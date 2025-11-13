  • Новость часаВ Карелии потерпел крушение Су-30
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 ноября 2025, 19:54 • Новости дня

    Силы ПВО сбили четыре БПЛА над морем у Севастополя

    Tекст: Ольга Иванова

    Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены силами ПВО над морем вблизи Севастополя, городские объекты не пострадали.

    Военнослужащие сбили четыре беспилотника над Черным морем в районе Севастополя, передает ТАСС. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

    «По информации Спасательной службы Севастополя, никакие гражданские объекты в городе не пострадали», – отметил Развожаев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа в ночь со среды на четверг. Вечером в среду средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над тремя регионами России. В ночь на среду над страной ПВО ликвидировала 22 украинских БПЛА.

    13 ноября 2025, 17:22 • Новости дня
    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    Лисняк: ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении

    ВСУ бросили в бой последние резервы на Харьковском направлении
    @ Ukrainian Armed Forces/Handout/REUTERS

    Tекст: Ольга Иванова

    На Харьковском направлении подразделения Вооруженных сил Украины перебрасывают последние резервы, в том числе силы, ранее находившиеся на восстановлении.

    Вооруженные силы Украины задействуют последние резервы на Харьковском направлении, чтобы стабилизировать фронт, передает ТАСС. Об этом сообщил на брифинге заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

    По его словам, «стратегическая инициатива на харьковском направлении удерживается российскими войсками». Лисняк отметил, что командование Украины вынуждено перебрасывать в зону боевых действий подразделения, находившиеся на восстановлении, а также части сил специальных операций, однако эти меры пока не изменили ситуацию в их пользу.

    Он подчеркнул, что, несмотря на переброску последних резервов, ВСУ не удалось достичь каких-либо существенных успехов и перелома в боевых действиях на данном участке фронта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе села Глушковка в Харьковской области были замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    13 ноября 2025, 09:13 • Новости дня
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    Кимаковский: Безвозвратные потери ВСУ в Красноармейске измеряются тысячами
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская армия потеряла убитыми и ранеными в Красноармейске (укр. название – Покровск) многотысячную группировку, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    ВСУ потеряли в ходе битвы за Красноармейск несколько тысяч человек, это безвозвратные потери, пояснил Кимаковский ТАСС.

    «Нескольких тысяч украинских солдат потеряли вооруженные формирования Украины в ходе битвы за Красноармейск. [Это] безвозвратные потери», – сообщил Кимаковский.

    По его словам, в Димитров (укр. название – Мирноград) смогла уйти лишь небольшая часть украинских подразделений.

    Напомним, сам глава ДНР Денис Пушилин пояснял, что ВС России зачищают многоэтажные дома Красноармейска. Его советник Кимаковский отмечал, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    12 ноября 2025, 21:36 • Новости дня
    Захарова: Киев сорвал договоренности по обмену пленными

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим нарушил последние обещания по обмену военнопленными, выполнив менее трети договоренностей.

    Киев сорвал последние обещания по обменам пленными. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

    «Последние обещания по обменам киевский режим сорвал – из 1200 договоренных поменяли менее 30%. Граждане Украины должны это знать», – написала она.

    Ранее Москва выразила готовность передать Киеву еще три тысячи тел погибших военнослужащих ВСУ, а также предложила провести обмен пленными в количестве не менее 1200 человек с каждой стороны.

    Также Мария Захарова заявила, что публикация Times о приостановке переговоров между Киевом и Москвой свидетельствует о нежелании режима Зеленского стремиться к миру. «Это признание в том, что никакого искреннего стремления к миру режим Зеленского не собирался проявлять», – цитирует Захарову РБК.

    Захарова ранее также обратила внимание на попытки Британии через статью в FT повлиять на переговоры по Украине. Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения о возможной разблокировке обмена пленными между Россией и Украиной.


    13 ноября 2025, 15:35 • Новости дня
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    Иностранные наемники из Колумбии прибыли для заградотрядов ВСУ под Глушковку
    @ EYEPRESS/Reuters Connect

    Tекст: Ольга Иванова

    В районе села Глушковка в Харьковской области замечены иностранные наемники, которые выполняют функцию заградотрядов в интересах украинских сил.

    Иностранные наемники прибыли в район села Глушковка Харьковской области для выполнения функций заградительных отрядов Вооруженных сил Украины, передает ТАСС. Заместитель главы военно-гражданской администрации региона по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил об этом в ходе специального брифинга.

    Власти региона подчеркивают, что эти силы призваны препятствовать выводу украинских военных с позиций.

    По данным военной администрации, поля сражений на этом направлении приобретают всё большую напряженность, а привлечение иностранных наемников свидетельствует о нехватке собственных резервов ВСУ. Власти продолжают следить за развитием ситуации в Харьковской области, отмечая рост числа иностранных участников в боевых действиях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинское подразделение беспилотных систем «Флэш» пополнили наемники из Мадагаскара, Британии, Франции и США.

    13 ноября 2025, 12:30 • Новости дня
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    Российские войска освободили Синельниково в Харьковской области и днепропетровскую Даниловку
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» освободили Синельниково в Харьковской области, а группировка «Восток» – Даниловку в Днепропетровской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям егерской и двух механизированных бригад ВСУ около Хотени, Могрицы и Волфино в Сумской области, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям мотопехотной бригады ВСУ и погранотряда погранслужбы Украины рядом с Волчанском и Пролетаркой.

    При этом ВСУ потеряли более 120 военнослужащих, три танка, две бронемашины, два артиллерийских орудия, радиолокационную станцию и восемь складов с матсредствами.

    В то же время подразделения группировки  «Восток» продолжали наступление вглубь обороны противника, освободив Даниловку в Днепропетровской области. Нанесено поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны возле Великомихайловки Днепропетровской области и Равнополья Запорожской области.

    ВСУ при этом потеряли до 220 военнослужащих, две бронемашины и десять автомобилей.

    Параллельно подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Куриловки, Петропавловки Харьковской области, Дроновки и Святогорска ДНР.

    Штурмовые отряды 6-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ под Купянском.

    В течении суток сорваны три контратаки подразделений 151-й механизированной бригады ВСУ у Моначиновки Харьковской облаасти, 1-й и 15-й бригад нацгвардии в районах Осиново и Нечволодовка Харьковской области с целью деблокировать окруженные подразделения, а также прорваться к Осколу и восстановить разрушенные переправы.

    В результате огневого поражения уничтожены до 50 украинских военнослужащих, машина пехоты, две бронемашины, три миномета и три станции РЭБ.

    Всего в зоне ответственности группировки потери противника составили до 220 военнослужащих, четыре бронемашины, уничтожены четыре склада с боеприпасами и десять станций РЭБ.

    Между тем подразделения Южной группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение формированиям двух мотопехотных бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Краматорска, Северска и Константиновки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Противник потерял до 190 военнослужащих, три бронемашины, два орудия полевой артиллерии, станцию РЭБ и два склада матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике егерской, аэромобильной, двух десантно-штурмовых, четырех механизированных бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам нацгвардии и морской пехоты около Розы Люксембург, Вольного, Родинского, Шевченко и Белицкого ДНР.

    В Красноармейск штурмовые группы 2-й армии ведут активные наступательные действия в западной части города, северо-западных и восточных кварталах Центрального района, а также на территории западной промзоны.

    Продолжается зачистка от украинских боевиков Рога в ДНР.

    Отражены десять атак 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ из Гришино с целью деблокирования окруженной группировки ВСУ. В итоге уничтожены до 30 украинских военнослужащих и шесть бронемашин, перечислили в оборонном ведомстве.

    В Димитрове подразделения 5-й мотострелковой бригады 51-й армии продолжают наступление в микрорайоне Восточный, в южной части населенного пункта и в направлении микрорайона Западный.

    За последние сутки на красноармейском направлении уничтожены более 229 украинских военнослужащих, 11 единиц вооружения и военной техники, в том числе четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Всего же в зоне ответственности группировки потери противника составили до 510 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Сухой Яр в ДНР. За день до этого они освободили Новоуспеновское в Запорожской области. А до этого освободили Гнатовку возле Красноармейска, запорожские села Новое и Сладкое.

    13 ноября 2025, 16:12 • Новости дня
    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    Замглавы ВГА Харьковской области Лисняк: ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска

    ВС России вступили в уличные бои на западе Купянска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В западной части Купянска ведутся ожесточенные уличные бои, сообщил заместитель главы военно-гражданской администрации Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк на брифинге.

    По его словам, Купянск остается эпицентром самых сложных боев на текущий момент, передает ТАСС.

    Лисняк добавил, что западная часть города на правом берегу Оскола также стала одной из зон боев с ВСУ. Российские военные взяли под контроль несколько улиц в южной и западной частях, сообщил он.

    «Ситуация для ВСУ здесь оценивается как критическая», – отметил Лисняк.

    Ранее командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег» сообщил, что Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает.

    ВС России дронами «Заноза» разгромили дальние переправы ВСУ близ Купянска.

    Во вторник ВС России взяли под контроль нефтебазу в Купянске.

    12 ноября 2025, 21:56 • Новости дня
    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска

    Кимаковский: Российские войска зачистили от ВСУ 90% территории Красноармейска

    Кимаковский: ВС России освободили 90% Красноармейска
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы России освободили 90% территории Красноармейска от украинских военных, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Армия России освободила 90% территории Красноармейска от ВСУ. Oстатки украинских подразделений скрываются в подвалах городской застройки, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский. Он также добавил, что остатки группировки ВСУ выявляют по результатам радиообмена.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в среду подразделения группировки войск «Центр» очистили от боевиков ВСУ Сухой Яр в ДНР.

    10 ноября ВС России освободили пригород Красноармейска – населенный пункт Гнатовка.

    Пленный солдат ВСУ рассказал, почему добровольно сложил оружие в Красноармейске.

    12 ноября 2025, 21:59 • Новости дня
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    Минобороны прокомментировало наступление на Красноармейск цитатой из «Сектора Газа»
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министерство обороны России прокомментировало сообщение о наступлении в тумане ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни рок-группы «Сектор Газа».

    Министерство обороны России прокомментировало новости о продвижении российских войск на Красноармейском (Покровском) направлении цитатой из песни «Туман» группы «Сектор Газа».

    «Но мы пройдем опасный путь через туман», – процитировало строки известной песни в своем Telegram-канале Минобороны.

    Поводом для публикации стал недавний видеоролик с колонной российской военной техники и бойцов, входящих в Красноармейск (Покровск) сквозь густой туман. На кадрах видно, что значительную часть колонны составляли мотоциклы и автомобили без дверей.

    Подобный выбор техники, как поясняют военные эксперты, позволяет операторам быстро покинуть машины в случае атаки дрона.

    Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что российские силы ведут зачистку многоэтажных домов в Красноармейске.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что украинским войскам из Красноармейска уже не выйти.

    13 ноября 2025, 01:01 • Новости дня
    Лавров раскрыл детали обменов погибшими бойцами с Украиной

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия в 2025 году передала Украине свыше 9 тыс. тел военнослужащих ВСУ, получив взамен 143 тела российских бойцов, заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать.

    «О потерях на поле боя, как правило, не говорят публично. Скажу только, что в этом году в ходе репатриации погибших военнослужащих российская сторона передала свыше 9 тыс. тел солдат ВСУ. От Украины мы получили 143 тела наших бойцов. Выводы делайте сами», – цитирует Лаврова ТАСС.

    Напомним, Россия и Украина по результатам двух раундов переговоров в Стамбуле договорились об обмене пленными по формуле «тысяча на тысячу». Также была достигнута договоренность о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных по формату «всех на всех» – с каждой стороны не менее 1 тыс. человек.

    В развитие стамбульских договоренностей Москва в июне передала Киеву 6060 тел погибших украинских военнослужащих, получив 78 тел погибших бойцов ВС РФ. Затем 17 июля российская сторона передала еще 1 тыс. тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

    По итогам третьего раунда, который прошел 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в августе российская сторона осуществила  передачу Украине 1000 тел погибших военнослужащих, получив взамен 19 тел от Украины. В октябре Россия передала Украине тысячу тел погибших украинских солдат, а Украина передала России 31 тело российских военнослужащих.

    13 ноября 2025, 08:55 • Новости дня
    Пленный ВСУ рассказал о ликвидации отказавшихся сдаться в Красноармейске

    Tекст: Вера Басилая

    Ситуация для окруженных частей ВСУ в Красноармейске критическая, у солдат остается только два выхода – либо сдаться в плен, либо быть ликвидированными, рассказал пленный военнослужащий ВСУ Павел Сергеевский,

    По словам Сергеевского, ВСУ в Красноармейске либо должны сдаться в плен, либо будут ликвидированы, поскольку другого выхода для них там нет, передает РИА «Новости».

    «Кто из наших не сдался, уже все ликвидированы. Я захотел остаться живым, поэтому добровольно сдался в плен», – заявил Сергеевский.

    Пленный рассказал, что в городе вместе с сослуживцами удерживал здание, в котором было два входа. Он признался, что украинские военные «еле контролировали» один из них, российские бойцы обошли их и закинули гранату. После этого солдаты ВСУ остались целы и решили сдаться.

    Он уточнил, что тем, кого отправляли на задание, было понятно, что «это дорога в один конец», и не хотелось «идти на убой». У заблокированных в городе военных ВСУ, по его словам, не было связи с командованием даже по имеющейся рации. Командование приказало им не допустить захода ВС РФ в Красноармейск и обещало, что через полдня-день «все будет намного лучше, все будет хорошо», рассказал пленный.

    Он призвал своих «побратимов», которые не только в Покровске (украинское название Красноармейска), сдаться в плен, чтобы остаться живыми, вернуться домой к своим семьям и друзьям.

    Ранее российские военные взяли в плен украинского бойца Евгения Киптилого в Красноармейске, где он добровольно сдался из-за отсутствия снабжения и поддержки.

    Руководство украинской армии запрещает солдатам общаться с мирными жителями в Красноармейске и приказывает открывать по ним огонь при попытке сблизиться.

    Командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске солдат идти в контратаки, обещая им взамен еду.

    13 ноября 2025, 05:59 • Новости дня
    Командование шантажировало солдат ВСУ едой и бросало в атаки в Купянске

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ принуждает окруженных в Купянске солдат идти в контратаки, обещая взамен обеспечить их едой, следует из данных радиоперехвата.

    Голодные солдаты ВСУ просят сбросить им провизию с беспилотников, но командир отказывает им, мотивируя это их бездействием в окружении, приводит ТАСС данные радиоперехвата.

    «Мне не дают логистику. Прошло четыре дня, вы просидели, никуда не пошли, а теперь мне никто не верит, что вы куда-то пойдете. Надо заходить [на позиции ВС России]», – говорит командир ВСУ.

    В свою очередь, голодные солдаты ВСУ заверяют, что готовы контратаковать, но не в силах этого сделать из-за долгого голодания и отсутствия воды. По их словам, они голодают почти неделю и нуждаются в еде и воде для выполнения задач.

    Согласно имеющимся звуковым файлам, которые записывались на протяжении нескольких дней, провизию украинским солдатам так и не доставили.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, военнослужащие ВСУ меняют военную форму на гражданскую одежду и используют обычные автомобили для перемещений по Купянску и его окрестностям. Подразделения ВС России разгромили новейшими тяжелыми FPV-дронами «Заноза» четыре дальние переправы ВСУ в районе Купянска. Пленные ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным в Купянске.

    13 ноября 2025, 09:55 • Новости дня
    Кимаковский заявил о снижении боеспособности «Птиц Мадьяра» под Красноармейском

    Tекст: Вера Басилая

    Боеспособность элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» значительно снизилась из-за больших потерь, особенно на красноармейском направлении, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

    Советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил о снижении боеспособности элитного украинского подразделения БПЛА «Птицы Мадьяра» из-за потерь. По его словам, особенно сильно это коснулось красноармейского направления, передает ТАСС.

    «За последние полтора месяца потери у «Мадьяров» были особенно чувствительные – на Днепропетровщине, на красноармейском направлении в особенности», – заявил Кимаковский.

    Спецназ Южного военного округа уничтожил замаскированный пункт управления БПЛА в районе Красноармейска с помощью ударных и FPV-дронов.

    Центр перспективных беспилотных технологий Минобороны России «Рубикон» изменил ситуацию с применением беспилотников на линии фронта, что лишило ВСУ дешевых и простых в сборке дронов.

    Операторы элитного подразделения БПЛА ВСУ «Птицы Мадьяра» были уничтожены в мае в результате удара авиабомбой ФАБ-500 в селе Комар.

    13 ноября 2025, 09:39 • Новости дня
    Российские войска заставили ВСУ отступить у Купянска

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Вооруженные силы России наносят огневое поражение позициям украинских войск в лесном массиве вдоль реки Оскол, противник отступает, сообщил командир штурмовой роты штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным Снег.

    По его словам, ВС России продолжают наносить удары по позициям ВСУ в лесном массиве вдоль берега реки Оскол в западной части Купянска, передает ТАСС.

    «Отряд зачищает от боевиков ВСУ западную часть Купянска в районе реки Оскол. В ходе боевых действий уничтожили до 20 боевиков. Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», – заявил командир.

    Он также уточнил, что подразделение завершает зачистку позиций ВСУ в лесном массиве между улицами Сеньковской и Приоскольной, а сейчас идет зачистка самой улицы Приоскольной. По словам командира, российские военные продолжают оказывать огневое воздействие по позициям ВСУ в районе леса, расположенного вдоль берега реки Оскол, южнее от улицы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пленные бойцы ВСУ рассказали о приказах командиров стрелять по мирным жителям в Купянске.

    Военнослужащие ВСУ переоделись в гражданскую одежду в Купянске для маскировки.

    Реактивная система залпового огня «Ураган» ранее сорвала ротацию подразделений ВСУ на купянском направлении.

    13 ноября 2025, 05:20 • Новости дня
    Военный эксперт сообщил, как ВС России выдавливают ВСУ с юга Димитрова

    Tекст: Катерина Туманова

    Вооруженные силы России после освобождения Сухого Яра продолжают продвижение, вытесняя украинских солдат с южных окраин Димитрова в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко отметил, что освобождение Сухого Яра стало закономерным шагом со стороны ВС России.

    «Буквально недавно была освобождена Новопавловка, теперь Сухой Яр. В принципе, это означает, что мы начинаем выдавливать украинских боевиков и зачищать территорию не только восточной окраины Красноармейска, но и Димитрова», – сказал он ТАСС.

    По его словам, украинская группировка, которая еще находится на южных окраинах Димитрова, планомерно выдавливается российскими военнослужащими.

    Марочко добавил, что те солдаты ВСУ, которые откажутся сложить оружие, будут уничтожены. Операция по зачистке двух населенных пунктов идет в плановом режиме и быстрыми темпами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки войск «Центр» завершили зачистку от украинских боевиков Сухого Яра в Донецкой народной республике. Группа морпехов ВСУ сдалась в плен под Димитровом.

    13 ноября 2025, 10:24 • Новости дня
    В Одесской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В городе Арцизе Одесской области был поврежден объект критической инфраструктуры, сообщили в областной прокуратуре.

    Критическая инфраструктура в городе Арцизе Одесской области получила повреждение, передает ТАСС. Об этом сообщила областная прокуратура, отметив: «Поврежден объект критической инфраструктуры».

    Какие именно объекты оказались под ударом, не уточняется. Подробностей о причинах происшествия и возможных пострадавших на данный момент нет.

    По сообщениям местных властей, в ночь на 13 ноября в Одесской области звучали сирены воздушной тревоги.

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

