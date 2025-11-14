  • Новость часаМИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    Китай и Япония обменялись угрозами войны
    Венгрия направила предназначенные Украине деньги армии Ливана
    Conversation: Коррупционный скандал произошел в самое неподходящее время для Зеленского
    Вынесен обвинительный приговор блогеру Дудю
    Лихачев назвал «важнейшим политическим сигналом» снятие санкций США с АЭС «Пакш-2»
    Краснов уволил главу Судебного департамента Верховного суда России
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    Освобождены донецкий Рог и днепропетровский Орестополь
    Захарова уличила Кличко в двойных стандартах
    Мнения
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 19:04 • Новости дня

    Главы регионов и городов призвали управленцев собирать команды для участия в «Лидерах России»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главы регионов и городов, прошедшие через конкурс «Лидеры России» призвали управленцев создавать собственные команды для участия в новом формате конкурса.

    Выпускники конкурса «Лидеры России» – главы регионов и городов, участвовавшие во флагманском проекте платформы «Россия –страна возможностей», выступили с призывом к российским управленцам принять участие в новом командном формате конкурса, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    По их словам, конкурс стал катализатором профессионального и личного роста, а участие открыло путь к высоким управленческим должностям. Губернатор Приамурья Василий Орлов? принявший  участие в первом сезоне «Лидеров России», поделился, что экзамен на лидерские качества стал для него источником ценных знаний и знакомств, которые переросли в партнерство и позволили интегрировать выпускников конкурса в региональную команду. Он подчеркнул: «Что касается роли команды – сегодня это абсолютный приоритет. Задача современного лидера – собрать сильную команду единомышленников, в которой есть место разным точкам зрения, и грамотно расставить приоритеты. Успех региона, компании, любого проекта – это всегда успех команды».

    Глава Омской области Виталий Хоценко обратил внимание на то, что участникам проекта приходится работать с людьми разного опыта и характера ради общей цели. Он отметил, что личный опыт работы в команде стал для него полезным уроком, а командный дух – залог достижения результата. Подтверждают эти слова успехи коллег: сегодня выпускники конкурса занимают значимые посты в правительстве и бизнесе регионов России. Участники конкурса высказывают уверенность, что командный подход позволяет находить лучшие управленческие решения, вдохновляет на развитие территорий и роста профессиональных компетенций.

    Глава Перми Эдуард Соснин считает участие в конкурсе уникальной возможностью для карьерного роста, обмена опытом и построения прочных профессиональных команд. Он советует будущим участникам проявлять инициативу и уметь слушать коллег.

    Сергей Жестянников, руководящий Вологдой, отмечает, что опыт командной работы помогает быстро находить единомышленников и успешно добиваться поставленных задач на новом месте. Глава Тобольска Петр Вагин отмечает, что умение договариваться внутри коллектива – ключ к эффективному решению проблем любой сложности.

    За время проведения конкурса его выпускники уже возглавили несколько регионов и городов России, что подчеркивает престиж и результативность проекта. Конкурс проходит ежегодно с 2017 года и собрал свыше одного миллиона заявок со всей России и 150 стран мира.

    Прием заявок на шестой сезон конкурса «Лидеры России. Команда» продолжается, зарегистрироваться на сайте Лидерыроссии.рф можно до 29 декабря 2025 года.

    13 ноября 2025, 20:48 • Новости дня
    Названа единственная готовая к войне страна Европы

    Le Monde: В Европе к войне оказалась готова только Финляндия

    Названа единственная готовая к войне страна Европы
    @ ADAM IHSE/TT/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Единственной страной в Европе, способной мобилизоваться в случае военного конфликта, названа Финляндия, тогда как остальные государства к угрозе не готовы, сообщили СМИ.

    Как пишет обозреватель Le Monde Сильви Кауфманн, потенциальная конфронтация России и НАТО для Европы стала более реальной, однако готовности, кроме Финляндии, нет. В материале подчеркивается, что поляки по указанию властей теперь собирают тревожные чемоданы с водой, радиоприемниками и наличными, по примеру жителей Хельсинки. Автор напоминает высказывание польского премьера Дональда Туска, который заявил: «Хотим мы этого или нет, это наша война», передает РБК.

    В статье отмечается, что тревога сильнее ощущается в таких городах, как Таллин и Варшава, тогда как южные столицы пока сохраняют спокойствие. Сильви Кауфманн приводит слова начальника Генштаба Франции Фабьена Мандона о том, что французские военные должны быть готовы к столкновению через три-четыре года.

    По словам автора, руководители европейской оборонной промышленности оказались не готовы к масштабному конфликту, поскольку ранее работали преимущественно на экспорт и для национальных армий в ограниченных объемах. Координация между предприятиями затруднена. На фоне конфликта на Украине бюджеты военных производств в разных странах Европы действительно выросли, однако темпы и масштабы роста различаются, и все сталкиваются с трудностями, утверждает неназванный промышленник.

    Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, что европейские страны саботируют миротворческие усилия по Украине и готовятся к войне против России.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин называл чушью заявления о возможном нападении России на НАТО. При этом президент Сербии Александр Вучич заявил о «все более очевидной» войне между Европой и Россией. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что в Москве разделяют мнение Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

    13 ноября 2025, 22:19 • Новости дня
    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки

    Брилев объяснил, почему Чебурашка по происхождению кубинец, а не еврей

    Брилев опроверг еврейское происхождение Чебурашки
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Телеведущий Сергей Брилев заявил, что Чебурашка имеет кубинское происхождение. Ранее депутат Госдумы Андрей Макаров высказал мнение, что Чебурашка – еврей.

    Телеведущий Сергей Брилев в своем Telegram-канале высказался по поводу национальности популярного персонажа – Чебурашки. Свой комментарий он сделал в связи с дискуссией вокруг происхождения мультипликационного героя, которая дошла даже до «обсуждения в Государственной думе».

    Брилев напомнил, что в период написания сказки Эдуарда Успенского апельсины, в которых прибыл Чебурашка, в СССР импортировали из Израиля, Марокко и с Кубы.

    «У Успенского четко говорится, что до этого Чебурашка обитал в тропических лесах. Таковых ни в Израиле, ни в Марокко нет», – отметил Брилев. По словам журналиста, хотя не очень понятно, кто Чебурашка по крови, но «он, конечно же, с Кубы!»

    Ранее глава комитета по бюджету и налогам Госдумы Андрей Макаров на заседании Госдумы объявил, что Чебурашка еврей. По мнению Макарова, апельсины в Советский Союз поставлялись исключительно из Израиля.

    14 ноября 2025, 19:12 • Видео
    Киев вышел из переговоров с РФ. И вернулся

    В МИД Украины заявили, что переговоры с Россией об урегулировании конфликта приостановлены. Но потом дезавуировали это заявление. Как это понимать? И чего вообще ждать от Киева в условиях, когда у Владимира Зеленского столько проблем одновременно?

    14 ноября 2025, 17:20 • Новости дня
    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России

    МИД Азербайджана вручил российскому послу Евдокимову ноту протеста

    МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу России
    @ Ilya Moskovets/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Дипломатическое ведомство Азербайджана вручило послу России Михаилу Евдокимову официальную ноту протеста. Поводом для этого дипломатического демарша стал инцидент с обстрелом киевской резиденции посольства Азербайджана.

    Посол России в Азербайджане Михаил Евдокимов был вызван в Министерство иностранных дел республики, передает РБК. Согласно опубликованной информации на официальном сайте азербайджанского внешнеполитического ведомства, встреча состоялась 14 ноября 2025 года.

    Согласно официальному заявлению пресс-службы МИД, в ходе встречи российскому дипломату был заявлен решительный протест. Причиной протеста назван факт падения боевой части ракеты «Искандер» на территорию дипломатического представительства Азербайджана в Киеве, которое произошло в ходе ночной ракетно-беспилотной атаки на украинскую столицу примерно в час ночи 14 ноября. В подтверждение протеста послу была вручена соответствующая дипломатическая нота.

    Ведомство также обнародовало детализированный перечень материального ущерба: мощный взрыв привел к разрушению участка ограждения по периметру посольского комплекса, повреждению служебных построек, административного корпуса, консульского отдела и служебного автотранспорта. В результате происшествия никто из персонала не пострадал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия продолжит реформироваться и сотрудничать с Турцией для внедрения стандартов НАТО.

    14 ноября 2025, 08:39 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России лишили подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове возможности поддерживать связь и перебрасывать резервы между городами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные полностью разделили группировку Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова, связи между этими городами больше не существует, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что украинские подразделения оказались полностью изолированы друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    Военные России на этой неделе освободили Сухой Яр в Донецкой народной республике.

    Ранее армия России освободила Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

    13 ноября 2025, 20:15 • Новости дня
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    В Карелии потерпел катастрофу Су-30
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Самолет Су-30 разбился в Карелии во время учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны России.

    В сообщении говорится, что инцидент произошел около 19:00 по московскому времени в безлюдном районе республики. В Минобороны уточнили, что при выполнении планового учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу самолет Су-30. По данным ведомства, самолет упал в безлюдном районе. «Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж самолета погиб», – уточнили в пресс-службе, передает ТАСС.

    В пятницу глава Минздрава Дагестана Ярослав Глазов сообщил, что вертолет КЭМЗ разбился рядом с населенным пунктом Ачи-су, погибли четыре человека.

    В июле в Хабаровском крае потерпел катастрофу вертолет Ми-8, погибли все находившиеся на борту люди.

    14 ноября 2025, 12:05 • Новости дня
    В Израиле заподозрили Галкина в осквернении государственного флага

    Власти Израиля начали проверку Галкина по подозрению в осквернении флага

    В Израиле заподозрили Галкина в осквернении государственного флага
    @ t.me/mash

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство национальной безопасности Израиля инициировало проверку после того, как на концерте Максим Галкин (внесен в реестр иноагентов Росфинмониторинга) накрыл государственный флаг Израиля украинским.

    Министерство национальной безопасности Израиля начало проверку инцидента с участием Максима Галкина, находящегося в реестре иноагентов РФ, передает EJ Daily.

    Поводом стал эпизод на концерте в Петах-Тикве, где артист, выступая в финальном номере, накрыл государственный флаг Израиля украинским флагом. Видео с концерта юмориста опубликовал Telegram-канал Mash.

    Данный эпизод вызвал волну недовольства среди ряда местных активистов. По их мнению, этот поступок можно расценить как оскорбление либо унижение национального символа Израиля. Возмущенные граждане обратились в МИД и Министерство национальной безопасности страны с просьбой оценить ситуацию с правовой точки зрения и рассмотреть возможность привлечения Галкина к ответственности.

    Израильское законодательство предусматривает наказание за намеренное осквернение государственного флага – возможен штраф до 15 тыс. долларов или лишение свободы на срок до трех лет.

    Сообщалось, что Алла Пугачева и Максим Галкин переехали на Кипр, оставив Израиль. Галкин и Пугачева решили покинуть Израиль в октябре.

    До этого суд получил доказательства использования Галкиным концертов для антироссийской пропаганды.

    В 2023 году Галкин объяснил, почему не идет на фронт в Израиле.

    14 ноября 2025, 11:43 • Новости дня
    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    @ Ministry of National Defense China

    Tекст: Вера Басилая

    Япония потерпит сокрушительное поражение от железной воли Народно-освободительной армии Китая (НОАК), заявил официальный представитель министерства обороны КНР Цзян Бинь.

    Китай пригрозил Японии «сокрушительным поражением» в случае силового вмешательства в вопрос Тайваня, передает Lenta.ru.

    Как заявил представитель Минобороны КНР Цзян Бинь, японские силы самообороны «заплатят высокую цену», если Токио решится поддержать Тайбэй вооруженным путем.

    Китайский представитель подчеркнул, что Японии следует помнить уроки собственной истории и не идти на неоправданный риск, выступая в защиту Тайваня, иначе потерпит сокрушительное поражение.

    Ранее премьер-министр Японии Санаэ Такаити заявила, что кризис в Тайване может представлять «экзистенциальную угрозу» для безопасности страны. Она предположила, что подобное развитие событий даст повод для использования Японией «права на коллективную самооборону».

    Китай выразил решительный протест Японии из-за слов премьера Такаити о Тайване.

    Власти КНР отказались комментировать угрозу генконсула Сюэ Цзяня «отрубить голову» премьеру Японии после заявлений Такаити о военной угрозе у Тайваня, скандальное сообщение дипломата удалили.

    14 ноября 2025, 13:15 • Новости дня
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    ВС России нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины
    @ Снимок с видео/Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на пятницу ВС России нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал», а также ударными беспилотниками по объектам ВПК и обеспечивающим их работу объектам энергетики Украины.

    Кроме того, в течение недели были нанесены массированный и пять групповых ударов, в результате которых поражены предприятия военной промышленности (ВПК) Украины и обеспечивавшие их работу объекты газо-энергетического комплекса, а также транспортная инфраструктура, используемая в интересах ВСУ, военные аэродромы, места хранения и подготовки к запуску ударных беспилотных летательных аппаратов, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Удары также наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников.

    За прошлую неделю средствами ПВО сбиты девять управляемых авиабомб, 17 снарядов американской РСЗО HIMARS, две управляемые ракеты большой дальности «Нептун», а также 1173 беспилотников, перечислили в оборонном ведомстве.

    Силами и средствами Черноморского флота, а также подразделений ракетных войск уничтожены 27 безэкипажных катеров и три буксира ВСУ.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, 96 549 беспилотников, 636 ЗРК, 26 020 танков и других бронемашин, 1611 боевых машин РСЗО, 31 286 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 649 единиц спецтехники, отчитались в Минобороны.

    Накануне в Минобороны сообщали, что ВС России с начала спецоперации уничтожили 26 тыс. танков и бронемашин ВСУ.

    Ранее ВС России поразили используемые ВСУ объекты транспортной инфраструктуры.

    ВС России за предыдущую неделю нанесли семь групповых ударов по военным объектам на Украине.

    14 ноября 2025, 06:59 • Новости дня
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    Береговая охрана США обнаружила российское судно-разведчик у берегов Гавайев
    @ Мария Смитюк/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американская береговая охрана осуществляла наблюдение за российским разведывательным судном «Карелия», находившимся в 28 километрах южнее острова Оаху в районе Гавайев.

    Береговая охрана США сообщила, что российское военное судно было замечено 26 октября в 15 морских милях, или 28 километрах, к югу от острова Оаху, передает РИА «Новости».

    В сообщении отмечается, что на действия судна отреагировали самолет HC-130 Hercules с авиабазы Барберс-Пойнт и катер береговой охраны.

    По словам представителей ведомства, оба судна выполнили «безопасный и профессиональный» облет и проход вблизи российского разведывательного корабля ВМФ России «Карелия».

    В заявлении поясняется, что в соответствии с международным правом иностранные военные суда могут находиться за пределами 12 морских миль, которые считаются территориальными водами других государств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британская разведка обнаружила элементы российской космической обороны.

    Экипаж немецкого патрульного судна сообщил о появлении за ним следящих неопознанных беспилотников.

    Британский флот перехватил российскую подлодку у берегов Франции.

    14 ноября 2025, 07:53 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта – двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта против одного из высших государственных чиновников России, взрыв должен был произойти у могилы родственников чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Террористы спрятали дистанционно управляемую видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, чтобы организовать подрыв во время визита чиновника на кладбище.

    В рамках операции задержаны трое предполагаемых соучастников: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Также назван проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, которого правоохранительные органы России уже разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

    При обысках обнаружены средства связи, где найдены переписки в WhatsApp и Signal, подтверждающие подготовку покушения. Также изъята видеокамера, которая могла передавать данные за рубеж и использоваться для дистанционного наблюдения.

    В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины, руководствуясь западными кураторами, могут планировать похожие преступления и в других российских регионах. Силовики продолжают следственные действия по этому делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ назвала целью покушения на митрополита Тихона попытку дестабилизировать ситуацию в России. ФСБ пресекла попытку угона и незаконного вывоза истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» за границу. Также сотрудники ФСБ заявили о предотвращении поставки двигателей двойного назначения за пределы страны.

    14 ноября 2025, 14:41 • Новости дня
    На Урале задержали грузовик с оружием на въезде в колонию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники исправительной колонии в Каменске-Уральском обнаружили автомат Калашникова, гранату и телефоны в кабине прибывшего грузовика, рассказали в пресс-службе ГУ ФСИН по Свердловской области.

    Сотрудники исправительной колонии №47 в Каменске-Уральском на въезде в учреждение задержали грузовой автомобиль, в котором нашли оружие и запрещённые предметы, передает РИА «Новости». Машина прибыла на территорию колонии для загрузки изделий деревообработки.

    Во время проверки в кабине автомобиля обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, ручную гранату, охолощенный пистолет с двумя магазинами, тактический шлем, рюкзак с медикаментами, радиостанции с аккумуляторами, а также сотовые телефоны и аксессуары к ним. Водитель транспортного средства был задержан на месте.

    В пресс-службе отметили, что сведения о находке были немедленно переданы в УФСБ, ГУМВД и Росгвардию. На место инцидента прибыла следственно-оперативная группа, которая организовала изъятие всего запрещенного арсенала.

    В полиции Каменска-Уральского возбудили уголовные дела по ч. 1 ст. 222 о незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов, а также по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ, касающейся взрывчатых веществ. Расследование продолжается, водитель находится под стражей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСИН ранее  начала тестировать системы блокировки беспилотников для предотвращения доставки запрещенных предметов в места лишения свободы.

    В Магаданской области над колонией обнаружили беспилотник с сотовыми телефонами.

    14 ноября 2025, 10:30 • Новости дня
    Захарова высмеяла разговор Мерца и Зеленского о беженцах

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично высказалась о содержании телефонного разговора между канцлером Германии Фридрихом Мерцем и главой киевского режима по вопросу украинских мужчин-беженцев.

    Захарова опубликовала пост в Telegram-канале , в котором прокомментировала очередной телефонный разговор Владимира Зеленского и канцлера Германии Фридриха Мерца, обсуждавших украинских беженцев.

    Мерц попросил Зеленского, чтобы молодые украинцы не приезжали в Германию в большом количестве, а служили Украине.

    Захарова иронично пересказала гипотетический диалог между Мерцем и Зеленским.

    «Хер Зеленский, заберите украинцев из Германии. – Хер Мерц, мне нечем их убивать в таких количествах. Будут поставки вооружений и денег, закроем границы и еще понизим мобилизационный возраст. Иначе ждите новых потоков», – написала официальный представитель МИД России.

    Пост Захаровой подчеркивает остроту вопроса пребывания украинских мужчин призывного возраста в Германии и реагирует на попытки немецких властей ограничить въезд и предоставление социальных льгот.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что попросил Владимира Зеленского обеспечить службу молодых украинцев, приезжающих в Германию, в своей стране.

    Главы земель ФРГ заявили о намерении выступить против украинских мигрантов.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии увеличилось в десять раз после отмены ограничения на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

    14 ноября 2025, 11:15 • Новости дня
    Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке

    Набиуллина объяснила последствия неверного сигнала рынку об изменении ставки

    Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по ключевой ставке
    @ Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала ошибку в коммуникациях по вопросу ключевой ставки в 2024 году, что привело к увеличению кредитной активности в прошлом году.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина признала, что в прошлом году у Центробанка произошла ошибка в коммуникациях по ключевой ставке, передает ТАСС.

    По ее словам, сигнал регулятора был неправильно истолкован рынком, что привело к росту кредитной активности.

    Она отметила, что после повышения ставки до 16% регулятор обозначил ее как высокую и анонсировал возможное снижение только при замедлении инфляции. Однако рынок услышал только ожидания быстрого снижения ставки, а бизнес начал активно брать кредиты по плавающим ставкам именно с учетом этих ожиданий.

    Набиуллина подчеркнула, что коммуникация по ставкам не менее важна, чем сами решения Центробанка. Она добавила, что Банк России постоянно анализирует свои действия, чтобы делать коммуникацию максимально точной и понятной для участников рынка.

    Ранее советник председателя Центрального банка Кирилл Тремасов заявил, что снижение ключевой ставки Банка России до конца года возможно, однако регулятор не исключает и сохранение текущего уровня.

    Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что регулятор будет снижать ключевую ставку весь 2026 год для стабилизации цен.

    14 ноября 2025, 12:10 • Новости дня
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве
    Подросток рассказал, как поджег кинотеатр в Москве
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Несовершеннолетний житель столицы рассказал обстоятельства того, как, поддавшись манипуляциям злоумышленников в мессенджере, устроил пожар в здании кинотеатра по их указанию, сообщили в прокуратуре города.

    Подозреваемому 16 лет, он пояснил, что познакомился с девушкой через соцсеть и отправил ей свою геолокацию для встречи, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства.

    После этого с ним связался неизвестный, представившийся правоохранителем, и заявил, что подросток якобы дал посторонним свои данные и нарушил закон.

    Под угрозой ответственности юноша выполнил все инструкции злоумышленников: он провел обыск в собственной квартире по видеосвязи, отправил фотографию банковской карты отца, пытался перевести деньги на указанный счет. Затем, следуя дальнейшим указаниям, принес канистру с бензином в кинозал одного из торговых центров и совершил поджог при помощи зажигалки.

    Прокуратура обратилась ко всем законным представителям с просьбой провести беседы с детьми о недопустимости следования подозрительным телефонным указаниям и незамедлительно сообщать о таких ситуациях взрослым.

    Ранее сообщалось, что несовершеннолетний в столице попытался устроить пожар в кинотеатре торгово-развлекательного центра «Авиапарк», ему удалось поджечь несколько кресел.

    До этого в Омске местный житель поджег служебную машину полиции, он находился под влиянием мошенников.

    13 ноября 2025, 21:32 • Новости дня
    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов

    Премьер Саксонии выступил за ограничение притока украинских беженцев

    Премьеры немецких земель собрались выступить против украинских мигрантов
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер призвал рассмотреть меры по ограничению потока беженцев с Украины. Решение об этом премьер-министры федеральных земель Германии должны вынести в начале декабря.

    Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, представляющий Христианско-демократический союз, выступил за введение ограничений на прием беженцев с Украины, передает ТАСС.

    В интервью медиагруппе Funke он заявил о резком росте числа прибывающих в ФРГ украинцев в последние месяцы. По словам политика, эта динамика связана с решением украинских властей разрешить выезд мужчин от 18 до 22 лет во время военного положения.

    Кречмер подчеркнул, что Германия не может бесконечно расширять прием беженцев с Украины. По его словам, вопрос об ограничении их притока будет вынесен на рассмотрение конференции премьер-министров федеральных земель Германии 4 декабря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Берлина также планируют закрыть крупнейший центр для беженцев с Украины на базе бывшего аэропорта Тегель до конца года.

    В августе Киев ослабил ограничения на выезд, и почти 99 тыс. молодых мужчин с Украины отправились в Польшу и Германию.

    Количество просителей убежища с Украины в Германии выросло в 10 раз после отмены запрета на выезд для мужчин от 18 до 22 лет.

  • О газете
