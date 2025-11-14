Главы регионов и городов призвали управленцев собирать команды для участия в «Лидерах России»

Tекст: Елизавета Шишкова

Выпускники конкурса «Лидеры России» – главы регионов и городов, участвовавшие во флагманском проекте платформы «Россия –страна возможностей», выступили с призывом к российским управленцам принять участие в новом командном формате конкурса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По их словам, конкурс стал катализатором профессионального и личного роста, а участие открыло путь к высоким управленческим должностям. Губернатор Приамурья Василий Орлов? принявший участие в первом сезоне «Лидеров России», поделился, что экзамен на лидерские качества стал для него источником ценных знаний и знакомств, которые переросли в партнерство и позволили интегрировать выпускников конкурса в региональную команду. Он подчеркнул: «Что касается роли команды – сегодня это абсолютный приоритет. Задача современного лидера – собрать сильную команду единомышленников, в которой есть место разным точкам зрения, и грамотно расставить приоритеты. Успех региона, компании, любого проекта – это всегда успех команды».

Глава Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на то, что участникам проекта приходится работать с людьми разного опыта и характера ради общей цели. Он отметил, что личный опыт работы в команде стал для него полезным уроком, а командный дух – залог достижения результата. Подтверждают эти слова успехи коллег: сегодня выпускники конкурса занимают значимые посты в правительстве и бизнесе регионов России. Участники конкурса высказывают уверенность, что командный подход позволяет находить лучшие управленческие решения, вдохновляет на развитие территорий и роста профессиональных компетенций.

Глава Перми Эдуард Соснин считает участие в конкурсе уникальной возможностью для карьерного роста, обмена опытом и построения прочных профессиональных команд. Он советует будущим участникам проявлять инициативу и уметь слушать коллег.

Сергей Жестянников, руководящий Вологдой, отмечает, что опыт командной работы помогает быстро находить единомышленников и успешно добиваться поставленных задач на новом месте. Глава Тобольска Петр Вагин отмечает, что умение договариваться внутри коллектива – ключ к эффективному решению проблем любой сложности.

За время проведения конкурса его выпускники уже возглавили несколько регионов и городов России, что подчеркивает престиж и результативность проекта. Конкурс проходит ежегодно с 2017 года и собрал свыше одного миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.

Прием заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» продолжается, зарегистрироваться на сайте Лидерыроссии.рф можно до 29 декабря 2025 года.