБТ-движения в Молдавии якобы связано с приездом Пушкина в Бессарабию.

    Мария Захарова осудила заявления кишиневских властей о подрывной деятельности Русского дома и назвала их частью антироссийской кампании.

    14 ноября 2025, 21:37
    Оптовые цены на яйца в России за год упали почти на 20%

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Средняя стоимость десятка яиц первой и второй категории у производителей оказалась ниже уровня прошлого года, несмотря на сезонное подорожание, отметили в Минсельхозе.

    Оптовые цены на куриные яйца первой и второй категории в России, по состоянию на 12 ноября 2025 года, оказались ниже, чем в прошлом году, сообщает Минсельхоз.

    В министерстве уточнили, что средняя стоимость десятка яиц первой категории составляет 63,1 рубля,  второй категории – 47,4 рубля. Они снизились на 19,1% и 25,5% соответственно по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

    В Минсельхозе отметили, что с начала года наблюдается рост производства птицеводческой продукции. За девять месяцев сельхозорганизации произвели более 30 млрд штук куриных яиц, что превысило показатели прошлого года на 6,5%.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, минимальная продуктовая корзина для россиян в октябре подешевела на 1,8%. Средняя стоимость ежемесячного набора питания составила 7 171,5 рубля.

    В конце сентября цены на яйца в России опустились ниже уровня 2023 года. Летом США впервые с 1992 года закупили у России куриные яйца.

    14 ноября 2025, 18:42
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    Путин присвоил звание Героя труда главе «Транснефти» Токареву
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя труда президенту «Транснефти» Николаю Токареву.

    Документ опубликован на портале правовой информации.

    «За особые трудовые заслуги перед государством и большой вклад в развитие топливно-энергетического комплекса присвоить звание Героя труда Российской Федерации», – говорится в указе.

    Токарев занимает пост главы «Транснефти» с ноября 2007 года, а в марте 2024 года его полномочия были продлены еще на пять лет. В декабре Токареву исполнится 75 лет.

    В июне Путин присвоил звание Героя труда писателю Александру Проханову.

    14 ноября 2025, 19:15
    Психолога из Казани обвинили в изнасилованиях и обмане клиенток

    Казанский психолог изнасиловал четырех клиенток и у девяти присвоил деньги

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Обвиняемый в изнасилованиях и мошенничестве психолог из Казани, по версии следствия, причинил вред пятерым женщинам, присвоив деньги еще у девяти, сообщает надзорное ведомство республики.

    Прокуратура Советского района Казани утвердила обвинительное заключение по делу 44-летнего психолога Марселя Сультеева.

    По данным следствия, с августа 2020 года по июнь 2024 года Сультеев, пользуясь доверием клиенток, совершал в их отношении сексуальные преступления. Среди пострадавших пять женщин, из которых четверых он  изнасиловал.

    Дополнительно, с июня 2020 по сентябрь 2024 года обвиняемый обманом получил свыше 813 тыс. рублей у девяти женщин, обещая профессиональную психологическую помощь, которую так и не оказал, а средства потратил на себя.

    Расследование завершено, все материалы дела направлены на рассмотрение в Советский районный суд Казани, сообщает прокуратура Татарстана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минюст США выплатит компенсации на 138 млн 700 тыс. долларов пострадавшим от действий бывшего врача сборной страны по спортивной гимнастике Ларри Нассара, осужденного за сексуальное насилие над несовершеннолетними спортсменками. Психолог Бирюков объяснил тягу женщин к мужчинам-социопатам. Врач-сексолог и психотерапевт Евгений Кульгавчук рассказал, почему некоторым женщинам нравятся не спортивные мужчины, а с животиком.

    14 ноября 2025, 19:05
    Челябинский суд национализировал имущество ОПГ «Махонинские» на 2,5 млрд рублей

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский районный суд Челябинска принял решение о национализации имущества преступной группировки «Махонинские» на сумму приблизительно 2,5 млрд рублей.

    Соответствующий иск в суд подала Генеральная прокуратура России, передает ТАСС.

    Собеседник агентства в оперативных службах региона рассказал, что суд также признал объединение экстремистским и запретил его деятельность на территории России. Решение было принято 14 ноября.

    В октябре Генпрокуратура потребовала изъять имущество группировки «Махонинские».

    14 ноября 2025, 21:56
    В Курской области четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом

    Хинштейн: В Курской области четверо молодых людей насмерть отравились угарным газом

    Tекст: Валерия Городецкая

    Тела четверых молодых жителей Железногорска были обнаружены в одном из гаражей на территории гаражно-строительного кооператива, сообщил глава Курской области Александр Хинштейн.

    Предположительно, причиной трагедии стало отравление угарным газом, сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале. По информации губернатора, возраст погибших составлял от 22-х до 27-ми лет.

    В апреле четверо иностранцев в Калининграде погибли от отравления угарным газом.

    В 2023 году в Крыму четыре человека насмерть отравились угарным газом.

    14 ноября 2025, 20:02
    «ЛУКОЙЛ» решил сохранить работу зарубежных предприятий при продаже активов

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская нефтяная компания «ЛУКОЙЛ» заявила о необходимости обеспечения непрерывной работы иностранных предприятий в случае смены собственника при продаже активов.

    Как передает ТАСС, в компании отметили, что при продаже зарубежных активов новым владельцам приоритетом является обеспечение непрерывной деятельности производств.

    В сообщении подчеркивается: «Компания стремится, чтобы в процессе продажи и передачи активов новым собственникам была обеспечена непрерывность деятельности предприятий».

    Также в «ЛУКОЙЛе» заявили, что этот подход позволит избежать рисков перебоев в работе предприятий, а также в снабжении государств, где присутствует компания, энергоресурсами.

    Кроме того, подчеркивается, что непрерывная работа поможет сохранить рабочие места сотрудников на этих предприятиях. В компании уточнили, что находятся во взаимодействии с властями в регионах присутствия для решения возникающих вопросов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дочерние фирмы «ЛУКОЙЛ» в Болгарии были выведены из-под санкций Британии.

    В Болгарии начал действовать закон о переходе управления заводом «ЛУКОЙЛ нефтохим Бургас» к государственному торговому управляющему.

    Европейские и ближневосточные правительства стремятся сохранить работу зарубежных активов «ЛУКОЙЛа» после американских санкций.

    14 ноября 2025, 21:30
    Семь человек погибло в ДТП с автобусом под Пермью

    В Пермском крае автобус и грузовик столкнулись, погибли семь человек

    Tекст: Денис Тельманов

    В аварии на трассе Кострома – Шарья-Киров-Пермь под Пермью пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, семь человек скончались на месте, еще пятнадцать пострадали.

    Авария произошла на 55-м километре дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь, передает ТАСС. В экстренных службах региона уточнили, что столкновение произошло между грузовым автомобилем и рейсовым пассажирским микроавтобусом «Газель-Некст». В результате семь человек погибли, пятнадцать получили различные травмы.

    Собеседник агентства отметил: «На 55-м км дороги Р-243 Кострома – Шарья-Киров-Пермь произошло столкновение грузового автомобиля и рейсового пассажирского микроавтобуса Газель-Некст, уточнив, что семь человек погибли и пятнадцать пострадали».

    Подробности происшествия уточняются, информация о состоянии пострадавших выясняется. Обстоятельства и причины аварии выясняют правоохранительные органы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Петропавловска-Камчатского произошло массовое ДТП с участием не менее пяти автомобилей и двух пассажирских автобусов. Семья на автомобиле Mercedes попала в аварию на Крымском мосту, в результате родители погибли, а дети получили тяжелые травмы. В Хабаровске маршрутный автобус столкнулся с грузовым поездом, среди пострадавших оказался ребенок, а следственные органы возбудили уголовное дело.

    14 ноября 2025, 19:30
    ПВО России за три часа сбили 13 украинских дронов

    Минобороны: За три часа в России сбито 13 дронов ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В небе четырех российских российских регионов сбито 13 украинских беспилотников в течение трех часов, сообщили в Минобороны.


    Средства ПВО России с 15.00 до 18.00 по московскому времени перехватили и уничтожили 13 украинских беспилотников, сообщили в Министерстве обороны России.

    Шесть БПЛА сбили над территорией Белгородской области, пять БПЛА ликвидировано над территорией Брянской области,  еще по одному дрону в Крыму и Курской области. Все аппараты были самолетного типа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в пятницу с 12 до 15 часов мск российские силы уничтожили 10 беспилотников самолетного типа над разными регионами страны.

    Также днем в пятницу украинские военные провели артобстрел Каменки-Днепровской в Запорожской области, в результате чего была разрушена крыша здания и выбиты окна в 15 квартирах, но пострадавших нет.

    Минобороны России  до этого сообщило о перехвате и уничтожении 216 украинских дронов над регионами страны в ночь с четверга на пятницу.

