ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины

Tекст: Мария Иванова

Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

