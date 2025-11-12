Минобороны сообщило о уничтожении 22 украинских БПЛА за ночь

Tекст: Дмитрий Зубарев

За ночь с 23:00 мск 11 ноября до 07:00 мск 12 ноября российские средства ПВО уничтожили 22 украинских беспилотника в небе над разными регионами России, сообщает ТАСС. В Минобороны подчеркнули, что атаки отражались сразу в нескольких областях, включая Московский регион.

В частности, в Ростовской области были сбиты восемь беспилотников, четыре уничтожены в Ставропольском крае, по три – в Орловской и Брянской областях. В Тульской области зафиксировали два сбитых БПЛА, ещё по одному – над Калужской областью и в Московском регионе.

Министерство обороны уточнило: все аппараты были нейтрализованы силами дежурных расчетов противовоздушной обороны.

