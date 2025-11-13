  • Новость часаКремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Российские войска освободили Синельниково и Даниловку
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 13:20 • Новости дня

    Кремль анонсировал встречу Путина с губернатором Астраханской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин сегодня проведет встречу в Кремле с губернатором Астраханской области, председателя комиссии Госсовета РФ по вопросам поддержки ветеранов боевых действий – участников СВО и членов их семей Игорем Бабушкиным, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Песков сообщил , что Владимир Путин примет в Кремле губернатора Астраханской области Игоря Бабушкина, передает ТАСС.

    По словам Пескова, беседа будет важной. Бабушкин выступит с докладом в двух ролях, в том числе как председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов СВО и членов их семей.

    Представитель Кремля отметил: «Есть ряд инициатив у этой комиссии, они проработаны в комиссии». Песков добавил, что на встрече также обсудят ситуацию в Астраханской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Государственном совете создана комиссия по поддержке ветеранов спецоперации и членов их семей.

    Комиссия сформирована для координации работы по улучшению социальной поддержки и реабилитации участников и их близких.

    Также комиссия планирует разрабатывать законодательные инициативы для обеспечения всесторонней помощи ветеранам спецоперации.

    12 ноября 2025, 20:19 • Новости дня
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    Путин объявил благодарность Якубовичу, Гордону и Гузеевой
    @ Валерий Левитин/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин объявил благодарность ряду телеведущих, включая Леонида Якубовича и Александра Гордона.

    В список также попали Лариса Гузеева, Роза Сябитова и Валдис Пельш. Соответствующее распоряжение о награждении почетными грамотами подписал российский лидер.

    Глава государства отметил заслуги телеведущих в области средств массовой информации и их многолетнюю добросовестную работу. Документ, подписанный Путиным, был опубликован на официальном сайте правовых актов.

    Ранее Путин наградил почетными грамотами сотрудников Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского.

    Комментарии (10)
    12 ноября 2025, 16:36 • Новости дня
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    Путин и Токаев подписали декларацию о стратегическом партнерстве
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва придает колоссальное значение этому документу, передает ТАСС. По его словам, подписание на высшем уровне призвано подчеркнуть высокий статус декларации.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле.

    В ходе встречи российский лидер заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге.

    Комментарии (8)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:14 • Новости дня
    Токаев назвал визит в Россию главным событием года

    Токаев: Визит в Россию – основное событие года для Казахстана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием этого года, отметив тщательную подготовку российской стороны.

    Президент Казахстана Токаев в ходе переговоров с президентом России Владимиром Путиным заявил, что государственный визит в Россию стал основным событием текущего года для республики, передает ТАСС.

    Токаев отметил исключительное гостеприимство и тщательную подготовку российской стороны к визиту. «Я хотел бы выразить сердечную признательность за исключительное гостеприимство в ходе нашего визита. Мы воочию убедились, что российская сторона тщательно подготовилась, продумала мельчайшие аспекты, нюансы данного мероприятия», – сказал Токаев.

    Он подчеркнул, что Казахстан тщательно готовился к этому визиту, проводя консультации по линии министерств и ведомств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, встреча Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Лидеры России и Казахстана накануне провели неформальную двухчасовую беседу в Кремле.

    А после завершения официальных мероприятий президенты планируют посетить гала-концерт мастеров искусств Казахстана в Большом театре в Москве.

    Комментарии (10)
    12 ноября 2025, 22:22 • Новости дня
    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума

    Политолог Мартынов: Союзнические отношения России и Казахстана только развиваются

    Эксперт: Россия и Казахстан повысили уровень отношений до максимума
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Андрей Резчиков

    В условиях давления Запада на Россию Казахстан также находится под прессингом. Но страна выдерживает это давление с восточным спокойствием, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. В четверг президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве.

    «Подписание Декларации о всеобъемлющем стратегическом партнерстве и союзничестве – это повышение уровня двусторонних отношений до максимума. Казахстан – это ближайший союзник России. Наряду с Белоруссией эта страна составляет ядро интеграционных проектов на постсоветском пространстве», – считает Алексей Мартынов, директор Института новейших государств.

    Подписанные по итогам визита 14 документов – это ответ странам Запада, которые давно хотят утвердиться в Средней Азии в ущерб России. «Что касается мнений и желаний кого-то там в Европе: им необходимо принять реальность нерушимости дружбы Москвы и Астаны. Международная обстановка меняется, но наши союзнические отношения только развиваются. Это важный фактор стабильности для всего евразийского пространства, ориентир для других государств региона», – добавил собеседник.

    По его словам, что «в контексте продолжения давления на Россию Казахстан находится под беспрецедентном прессингом со стороны западных структур и сообществ». «Но несмотря ни на что республика выдерживает это давление, я бы сказал, с восточным спокойствием. Критикующие Астану диванные эксперты не понимают тонкостей сложившихся процессов», – добавил спикер.

    Мартынов особо отметил, с какой теплотой был принят Токаев в Кремле. «Это видно невооруженным глазом. Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев противопоставили добрососедство и стратегические интересы попыткам подорвать российско-казахстанские отношения. Конечно, Запад не откажется от желания рассорить нас. Этому процессу уже не одна сотня лет. Достаточно вспомнить басмаческое движение, которое поддерживал и вооружал Лондон», – напомнил политолог.

    По его словам, история – это не только опыт, но также перспектива с точки зрения взаимовыгоды и добрососедства. «Самое главное – это формула безопасного суверенного развития, которая в свое время была сформулирована Владимиром Путиным. Равноценных альтернатив ей нет», – подчеркнул Мартынов.

    В четверг, во второй день государственного визита президента Казахстана в Россию, в Кремле состоялись переговоры Владимира Путина с Касым-Жомартом Токаевым. Обсуждались вопросы дальнейшего развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сфере, а также основные темы региональной и глобальной повестки дня.

    В ходе визита Токаева в Россию был подписан пакет документов, в том числе Декларация о переходе межгосударственных отношений Российской Федерации и Республики Казахстан на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.

    В заявлении для прессы Путин отметил, что «переговоры прошли в деловом, конструктивном ключе, были результативными». «Это в полной мере отвечает характеру подлинно дружественных и добрососедских отношений между Россией и Казахстаном. Мы подробно обсудили весь комплекс вопросов двустороннего взаимодействия, обменялись мнениями по насущным региональным и международным сюжетам», – сказал российский лидер. По мнению Путина, результаты переговоров «на деле поспособствуют дальнейшему укреплению многоплановых российско-казахстанских отношений на благо наших стран и народов наших государств».

    В свою очередь Токаев заявил, что Казахстан искренне заинтересован в процветании Российской Федерации.

    Комментарии (5)
    13 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:40 • Новости дня
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    Путин и Токаев начали переговоры в Кремле
    @ Григорий Сысоев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали официальные переговоры, встреча в узком составе открылась в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

    Накануне лидеры двух стран провели неформальную встречу и поужинали в кремлевской квартире президента России, передает ТАСС.

    В ходе переговоров планируется обсудить вопросы развития отношений стратегического партнерства и союзничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Путин намерен проинформировать Токаева о ситуации на фронте и процессе мирного урегулирования на Украине.

    В рамках государственного визита Токаева запланировано обращение по видеосвязи к участникам Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана, а также переговоры в расширенном составе. В завершение визита состоится государственный обед в Грановитой палате Кремля и посещение гала-концерта в Большом театре.

    Напомним, вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Токаев рассказал о состоявшейся накануне встрече с Путиным. Он отметил высокий авторитет Путина в Казахстане.

    Комментарии (2)
    12 ноября 2025, 22:05 • Новости дня
    Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
    Песков рассказал, кого Путин приглашает в свою кремлевскую квартиру
    @ Гавриил Григоров/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин приглашает в свою кремлевскую резиденцию только тех лидеров, с кем у него сложились особенно доверительные отношения, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Комментируя приглашение президентом России Владимиром Путиным коллеги из Казахстана Касым-Жомарта Токаева в кремлевскую квартиру Песков отметил, что это знак особых отношений между лидерами, передает РИА «Новости».

    «Конечно, он приглашает к себе домой непосредственно тех глав государств, правительств, с кем у него особые отношения, и личные, и очень конструктивные, и давние, и дружеские», – сказал он.

    Песков уточнил, если говорить об отношениях Путина и Токаева, то такие они и есть.

    «Это дает возможность гораздо более эффективно заниматься продвижением межгосударственного сотрудничества», – добавил Песков.

    Визит Токаева в Москву начался во вторник, 11 ноября, и завершился в среду переговорами в Кремле.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, истребители Су-35 сопроводили самолет Токаева в воздушном пространстве России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил смысл сопровождения самолета Токаева истребителями Су-35. Путин и Токаев 12 ноября подписали декларацию о стратегическом партнерстве. Токаев назвал визит в Россию главным событием года.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 16:57 • Новости дня
    Путин заявил о необходимости создания собственных техплатформ России и Казахстана

    Путин: Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия и Казахстан должны создавать собственные технологические платформы и готовить для них кадры, заявил президент Владимир Путин.

    По словам Путина, Россия уже давно осознала, что необходимо стремиться к созданию именно собственных технологических платформ, а не просто к импортозамещению, передает РИА «Новости».

    «Мы уже в России давно поняли, что даже не в импортозамещении, а именно в создании собственных технологических платформ – вот, к чему мы должны стремиться, к чему мы должны идти и для чего готовить должны кадры», – сказал Путин на форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

    Напомним, Путин и Токаев в среду провели переговоры в Кремле. Лидеры подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран на торжественной церемонии в Кремле.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:10 • Новости дня
    Путин заявил о переговорах по увеличению поставок газа в Казахстан

    Путин: Москва и Астана обсуждают увеличение поставок газа в Казахстан

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия обсуждает с Казахстаном возможность увеличения поставок газа в республику, сообщил президент Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Газпром» уже много лет бесперебойно обеспечивает газом потребителей в Казахстане, передает ТАСС. По его словам, сейчас рассматриваются варианты расширения газоснабжения, особенно в северные и восточные регионы страны, где сосредоточены главные промышленные предприятия.

    «Газпром» многие годы бесперебойно поставляет газ казахстанским потребителям. А сейчас рассматриваются возможности для расширения газоснабжения Казахстана, в том числе на севере и востоке страны, где сосредоточены крупные промышленные мощности республики», – сказал российский лидер по итогам переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Путин ценит газовое сотрудничество с Казахстаном и Узбекистаном.

    В октябре Газпром и Казахстан договорились об условиях долгосрочной переработки казахстанского газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:48 • Новости дня
    Путин анонсировал предновогодний саммит СНГ в Петербурге

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин сообщил, что неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС состоится в Петербурге перед Новым годом.

    В преддверии Нового года в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча лидеров стран СНГ и ЕАЭС. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, начиная переговоры в Кремле с руководителем Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, передает ТАСС.

    Путин отметил: «Предстоит встретиться <…> в Санкт-Петербурге на нашей традиционной предновогодней встрече с лидерами СНГ и ЕАЭС».

    Также Владимир Путин принял приглашение Касым-Жомарта Токаева посетить Казахстан с государственным визитом в следующем году. Глава государства отметил, что сделает это с удовольствием.

    Токаев заявил на встрече с российским лидером: «Я с удовольствием вас приглашаю посетить Казахстан в следующем году с государственным визитом. Дело не в протокольных деталях, а дело в сути. Мы должны подписывать новые поколения документов на самом высшем уровне и следить, наблюдать за их реализацией. Это крайне важно».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин примет участие в саммите ОДКБ в Бишкеке.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 17:04 • Новости дня
    Путин назвал содержательными переговоры с Токаевым в Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин заявил о содержательности переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которые прошли в Москве.

    Владимир Путин заявил, что переговоры с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым были содержательными. Об этом сообщает РИА «Новости».

    «У нас состоялись весьма содержательные и продуктивные переговоры и вчера вечером в непринужденной неформальной обстановке, и сегодня в течение дня эта работа идет», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев подписали Декларацию о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

    Токаев назвал государственный визит делегации республики в Россию главным событием года и отметил тщательную подготовку со стороны России.

    Путин отметил значимость бытовых и семейных связей между Россией и Казахстаном.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 15:08 • Новости дня
    Путин присвоил 33-му мотострелковому полку звание гвардейского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 33-му мотострелковому полку почетного наименования «гвардейский».

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    В указе говорится, что почетное наименование присвоено «за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов».

    Ранее Путин присвоил 127-й отдельной бригаде разведки звание «гвардейская».

    В июле глава государства присвоил 155-й гвардейской Курской бригаде морпехов имя дважды Героя России Михаила Гудкова.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:53 • Новости дня
    Путин сообщил о планах принять участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Бишкеке.

    Глава российского государства упомянул об этом в начале переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Кремле, передает ТАСС.

    «Еще предстоит встретиться и на форуме ОДКБ в Бишкеке», – сказал российский лидер.

    Напомним, Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    В мае министры обороны стран ОДКБ в Бишкеке поддержали новый пятилетний план совместной военной работы, который определяет взаимодействие до 2030 года.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 14:48 • Новости дня
    Путин заявил о переводе расчетов с Казахстаном на рубли и тенге

    Путин: Россия и Казахстан почти полностью перешли на расчеты в нацвалютах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Практически все расчеты между Россией и Казахстаном осуществляются в национальных валютах, заявил президент России Владимир Путин на переговорах с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

    По словам Путина, почти 100% расчетов проводятся в нацвалютах, передает ТАСС.

    «Мы добились того, что все расчеты, практически 100%, происходят в национальных валютах, что нас не может не радовать, поскольку это создает условия стабильности для участников экономической деятельности», – заявил он.

    Напомним, в среду Путин и Токаев начали переговоры в Кремле.

    Вечером во вторник Путин принимал Токаева в Кремле, неформальная часть встречи продлилась почти три часа.

    Комментарии (0)
    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации