В IX сезоне олимпиады «Я – профессионал» приняли участие 215 тыс. студентов

Олимпиада студентов «Я – профессионал» в этом году собрала рекордное количество заявок – 215 тыс. 515 студентов подали документы на участие. Среди них зарегистрировались 5 тыс. 790 иностранцев из 123 государств, что подчеркивает интерес к российскому образованию со стороны зарубежных молодых специалистов.

Организаторы отметили, что общее число участников за все девять сезонов превысило 1,5 млн.

В олимпиаде приняли участие студенты 1 тыс. 99 вузов и филиалов по всей России, из которых 78% – из регионов. По числу заявок лидировали Москва, Петербург, Башкирия, Краснодарский край и Татарстан. Среди участников оказалось более 31 тыс. первокурсников, что, по словам представителей Минобрнауки, свидетельствует о раннем профессиональном самоопределении.

В этом сезоне молодым людям было доступно 70 направлений, а задания готовили 35 вузов-организаторов совместно с индустриальными партнерами. Олимпиада работала по двум категориям: «Бакалавриат» и «Магистратура/специалитет». Студенты имели возможность получить доступ к карьерной поддержке, в том числе к порталу вакансий и консультациям от HR-экспертов.

Формат олимпиады учитывал современные требования рынка, ежегодно включая актуальные направления – в этом сезоне добавились «Международные отношения», «Психология инклюзии», «Зеленая металлургия», «Продуктовый менеджмент в цифровом бизнесе» и «Российская Арктика – территория профессионалов».

Популярностью пользовались такие направления, как «Лечебное дело и педиатрия», «Психология», «Искусственный интеллект», «Биология» и «Математика». Как отметила руководитель олимпиады Валерия Касамара, интерес ко всем направлениям вырос почти на 60%.