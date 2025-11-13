За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.15 комментариев
Госдума отказалась вносить слова про «суровую кару» в текст присяги гражданина России
Госдума отклонила проект изменения текста присяги гражданина России
Депутаты Госдумы отказались принимать поправки, связанные с изменениями текста присяги гражданина России, так как сочли их нецелесообразными, а формулировка вызвала юридические вопросы, пишут информагентства.
Госдума отклонила законопроект, предусматривающий изменение текста присяги гражданина России, пишет ТАСС. Инициатива была внесена Михаилом Матвеевым и Сергеем Обуховым от КПРФ, а также Михаилом Делягином от «Справедливой России» в апреле 2024 года.
Документ предлагал дополнить присягу словами: «И если я нарушу обязательства этой моей присяги, то пусть меня постигнет суровая кара закона, вплоть до прекращения гражданства Российской Федерации».
Авторы законодательной инициативы подчеркнули, что такие изменения должны существенно влиять на мировоззрение новых граждан, а последствия нарушения присяги нужно прописать детально.
Однако профильный комитет Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками посчитал нововведение нецелесообразным. В его заключении указано, что принесение присяги – это процедурное условие при получении гражданства и фактически уже означает согласие гражданина со всеми обязательствами.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству также выступил против изменений. Сенаторы напомнили, что формулировка «суровая кара закона» отсутствует в российском законодательстве и противоречит принципу правовой определенности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Госдуму внесли законопроект об обязательном принесении присяги гражданина России с 14 лет.
