Токаев поручил рассмотреть рост квоты на трудовых мигрантов

Tекст: Дмитрий Зубарев

Выступая на сельскохозяйственном форуме, Токаев поручил рассмотреть вопрос о повышении квоты на въезд мигрантов, передает ТАСС.

Президент Казахстана отметил поступающие обращения от аграриев о нехватке рабочих рук, особенно остро проблема стоит в периоды посевной и сбора урожая, а также при расширении производства. По словам Токаева, «кадровый дефицит частично восполняется за счет трудовых мигрантов из соседних стран», однако спрос на трудовых мигрантов только растет.

«Возможно, нужно пойти навстречу, хотя бы частично», – заявил глава государства. Он подчеркнул, что сложилась парадоксальная ситуация: «одни утверждают, что на селе нет работы, другие – что не хватает работников», хотя работать сельчанам предлагают, а желающих не хватает.

Согласно действующим правилам, правительство Казахстана ежегодно устанавливает квоты на трудовую миграцию с учетом числа рабочей силы, чтобы защитить внутренний рынок труда. При приеме иностранного работника компания обязана получать согласование у местных властей. Граждане стран Евразийского экономического союза при этом не попадают под действие этих квот – после официального трудоустройства им достаточно получить разрешение на легальное проживание в органах полиции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России ввели добровольную регистрацию на границе с Казахстаном.

В Казахстане ранее приговорили женщину за оскорбление русских в TikTok.

Эксперты отмечают, что мигранты из Казахстана готовы потеснить узбеков и таджиков на российском рынке труда.