Скандал вокруг «Энергоатома» может быть серьезным рычагом влияния на Зеленского и его серого кардинала. Тем более если верны слухи, что у НАБУ есть записи разговоров Зеленского с Миндичем о коррупционных схемах. Обнародование этих материалов превратит Зеленского в политический труп.0 комментариев
В Румынии завершились учения Dacian Fall с участием 5 тыс. военных НАТО
Крупные маневры Североатлантического альянса Dacian Fall завершились в восточной части румынской территории, в них задействовали 5 тыс. союзных военнослужащих и новейшую военную технику.
В маневрах приняли участие 5 тыс. военнослужащих альянса, включая подразделения Франции, Испании, Бельгии, Люксембурга и Румынии, пишет Politico.
Главной целью учений стало демонстрирование готовности НАТО реагировать на угрозы на восточном фланге и отработка слаженных действий союзников.
Командующий многонациональным дивизионом НАТО Майор-генерал Дорин Тома заявил, что сценарий учений направлен «на устрашение потенциального противника».
Издание подчеркнуло символичность объединенных маневров в условиях частичного вывода американских войск – Вашингтон ранее объявил о сокращении контингента примерно на 800 военных и переводе их обратно в Кентукки. В рамках двустороннего соглашения с Бухарестом остаются около 1 тыс. американских военных.
Румынская сторона выражает надежду, что США пересмотрят решение, однако официальные лица альянса и НАТО продолжают делать акцент на стабильности ситуации. Некоторые аналитики отмечают именно политическую значимость сокращения военного присутствия, воспринимая его как тест на решимость НАТО. На учениях были испытаны современные образцы вооружения, в том числе турецкие беспилотники Bayraktar TB2 и РСЗО HIMARS.
По словам командующего французской бронетанковой бригадой генерала Максима До Трана, особое внимание уделялось отработке переброски войск как по морю, так и по железной дороге и воздуху в условиях ужесточения требований к мобильности – Франция обязана в 2027 году обеспечить развертывание боевой дивизии на восточном фланге за 30 дней. В ходе маневров американские военные поддерживали союзников с воздуха.
Румынские власти в последние годы сделали крупные вложения в ПВО Patriot, истребители F-35 и танки Abrams.
Ранее Румыния закупила у Норвегии 18 истребителей F-16 по символической цене в 1 евро с условием оплаты НДС в размере 21 млн евро.