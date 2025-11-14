  • Новость часаКитай пригрозил Японии «сокрушительным поражением»
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Трамп заносит над Европой «бензиновый кнут»

    Мы не без иронии обсуждаем обещания Трампа закончить конфликт на Украине. Но, если всерьез – то зачем это ему? Пока война продолжается, сохраняются существующие и вводятся новые санкции, он зарабатывает.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Коррупционный скандал на Украине выгоден всем, кроме Зеленского

    Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.

    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    14 ноября 2025, 10:55 • Новости дня

    Кимаковский назвал численность заблокированного в Димитрове гарнизона ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В Димитрове несколько тысяч военнослужащих ВСУ, включая элитные спецподразделения и недавно мобилизованных, оказались в окружении без возможности покинуть город, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, гарнизон ВСУ, включающий несколько тысяч бойцов, оказался заблокированным в Димитрове, передает ТАСС.

    Кимаковский добавил, что у заблокированных бойцов нет шансов выйти из окружения, перед ними стоит выбор: плен либо гибель.

    Он уточнил, что блокада коснулась как элитных спецподразделений, так и бригад ВСУ, которые были сформированы недавно мобилизованными украинцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, под Димитровом сразу 25 украинских морпехов сдались в плен.

    Российские подразделения сорвали попытку Вооруженных сил Украины деблокировать выход из Красноармейска.

    Подразделения России ранее освободили 24 здания в Димитрове.

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    14 ноября 2025, 08:39 • Новости дня
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    ВС России разрезали группировку ВСУ в Красноармейске и Димитрове
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России лишили подразделения ВСУ в Красноармейске и Димитрове возможности поддерживать связь и перебрасывать резервы между городами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    По его словам, российские военные полностью разделили группировку Вооруженных сил Украины в районе Красноармейска и Димитрова, связи между этими городами больше не существует, передает ТАСС.

    Кимаковский сообщил, что украинские подразделения оказались полностью изолированы друг от друга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска освободили Садовое в Харьковской области и Красногорское в Запорожской области.

    Военные России на этой неделе освободили Сухой Яр в Донецкой народной республике.

    Ранее армия России освободила Синельниково в Харьковской области и Даниловку в Днепропетровской области.

    13 ноября 2025, 20:56 • Видео
    Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

    Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

    14 ноября 2025, 07:53 • Новости дня
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    ФСБ предотвратила теракт против одного из высших чиновников на кладбище в Москве
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против одного из высших чиновников России, взрыв хотели совершить у могилы его близких на московском кладбище с помощью спрятанной в вазе с цветами видеокамеры. Задержаны трое соучастников подготовки теракта – двое россиян-супругов и мигрант из одной из стран Центральной Азии, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

    Сотрудники ФСБ предотвратили попытку совершения теракта против одного из высших государственных чиновников России, взрыв должен был произойти у могилы родственников чиновника на Троекуровском кладбище в Москве, передает ТАСС. Террористы спрятали дистанционно управляемую видеокамеру, замаскированную под вазу с цветами, чтобы организовать подрыв во время визита чиновника на кладбище.

    В рамках операции задержаны трое предполагаемых соучастников: двое супругов из России с судимостью за наркоторговлю и нелегальный мигрант из одной из стран Центральной Азии. Также назван проживающий в Киеве Шамсов Джалолиддин Курбанович, 1979 года рождения, которого правоохранительные органы России уже разыскивают за убийство и незаконный оборот оружия.

    При обысках обнаружены средства связи, где найдены переписки в WhatsApp и Signal, подтверждающие подготовку покушения. Также изъята видеокамера, которая могла передавать данные за рубеж и использоваться для дистанционного наблюдения.

    В ФСБ подчеркнули, что спецслужбы Украины, руководствуясь западными кураторами, могут планировать похожие преступления и в других российских регионах. Силовики продолжают следственные действия по этому делу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ФСБ назвала целью покушения на митрополита Тихона попытку дестабилизировать ситуацию в России. ФСБ пресекла попытку угона и незаконного вывоза истребителя МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» за границу. Также сотрудники ФСБ заявили о предотвращении поставки двигателей двойного назначения за пределы страны.

    14 ноября 2025, 05:57 • Новости дня
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    За ночь в Киеве прогремело семь серий взрывов
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Киеве прогремела седьмая серия взрывов за ночь, взрывы также произошли вблизи города Черкассы, сообщили украинские СМИ.

    Воздушная тревога длится в столице Украины уже несколько часов, передает РИА «Новости».

    Кроме Киева и Черкасской области, в красной зоне находятся Днепропетровская, Житомирская, Киевская, Одесская, Полтавская, Сумская, Харьковская и Черниговская области Украины, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» со ссылкой на сообщения украинской стороны пишут, что Киев был атакован примерно десятью баллистическими ракетами «Искандер-М» и 30-ю ударными БПЛА. Под атакой оказались киевские ТЭЦ, «пропадает отопление, свет и вода». При этом «одна из баллистической ракет ударила и по Умани: ракета пролетела Киевщину и направилась в сторону Черкасской области». Массированный удар беспилотниками нанесен по предприятию в Чугуеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Павлограде Днепропетровской области произошел взрыв.

    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области, а группировка «Восток» – Даниловку в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ около Хотени, Могрицы и Волфино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Пролетаркой.

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две бронемашины, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки  «Восток» продолжали наступление вглубь обороны противника, освободив Даниловку в Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки Днепропетровской области и Равнополья Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, две бронемашины и десять автомобилей.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Петропавловки Харьковской области, Дроновки и Святогорска ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ под Купянском.

    В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ у Моначиновки Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к Осколу и восстановить разрушенные переправы.

    В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, три миномета и три станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Краматорска, Северска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты около Розы Люксембург, Вольного, Родинского, Шевченко и Белицкого ДНР.

    В Красноармейск штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Продолжается зачистка от украинских боевиков Рога в ДНР.

    Отражены десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и шесть бронемашин, перечислили в оборонном ведомстве.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Сухой Яр в ДНР. За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А до этого освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    14 ноября 2025, 02:49 • Новости дня
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    Нефтебаза получила повреждения в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате атаки БПЛА в Новороссийске повреждены нефтебаза и береговые сооружения, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    «В Новороссийске в результате атаки БПЛА киевского режима повреждена нефтебаза на перевалочном комплексе «Шесхарис», – говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

    Кроме того, под удар попали береговые объекты. На месте происшествия сейчас работают специалисты оперативных и специальных служб. По имеющейся информации, никто не пострадал. Как уточнили в оперштабе, отражение атаки беспилотников по-прежнему продолжается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Новороссийск был атакован беспилотниками. В небе над Геленджиком принимаются меры по отражению беспилотников, летящих со стороны Новороссийска.

    14 ноября 2025, 01:17 • Новости дня
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    Зеленский собрался в Афины с просьбой передать ЗРК Patriot и истребители Mirage
    @ Marcin Nowak/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В воскресенье украинский лидер Владимир Зеленский в ходе визита в Грецию намерен провести переговоры по поставкам ЗРК Patriot и истребителей Mirage 2000-5Mk2, пишет греческий портал pronews.gr.

    Зеленский в воскресенье совершит экстренный визит в Грецию и встретится с премьер-министром страны Кириакосом Мицотакисом, передает ТАСС со ссылкой на pronews.gr.

    По данным портала, речь идет о двух из шести систем Patriot, находящихся у вооруженных сил Греции, одна из которых была передана в аренду Саудовской Аравии, а остальные обеспечивают противовоздушную оборону Афин и Салоник.

    Зеленский также намерен затронуть тему передачи всех имеющихся у греческих ВВС истребителей Mirage 2000-5Mk2 в случае, если Греция приобретет у Франции 12 новых самолетов Rafale – соответствующие переговоры сейчас ведутся.

    В ходе визита украинский президент планирует переговорить не только с премьер-министром, но и с президентом страны Константиносом Тасуласом, а также со спикером парламента Никитасом Какламанисом. Ранее официальный представитель МИД Лана Зохью подтверждала визит Зеленского в ноябре, но не называла точную дату.

    По информации pronews.gr, Украина практически исчерпала запасы зенитных ракет, в частности Patriot, и визит Зеленского призван решить проблему дефицита. Однако, по мнению журналистов портала, вероятность передачи Афинами комплексов Patriot остается под вопросом.

    Отмечается, что Греция уже передала Киеву крупные партии вооружений: 122 БМП-1 с боекомплектом, 15 тыс. снарядов 73 мм, 150 тыс. снарядов 155 мм, 150 тыс. снарядов 203 мм, две тыс. сто ракет 122 мм, 20 тыс. автоматов Калашникова, 3 млн 200 тыс. патронов 7,62 мм, 60 ПЗРК FIM-92 Stinger, одна тыс. сто РПГ-18 и 60 самоходных артиллерийских установок М110. Для доставки вооружения использовались шесть греческих самолетов C-130, а также десять транспортников Канады и пять Новой Зеландии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский заявил, что Украина планирует заказать у американских производителей 27 зенитных ракетных комплексов Patriot. National Interest отметил, что украинская ПВО после ударов ВС России практически прекратила существование.

    14 ноября 2025, 01:23 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе сбили семь воздушных целей
    Силы ПВО в Севастополе сбили семь воздушных целей
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В Севастополе системы ПВО уничтожили семь воздушных целей, ущерб инфраструктуре города не зафиксирован, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «В Севастополе сегодня вновь военные отражают атаку ВСУ», – сообщил Развожаев в Telegram.

    По словам Развожаева, громкие звуки, которые сегодня слышали жители города, были связаны с работой военных по отражению атаки. Губернатор отметил, что, по предварительной информации, никакие объекты городской инфраструктуры не пострадали. Военные «продолжают работу».

    Развожаев также призвал жителей сохранять спокойствие и находиться в безопасных местах до завершения работы ПВО. Он напомнил о недопустимости публикаций видео или фото работы системы противовоздушной обороны, подчеркнув важность доверия исключительно официальным сообщениям.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО в Новороссийске отражают атаку беспилотников. Системы ПВО в небе над Воронежской областью уничтожили три беспилотника, обломки одного из которых повредили крышу частного дома и автомобиль.

    14 ноября 2025, 00:55 • Новости дня
    Кравченко сообщил об атаке БПЛА на Новороссийск

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске идет отражение атаки беспилотников, сообщил глава города Андрей Кравченко.

    «В Новороссийске звучит сирена – сигнал «Внимание всем». Отражение атаки БПЛА», – сообщил Кравченко в Telegram.

    Кравченко подчеркнул, что недопустимо снимать и публиковать фото или видео отражения атаки БПЛА, действий сил защиты, а также работы оперативных служб в социальных сетях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы ПВО уничтожили три беспилотника в небе над Воронежской областью. Обломки одного из аппаратов повредили крышу частного дома и автомобиль. Силами ПВО сбиты 34 украинских БПЛА над регионами России и Черным морем.


    13 ноября 2025, 16:37 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения целей с помощью РСЗО «Торнадо-С»

    Боевую работу РСЗО «Торнадо-С» показало Минобороны России

    Tекст: Денис Тельманов

    Российское военное ведомство опубликовало видео с кадрами боевой работы реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С».

    Видео боевой работы РСЗО «Торнадо-С» опубликовано в официальном Telegram-канале Минобороны России. На кадрах показано, как реактивная установка ведет огонь из полевой местности.

    Всего «Торнадо» выпустил шесть ракет. На следующем плане, снятом с большой высоты, запечатлено шесть взрывов. Характер целей и точность их поражения не раскрываются.

    В сообщении, которое сопровождает видео, указано, что РСЗО уничтожила опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области.

    Система «Торнадо-С» – современное развитие знаменитой «Катюши». Для стрельбы использует 300-мм реактивные снаряды, предназначенные для поражения живой силы, боевой техники и оборонительных сооружений, в том числе высокозащищенных.

    В боевых условиях «Торнадо» используется для уничтожения артиллерии, ракетных подразделений, командных пунктов, средств ПВО и других важных целей.

    Система способна автоматически наводить ракеты и вести огонь одним залпом по нескольким целям.

    Как ранее писала газета «ВЗГЛЯД», изготовитель «Торнадо» – российская госкорпорация «Ростех» – рассказал о способности снарядов «Торнадо-С» обойти ПВО и РЭБ, что было доказано в боевых условиях.

    В частности, 11 августа Минобороны РФ сообщило, что залп «Торнадо-С» предотвратил ротацию подразделений ВСУ на линии фронта, уничтожив колонну украинской бронетехники.

    Кроме того, 27 августа расчет РСЗО «Торнадо-С» группировки «Запад» прицельным ударом уничтожил скопление техники, вооружения и боеприпасов украинских боевиков.

    14 ноября 2025, 03:24 • Новости дня
    Мужчина госпитализирован в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    Мужчина госпитализирован в результате атаки БПЛА на Новороссийск
    @ Официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Краснодарского края

    Tекст: Антон Антонов

    В Новороссийске в результате падения беспилотника были повреждены три жилых дома, госпитализирован мужчина, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Оперштаб сообщил в Telegram, что фрагменты БПЛА попали в квартиру на четвертом этаже одного многоквартирного дома, выбило стекла в нескольких квартирах.

    «Пострадал мужчина, его госпитализировали и оказывают необходимую медицинскую помощь», – говорится в сообщении.

    Специализированные и экстренные службы работают на месте происшествия.

    Также фрагменты беспилотника повредили еще два дома пяти и 16-и этажей. В их квартирах выбило окна, возгораний не зафиксировано, другие пострадавшие отсутствуют.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, оперативный штаб Краснодарского края сообщил о повреждении нефтебазы и береговых сооружений в результате атаки БПЛА в Новороссийске.

    14 ноября 2025, 01:50 • Новости дня
    Геленджик подвергся атаке БПЛА
    Геленджик подвергся атаке БПЛА
    @ t.me/BogodistovAA

    Tекст: Антон Антонов

    В небе над Геленджиком предпринимаются меры по отражению атаки беспилотников, сообщил глава города Алексей Богодистов.

    «Идет отражение атаки БПЛА со стороны Новороссийска», – сообщил Богодистов в Telegram.

    Жителей просят избегать открытых пространств, не подходить к окнам и оставаться в укрытиях до официального уведомления об отмене угрозы.

    Богодистов напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов о действиях беспилотников, систем противовоздушной обороны и спецслужб во время атаки.

    Он подчеркнул важность соблюдения спокойствия в ожидании завершения операции по отражению угрозы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новороссийске осуществляют отражение атаки беспилотников. Системы ПВО в Воронежской области сбили три беспилотника. В Севастополе системы ПВО уничтожили семь воздушных целей. План «Ковер» введен в Оренбурге.

    13 ноября 2025, 16:59 • Новости дня
    Названы ежедневные потери ВСУ на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ в сутки теряют до 230 человек на Харьковском направлении

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Украинские формирования ежедневно теряют от 110 до 230 бойцов на Харьковском направлении, сообщили в российской администрации региона.

    Заместитель главы российской администрации Харьковской области Евгений Лисняк сообщил о значительных ежедневных потерях ВСУ на Харьковском направлении. Потери противника составляют от 110 до 230 человек в сутки, цитирует Лисняка РИА «Новости».

    Он добавил, что ВСУ бросают последние резервы для удержания позиций. Но несмотря на попытки стабилизировать фронт, существенного результата эти меры не приносят. Противник сталкивается с острой нехваткой подготовленных сил и вынужден использовать оставшиеся резервы, отметил Лисняк.

    В российской администрации Харьковской области обращают внимание на то, что потери влияют на боеспособность украинских формирований и снижают возможности для ведения военных действий на данном направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее российские войска нанесли поражение подразделениям мотопехотной бригады и погранотряда погранслужбы Украины на Харьковском направлении рядом с Волчанском и Пролетаркой. ВСУ потеряли более 120 военнослужащих на этом участке фронта.

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» снизилась из-за больших потерь на Красноармейском направлении в ДНР. Число погибших солдат ВСУ в Красноармейске измеряется тысячами, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Чем грозит России переизбыток нефти на мировом рынке

    ОПЕК+ своими заявлениями обвалила на этой неделе мировые цены на нефть. Весь год организация говорила о том, что на рынке дефицит предложения, поэтому она сама же повышала добычу. Однако теперь ОПЕК признала, что на рынке профицит нефти. Что заставило организацию кардинально изменить прогноз и чем это опасно для России? Подробности

    Золотые унитазы друзей Зеленского шокировали Европу

    Владимир Зеленский внес разлад в идеальные, казалось бы, отношения Украины и Европы. Виной всему – громкий коррупционный скандал, фигурантом которого стал его близкий друг, предприниматель Тимур Миндич. Вскрывшиеся данные о теневой экономике Киева заставили ЕС усомниться в целесообразности дальнейшей помощи Украине в прежних объемах. Что это означает на практике? Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Как Вашингтон принуждает Зеленского к переговорам с Россией

    «Отказ от переговоров как с Россией, так и от диалога внутри страны чреват самым худшим для украинских властей сценарием, при котором они потеряют все». Такими словами эксперты объясняют противоречивые заявления представителей киевского режима по поводу переговоров с Россией – и указывают, при чем здесь Соединенные Штаты. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Кто стоит за атакой на друзей Зеленского

      Владимир Зеленский открестился от своего окружения, обвиненного в коррупции по «делу Миндича», и даже ввел санкции против человека, которого называли его «кошельком». Иными словами, решил сотрудничать со следствием. Но кто стоит за этой атакой на друзей Зеленского?

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации