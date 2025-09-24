Минфин предложил ввести новый налог на букмекеров

Минфин предложил ввести налог на букмекерские ставки с 2026 года

Tекст: Алексей Дегтярев

Проект поправок предусматривает введение налога 5% на все принятые букмекерскими конторами ставки и налога 25% на их прибыль, передает РИА «Новости».

Новые меры, по данным министерства, должны с 1 января 2026 года изменить систему налогообложения букмекерского бизнеса и повысить прозрачность отрасли, поскольку она характеризуется высокими оборотами и низкой налоговой отдачей.

В министерстве объяснили инициативу необходимостью учитывать не только обороты, но и фактические финансовые результаты букмекерских компаний.

Данные меры позволят учитывать не только обороты, но и реальный финансовый результат компаний. Кроме того, обеспечат прозрачность игорного бизнеса, который традиционно имеет высокие обороты и низкую налоговую отдачу», – говорится в сообщении.

Повышение налоговой нагрузки на букмекеров и увеличение НДС на 2%, до 22% предложены Минфином в рамках мер по финансированию обороны и безопасности, пишет ТАСС.

Сейчас букмекеры платят специальный налог на игорный бизнес, а принятые ставки не облагаются налогом – налог платится только с выигрыша игроков по прогрессивной ставке НДФЛ.