Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров

Минфин предложил ввести налог на букмекерские ставки с 2026 года
Министерство финансов внесло в правительство поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие новые налоги для букмекерских контор с января 2026 года.
Проект поправок предусматривает введение налога 5% на все принятые букмекерскими конторами ставки и налога 25% на их прибыль, передает РИА «Новости».
Новые меры, по данным министерства, должны с 1 января 2026 года изменить систему налогообложения букмекерского бизнеса и повысить прозрачность отрасли, поскольку она характеризуется высокими оборотами и низкой налоговой отдачей.
В министерстве объяснили инициативу необходимостью учитывать не только обороты, но и фактические финансовые результаты букмекерских компаний.
Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», – говорится в сообщении.
Повышение налоговой нагрузки на букмекеров и увеличение НДС на 2%, до 22% предложены Минфином в рамках мер по финансированию обороны и безопасности, пишет ТАСС.
Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, а принятые ставки не облагаются налогом – налог платится только с выигрыша игроков по прогрессивной ставке НДФЛ.